METRO: Bärisch ist sie längst, aber es könnte noch heftiger werden:

METRO will so schnell wie möglich zu einem Großhändler werden, der gezielt Gastronomen und kleinere Einzelhändler beliefert. Das normale Retail-Geschäft wie die Real-Supermärkte wird verkauft, die Aktivitäten in China sind bereits veräußert. Wenn man sich den Verlauf der Aktie so ansieht, sieht man die Anleger förmlich mit den Schultern zucken. Wird diese Metamorphose wirklich Zug in Umsatz- und Gewinnentwicklung bringen? METRO setzt darauf, aber mancher scheint zu zweifeln, denn die Aktie steht kurz vor der Vollendung einer Trendwendeformation nach unten. Das Problem ist, dass es derzeit im Einzelhandel kaum möglich ist, große Umsatz- und Gewinnsprünge zu machen. Der Markt ist weltweit verteilt. Und wo noch großes Konsumwachstum möglich wäre, wird das derzeit durch die Verunsicherung bei Verbrauchern und Unternehmen hinsichtlich der Perspektiven gebremst. METRO hatte am Abend des 11. Dezember die Bilanz des am 30.9. endenden Geschäftsjahres 2018/2019 vorgelegt. Der Umsatz stieg minimal, der operative Gewinn kam ein wenig zurück. Und für das angelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 soll alles in etwa in den bestehenden Dimensionen laufen, bevor 2021 dann wieder Schwung in die Entwicklung kommen soll. Es scheint, dass dieser Zeitrahmen für viele Marktteilnehmer zu weit gesteckt ist, so dass sie daraufhin aus- und nicht einsteigen. Und das birgt die Chance, dass die Bären hier zeitnah zum Zuge kommen könnten. Expertenmeinung: Wenn man sich überlegt, dass METRO eine Dividende von 0,70 Euro auszahlen will und damit auf Basis des Schlusskurses des 19.12. mit einer beeindruckenden Dividendenrendite von fünf Prozent glänzt, wiegt es umso schwerer, dass die Investoren die Aktie derart stur links liegen lassen. Man sieht eben momentan keine Basis für nennenswerte Gewinnsteigerungen. Und das macht die METRO-Aktie für gezielte Short-Attacken verwundbar. Entscheidend ist da die Zone 13,55/13,90 Euro. Sie stellt die Nackenlinien-Zone einer sich bereits über das gesamte Jahr hinweg ausbildenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation dar. Am Mittwoch und Donnerstag war der Kurs bereits in diese Zone hineingerutscht und konnte sich zum Handelsende daraus lösen. Aber so, wie sich das Gesamtbild aktuell darstellt, wäre der Bruch dieser Zone nur eine Frage der Zeit. Denn während Leerverkäufer unterhalb dieses Supports erst wieder im Bereich um 11,50 Euro auf eine markante Unterstützung treffen würden, müssten sich die Käufer durch mehrere Charthürden über den Level des November-Hochs bei 15,28 Euro hinaus kämpfen, um ein taugliches, bullisches Signal zu generieren. Dass man eine solche Sisyphos-Arbeit ernsthaft angehen will, lässt sich in diesem Chart nicht erkennen. Das ist eine Aktie, die man mit Blick auf eine spekulative Trading-Chance Short im Auge behalten sollte. Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.