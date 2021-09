ZipRecruiter: Das sollten Sie sich dringend anschauen:

Von ZipRecruiter haben bisher wohl die wenigsten gehört. Der Börsengang hat erst vor wenigen Monaten stattgefunden und bekam so gut wie keine mediale Aufmerksamkeit.

Das Unternehmen bringt allerdings einige Eigenschaften mit, die für Investoren nicht gerade uninteressant sind.

ZipRecruiter ist eine Online-Jobbörse. Bei uns zwar weitgehend unbekannt, in den USA gehört man allerdings zu den größeren Plattformen.

Die App des Unternehmens ist seit vier Jahren die am besten bewertete Jobsuche-App auf iOs und Android.

Mehr als zwei Millionen Unternehmen und 100 Mio. Arbeitssuchende haben bereits die Angebote des Unternehmens genutzt.

Ein gigantischer Markt

Die Vermittlung von Arbeitskräften ist big Business. In den USA werden in diesem Bereich mehr als 200 Mrd. USD pro Jahr umgesetzt.

Erstaunlicherweise entfallen davon nur 6-7% auf das Online-Geschäft, der Rest ist bis heute analog.

Der dürfte aber eindeutig sein. Jüngere Menschen suchen vor allem Online oder ausschließlich Online nach einer neuen Anstellung.

Eine zunehmende Verschiebung in Richtung Internet ist ausgemachte Sache. In den kommenden Jahren dürfte der Online-Markt stark wachsen. Bisher ist man von 14% per annum ausgegangen.

Es wäre gut möglich, dass sich der Trend durch Corona noch weiter beschleunigt.

Was unterscheidet Zip?

Zip hebt sich von anderen Plattformen durch den proprietären Job-Matching – Algorithmus „Phil“ ab, die stetig weiterentwickelt wurde und wird.

Phil schlägt sowohl Arbeitssuchende passende Stellen vor, als auch umgekehrt. Unternehmen werden passende Kandidaten geliefert, die nach ihren Qualifikationen vorgefiltert werden.

Dadurch sparen beide Seiten Zeit und erhalten weitgehend passende Vorschläge.

Der Anteil der Bewerber, die von Arbeitgebern als „großartig“ bewertet werden, hat sich von 2016 bis 2020 von 39 % auf 56 % verbessert.

Das ist eine beeindruckende Kennzahl.

Darüber hinaus ist man günstiger als die meisten Wettbewerber. Die Kosten, um eine Stelle über Zip zu besetzen, liegen bei einem Zehntel der Kosten von Personalvermittlern.

Darüber hinaus werden die Stellen über Zip im Durchschnitt schneller besetzt.

Das ist ein schlagkräftiges Argument. Zip sollte perspektivisch also in der Lage sein, den Marktanteil in der US-Recruiting-Branche von derzeit 0,2% deutlich auszubauen.

Im Online-Segment hat man in den USA derzeit einen Marktanteil rund 4,0%. Mit steigender Tendenz.

Asymmetrisch

Dass das Geschäftsmodell gut skalierbar ist, dürfte mehr als offensichtlich sein. Wie bei Plattform-Modellen üblich, verursachen weitere Kunden und Nutzer keine nennenswerten Kosten.

Daher dürfte der Gewinn perspektivisch stark überproportional steigen. Was das Unternehmen darüber hinaus noch von vielen Wachstumsaktien unterscheidet, ist der Umstand, dass man bereits profitabel ist.

Die Bruttomarge ist mit nahezu 90% außerordentlich. Durch Corona stagnierte der Umsatz im Vorjahr zwar, man erzielte aber trotzdem ein operatives Ergebnis von 86 Mio. USD und der Cashflow war positiv.

Eine extreme Verwässerung und Ausgabe neuer Aktien ist daher nicht zu erwarten. Gleichzeitig dürfte sich der Umsatz in den kommenden drei Jahren ungefähr verdreifachen.

So geht es jetzt weiter

Zuletzt kam es zu einer spürbaren Belebung am US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der offenen Stellen lag im zweiten Quartal 30% über dem Niveau von 2019.

Bei Zip führte das zu einem Umsatzsprung 109% auf 183 Mio. USD. Das Unternehmen wächst somit deutlich schneller als der zugrundeliegende Markt.

Zip investierte zuletzt aber auch massiv in Marketing-Maßnahmen, um die aktuelle Situation zu nutzen. Hinzu kamen 95,5 Mio. USD an einmaligen Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang.

Daher lag das Nettoergebnis am Ende bei -52,8 Mio. USD. Operativ war also wie gewohnt man wie gewohnt profitabel.

Nach dem starken zweiten Quartal sah man sich dazu veranlasst die Umsatzprognose für 2021 von 580 – 600 auf 651 – 665 Mio. USD zu erhöhen.

Das entspräche im Mittel einem Wachstum von 57%.

Im Verhältnis zu der perspektivisch hohen Profitabilität, dem Wachstum und der Größe des adressierbaren Marktes erscheint eine Bewertung mi einem von 7,1 nicht hoch gegriffen zu sein.

Im laufenden Geschäftsjahr dürfte das KUV auf 4,7 oder weniger sinken.

Je nach Schätzung könnte ZipRecruiter den Gewinn in den kommenden drei Jahren auf 1-2 USD je steigern.

Man kann sich ungefähr ausrechnen, wo die Aktie dann stehen könnte.

vom 29.09.2021 : 27,14 Kürzel: ZIP – Tageskerzen

Die Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Antizyklische Möglichkeiten ergeben sich nahe 26 und 24 USD.

Kursziele auf der Oberseite liegen bei 29 und 32 USD.

Fällt Zip jedoch unter 23 USD, haben die Bullen ihre Chance vorerst vertan.

