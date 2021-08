Pandora: Gewinn 75% über Vorkrisenniveau. Unglaublich:

Pandora ist ein dänischer Schmuckhersteller.

Kann das so weitergehen?

In den letzten Wochen wurde ich auf Guidants immer wieder nach Pandora gefragt. Es kommt nicht selten vor, dass Leser echte Perlen ausgraben. In diesem Fall war ich mir allerdings unsicher, ob es sich auch wirklich um eine Perle handelt. Die langfristige Unternehmensentwicklung und das blanke Zahlenwerk sind mehr als beeindruckend. Bei der hohen Marge stellt sich allerdings auch die Frage, ob das haltbar ist. Werden die Kunden auch in Zukunft bereit sein, die hohen Preise zu bezahlen? Inzwischen bin ich mir zunehmend sicher, dass das der Fall sein wird. In den letzten Wochen habe ich es mehrfach beobachtet, dass die Boutiquen brechend voll sind. Das so wichtige Weihnachtsgeschäft scheint also gesichert zu sein.

Das muss man erstmal nachmachen

In den letzten zehn Jahren ist der Umsatz von 3,46 auf 22,81 Mrd. DKK gestiegen, was umgerechnet rund 3,05 Mrd. Euro entspricht. Das Ergebnis kletterte im selben Zeitraum von 8,00 auf 47,00 DKK je Aktie. Gleichzeitig ist die Zahl der ausstehenden Aktien von 123 auf 100 Millionen gesunken. Die operative Marge tendiert in Richtung 30% und der Cashflow ist ebenso überzeugend.

Ist das das Ende?

Dennoch ist die Aktie massiv unter die Räder gekommen, denn zuletzt waren die Zahlen eher durchwachsen. Umsatz und Gewinn laufen seit 2016 weitgehend seitwärts, in diesem Jahr dürfte beides sogar sinken. Das wäre bei keinem Unternehmen ein positives Zeichen, bei Schmuck (Mode) ist das umso bedenklicher. Trends und Geschmäcker ändern sich und immer wieder gehen Unternehmen in dieser Branche daran Zugrunde. Bei Pandora stimmen mich allerdings einige Punkte positiv. Zunächst natürlich die vollen Läden. Bei den hohen Margen hat man durchaus auch Spielraum, was die Preise angeht. Die Bilanz ist gesund und im Gegensatz zum Gewinn, ist der FCF weiter gestiegen. Die hohen Kosten in diesem Jahr sind vor allem auf eine Restrukturierung, den Rückkauf von Ware und den Launch eines neuen Online-Stores zurückzuführen. Letzteres hat im dritten Quartal bereits Früchte getragen. Der Umsatz im Online-Segment ist auf Jahressicht um 12% gestiegen. Darüber hinaus hatte man auch in der Vergangenheit schon schwache Jahre. Von 2010 bis 2012 stagnierte man ebenfalls. Anschließend ging es wieder aufwärts. Weitere Argumente liefern Charttechnik und Bewertung. Pandora ist vom Hoch bei 1000 DKK auf derzeit 277 DKK eingebrochen. Dadurch ist die Dividendenrendite auf 5,9% gestiegen – und die ist gut finanziert. Das KGV dürfte in diesem Jahr bei 10,1 liegen und im neuen Jahr auf 8,1 sinken. Das erscheint sowohl absolut, als auch relativ gesehen attraktiv.

Charttechnik

Kunden von LYNX können Pandora zum Beispiel über Tradegate oder Frankfurt (3P7) sowie als ADR in den US-Pinksheets (PANDY) handeln. Der Chart bezieht sich auf die Notierung in DKK an der Heimatbörse in Kopenhagen. Pandora ist zum langfristigen Aufwärtstrend zurückgekommen. Seit Monaten zeichnet sich eine Bodenbildung ab, neue Tiefs wurde nicht mehr markiert. Ausgehend von 260 DKK könnte es jetzt wieder zu einer Erholung kommen. Mögliche Kursziele liegen bei 288 sowie 322 und 335-350 DKK. Darüber würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Antizyklische Käufe bieten sich zwischen 288 und 224 DKK an. Aus Sicht der Bullen sollte die Aktie nicht nachhaltig unter 224 DKK fallen.