Valneva: Das sind die Chancen und Risiken in der Aktie:

Grund für die Euphorie war die Hoffnung bezüglich eines in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoffes, welcher im Gegensatz zu den anderen am Markt vorhandenen Herangehensweisen einen inaktiven Virus (Totimpfstoff) verwendet. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Innerhalb eines einzigen Handelstages verlor die nahezu die Hälfte ihres Wertes, doch was steckte dahinter? Die britische Regierung stornierte einen Großauftrag, in welchem ursprünglich die Bestellung von über 100 Millionen Impfdosen ausgemacht wurde. Nun steht die Aktie quasi wieder am Anfang.

Expertenmeinung: Die Ergebnisse zu dem entwickelten Impfstoff sollen Anfang des vierten Quartals auf dem Tisch liegen, so der Konzern. Danach könnten die Karten quasi neu gemischt werden. Anleger müssen sich bewusst sein, dass ein Kauf der Aktie mit enormen Chancen als auch Risiken verbunden ist. Sollten die Studien positiv überraschen, könnte die Aktie rasch wieder in die Höhe schnellen und satte Gewinne liefern. Anders wäre die Lage, wenn die Daten eine negative Überraschung mit sich bringen würden. Dann wäre ein erneuter Abverkauf wohl nicht mehr zu vermeiden. Aus technischer Sicht sollten sich die Kurse nun im Bereich von 11 bis 13 EUR vorerst wieder einpendeln.

Aussicht: NEUTRAL