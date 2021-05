Warrior Met Coal: Eine der gefragtesten Kohleaktien an der Wall Street:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Rohstoffaktien gehörten während der letzten Wochen zu den großen Gewinnern an der . Neben den Edelmetallen ging es auch mit den Ölaktien stark nach oben. Doch ein anderer Bereich führte des Öfteren die Gewinnerlisten an – es waren die Kohleaktien. Gemessen an der ist derzeit die Warrior Met Coal-Aktie die Nummer Eins an der Wall Street. Im Gegensatz zu den Mitbewerbern wie Arch Resources und Peabody Energy konnte das jedoch Anfang Mai nur mäßig an Wert zulegen und verschlief die Sektorstärke. Nun scheint aber der so wichtige Startschuss zur Aufholjagd gelungen zu sein. Zum Ende der vorigen Woche konnte eine lange Korrekturphase beendet und die eingezeichnete Widerstandslinie gebrochen werden. Damit könnte die nach oben durchstarten.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Warrior Met Coal Aktie finden Sie hier.

Der Übergang von einem Abwärtstrend in eine neutrale Kaufphase ist gelungen und der Weg nach oben wäre nun theoretisch frei. Natürlich könnte es sich hier auch um einen Fehlausbruch handeln, doch dieser wäre schnell erkennbar. Sobald die Kurse die Kerze von Donnerstag negieren würden, wäre das Kaufsignal dahin. Vorerst stehen die Karten aber gut für eine Fortsetzung nach oben. Der Sektor ist stark und hier gibt es noch ein Gap zu schließen. Genauer gesagt die Kurslücke von Ende Februar. Dieses Niveau könnte die mögliche Zielmarke der Bullen sein und ist gleichzeitig auch unser Kursziel der Aktie. Wir sehen der weiteren Entwicklung derzeit positiv entgegen.

Aussicht: BULLISCH

