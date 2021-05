Mega-Buyback bei Marathon Petroleum: Wird jetzt die nächste Rallyestufe gezündet?:

Marathon Petroleum ist einer der größten Betreiber von Erdölraffinerien in Nordamerika.

Rohstoffe und die Nadel im Heuhaufen

Mit dem Risiko mich zu wiederholen: Ich mag den Rohstoffsektor nicht besonders. In keinem Bereich ist es schwieriger zu investieren. Die Bewertungen sind tendenzielle immer zu hoch, denn neben dem eigentlichen Wert des Unternehmens, wird immer auch auf einen steigenden Rohstoffpreis spekuliert. In Wirklichkeit kann aber niemand sagen, wo der Gold- oder Rohölpreis in einem oder drei Jahren notieren wird. Die Produzenten müssen aber heute entscheiden, wie viel sie in Förderkapazitäten und Ähnliches investieren wollen. Sinkt dann der Rohstoffpreis, steht die Branche schnell mit dem Rücken zur Wand. Denn der Kapitalbedarf und Schulden sind in dem Sektor ebenfalls notorisch hoch. Wie die Kurse dann in den Keller gehen, haben wir kürzlich erst wieder erlebt. All diese Faktoren führen dazu, dass die meisten Aktien in diesen Sektoren Underperformer sind. Sie laufen in unregelmäßigen Abständen gut – wenn der jeweilige Rohstoffpreis gerade haussiert. In der Zwischenzeit sieht es meist mau aus. Das macht es für Anleger nicht gerade einfach und daher wären die meisten gut beraten, Rohstoffwerte einfach links liegenzulassen. Sie verpassen nichts, die erfolgreichsten Investoren der Welt halten ganz überwiegend auch keine oder kaum Rohstoffaktien. Ich halte es ebenso. Zu Marathon Petroleum hatte ich mich dennoch positiv geäußert und das hat vor allem zwei Gründe.

Das Nadelöhr

Für die Betreiber von Raffinerien gelten diese Probleme aber nur bedingt, vor allem in Nordamerika. Dort ist die Fördermenge durch Fracking extrem gestiegen, neue Raffinerien werden aber nicht gebaut. Man bekommt keine Genehmigungen und niemand will Unsummen investieren. Dadurch hat sich der Engpass am Ölmarkt in Richtung Verarbeiter und Raffinerien verschoben. Dementsprechend kann man in diesem Segment gutes Geld verdienen. All das hat dazu geführt, dass Marathon den Umsatz in den letzten zehn Jahren verdoppelt und den Gewinn zwischenzeitlich verfünffacht hat, auch wenn beides dank Corona gerade auch wieder eingebrochen ist. Übergeordnet haben wir es hier aber mit einem der klaren Outperformer im Sektor zu tun. Man unterscheidet sich ganz erheblich von der breiten Masse: Man hat einen konstant positiven Cashflow. Daher halten sich die Schulden in Grenzen, man kann sich eine ordentliche Dividende und Buybacks leisten. Bezogen auf das Vorjahresergebnis kommt Marathon derzeit auf einen P/FCF von 6. Das ist nicht gerade viel.

21 Milliarden

Bereits als ich mich zum ersten Mal mit dem Unternehmen beschäftigt habe, wurde mir schnell klar, dass eine Aufspaltung Sinn ergeben würde. Denn die niedrige Bewertung ergibt vielleicht Sinn, wenn es sich um ein zyklisches Rohstoffgeschäft handelt, jedoch nur bedingt für einen Raffineriebetreiber und keinesfalls für die Tochter Speedway. Mit mehr als 6.000 Niederlassungen ist Speedway der drittgrößte Betreiber von Tankstellen und Convenience-Stores in den USA. Das ist ein stabiles und planbares Geschäft. Eigenständig wäre das KGV wohl deutlich höher als das der Muttergesellschaft. Genau aus diesem Grund hat man auch eine Abspaltung beschlossen. Neben einem Verkauf hätte aus meiner Sicht auch ein Börsengang Sinn ergeben. Im Februar hatte man sich eigentlich schon mit 7-Eleven auf eine Übernahme geeinigt, die Japaner machten dann aber plötzlich einen Rückzieher. Jetzt scheint der Deal doch noch zustande zu kommen. 7-Eleven übernimmt Speedway für 21,0 Mrd. USD.

Was bedeutet das für Marathon?

Marathon selbst ist an der Börse aktuell nur 24,8 Mrd. USD Wert. Das wird man bald nahezu an Barmitteln besitzen. Da muss man nicht mehr viel rechnen, obwohl natürlich auch Schulden vorhanden sind. Einen Teil der Einnahmen soll für die Tilgung von Schulden verwendet werden. Ein bedeutender Teil soll aber auch an die Aktionäre fließen. Man darf also mit einer und Buybacks rechnen. An sich alles positiv. Um zu sehen, ob hier ein Mehrwert für die Aktionäre von MPC geschaffen wird, sollte die Bewertung von Speedway dennoch deutlich über dem des Gesamtkonzerns liegen. Zieht man das durchschnittliche operative Ergebnis der letzten drei Jahre heran, wird Marathon aktuell mit einem Multiplikator von 10,5 bewertet. Speedway wird für einen Multiplikator von 17,5 verkauft. Für die Aktionäre von Marathon Petroleum ist der Verkauf eine gute Nachricht. Vor allem, da man gleichzeitig auch noch einen 15-Jahre-Vertrag mit der neuen Speedway-Mutter geschlossen hat. In diesem Zeitraum bezieht Speedway Benzin exklusiv von Marathon.

Chart

Die Nachricht dürfte also einen Kurssprung auslösen. Über 40 USD wäre der Weg in Richtung 42 und 45 USD frei. Können 45 USD überwunden werden, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit Potenzial bis 53 und 60 USD.