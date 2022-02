Riot Blockchain: Krypto-Aktien wieder im Vormarsch?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten Tagen waren in den führenden Kryptowährungen Bitcoin und Etherum wieder einige positive Impulse erkennbar und sofort ging der Fokus der Anleger auf die Papiere der Branche. Hier spielt natürlich die Riot-Blockchain-Aktie eine wichtige Rolle. Der Titel kam in den letzten Monaten regelrecht unter die Räder und verlor zwischenzeitlich rund 70% an Wert. Dies zeigt wieder einmal auf, wie risikoreich dieser Sektor nach wie vor ist. Dennoch kann die in bestimmten Trendphase solide Renditen abwerfen, wenn diese zum richtigen Zeitpunkt ge- und wieder verkauft wird. Aktuell sieht es aus technischer Sicht noch nicht allzu rosig aus, aber es zeichnet sich zumindest eine mögliche Bodenbildung ab. Der Trendverlauf ist nach wie vor bärisch. Im gestrigen Handel konnte die 20-Tage-Linie erstmals wieder zurückerobert werden.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Riot Blockchain Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Einer der Mitgründe, warum die Aktie kurzfristig interessant werden könnte, ist das recht hohe Short-Float. Aktuell wurden über 16% des Streubesitzes leerverkauft. Weiter steigende Kurse könnten die demnach unter Zugzwang bringen und für heftige Kursschübe in Richtung Norden sorgen. Zuletzt war dies im November des vorigen Jahres der Fall. Hier konnten die Kurse kurzfristig über 50% an Wert zulegen. Für also durchaus ein Titel für die Beobachtungsliste. Langfristige Anleger werden sich wohl eher auf andere Sektoren konzentrieren.

Aussicht: NEUTRAL

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.