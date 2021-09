QuantumScape könnte den Batterie-Markt revolutionieren:

QuantumScape ist ein Batterie-Start-Up und seit kurzer Zeit an der Börse. Nach einem ersten Hype, bei dem der Kurs von 10 auf üb 130 USD, hat die Aktie eine längere Korrektur vollzogen und könnte jetzt wieder durchstarten.

Eine Idee

In der Regel rate ich Anlegern davon ab, Träume zu kaufen. Unternehmen ohne laufendes Geschäft bergen enorme Risiken. Wer kann schon sagen, ob sich mit einer Idee perspektivisch auch wirklich Geld verdienen lässt.

Viele Pläne und Ideen hören sich allzu verlockend an. Am Ende werden viele Start-Upsvon der Realität eingeholt oder von der Konkurrenz überholt.

In vielen Fällen unterschätzen Anleger auch den Zeithorizont. Im Fall von QuantumScape dürfte es beispielsweise bis 2024 oder 2025 dauern, bis man auch wirklich eine Batterie in einem Auto verbauen wird.

Trotzdem liegt der Börsenwert heute schon bei 11,0 Mrd. USD. Dass hier sehr viel an positiver Entwicklung vorweggenommen wird, dürfte eine Untertreibung sein.

Ein Lotterie-Ticket bitte

Langfristig ist die Aktie ein Lotterie-Ticket.

Für Trader ist die Sache trotzdem interessant. Wen interessiert schon, was in x Jahren passiert, wenn heute schon die Post abgeht.

QuantumScape hat eine längere Bodenbildungsphase hinter sich. Die Meldung, dass man erneut eine Kooperation mit einem der weltweit größten Autobauer an Land ziehen konnte, könnte jetzt eine Rallye einleiten.

Chart vom 24.09.2021 Kurs: 26,59 Kürzel: QS – Tageskerzen

Mit Überschreiten von 24,25 USD ist es zu einem Kaufsignal gekommen. Grundsätzlich wäre jetzt der Weg in Richtung 30 USD frei. Darüber wären sogar 40 USD denkbar.

Fällt die Aktie hingegen wieder unter 24 USD, hätten die Bullen ihre Chance vorerst vertan.

Was spricht für QuantumScape?

Sollte man einen etwas längeren Zeithorizont haben, findet man auch Argumente, die für QuantumScape sprechen.

Sonst hätte es keinen Hype um die Aktie gegeben.

Kursexplosionen haben fast immer eine rationale Grundlage, sie führen schlichtweg zu weit.

Die Feststoffbatterie -Technologie von QuantumScape ist interessant und der Markt für Batterien ist perspektivisch gigantisch.

Der große Vorteil von Feststoffbatterien, ist die kurze Ladezeit sowie die hohe Kapazität und Energiedichte.

Man sollte allerdings nicht vergessen, dass der Ansatz von QuantumScape nicht der einzige ist. Unzählige andere Unternehmen und Forscher arbeiten an den verschiedensten Ansätzen.

Daher ist es wichtig, finanzstarke Partner zu haben. Bei QuantumScape ist das der Fall. Mit an Board sind Katar, Bill Gates und allen voran VW. Die Wolfsburger sind bereits 2018 eingestiegen und galten ein Drittel der Anteile.

Das kann keiner vorhersagen

Ob man sich langfristig durchsetzen kann, steht trotzdem in den Sternen. In der Menschheitsgeschichte kam es immer wieder zu zufälligen Entdeckungen, die Branchen oder sogar die ganze Welt revolutionierten.

Denken Sie nur an Penicillin, die Mutter aller Antibiotika.

Das könnte auch im Batterie-Bereich passieren. Oder es setzt sich schlichtweg ein anderer Entwickler durch.

Zuletzt erzielten beispielsweise australische Wissenschaftler einen Durchbruch. Sie integrierten schnöden Zucker in eine Lithium-Schwefel-Batterie.

Dadurch konnte das größte Problem dieser sonst so aussichtsreichen Technologie gelöst werden. Denn Lithium-Schwefel-Batterien haben eine bis zu fünfmal so hohe Ladekapazität wie bisherige Lithium-Akkus und somit auch fast doppelt so viel wie der Ansatz von QuantumScape verspricht.

Bisher hatten Lithium-Schwefel-Batterien allerdings auch einen großen Nachteil. Die Elektroden verschlissen zu schnell.

Durch Zucker scheint man dieses Problem in den Griff zu bekommen. Dadurch seien bis zu 1.000 Ladezyklen möglich.

Mehr als 12.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Stabilität in stürmischen Zeiten. Bei LYNX selbstverständlich.