Hella: Jetzt könnte der große Schub kommen:

Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für Quartalsergebnisse, aber der Automobilindustrie-Zulieferer HELLA hat auch ein ungewöhnliches Geschäftsjahr, das jeweils am 31. Mai endet. Dementsprechend wurde gerade das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 beendet. Und am Montag nach Handelsende legte das Unternehmen vorläufige Ergebnisse vor, die den Anlegern am Dienstag ein sattes Plus von 8,28 Prozent wert waren. Und ja, was da gemeldet wurde, war beeindruckend:

Der Umsatz wurde in diesem von Anfang September bis Ende November dauernden Quartal zum Vorjahr um 4,4 Prozent verbessert. Was normalerweise nicht die Welt wäre, in einem schwierigen Umfeld wie derzeit aber aller Ehren wert ist. Noch wichtiger: HELLA meldete zwar noch keine konkreten Gewinne, teilte aber mit, dass die EBIT-Marge, d.h. die Gewinnmarge vor Steuern und Zinsen, von 8,3 Prozent im zweiten Quartal 2019/2020 auf jetzt 12,1 Prozent gesteigert wurde. Das ist stark. Dementsprechend wurde zur „Halbzeit“ auch gleich eine Anhebung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr mitgeliefert:

Die bisherige Umsatzprognose von 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro wurde auf 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro angehoben. Die EBIT-Marge sieht man jetzt bei sechs bis acht Prozent nach zuvor vier bis sechs Prozent. Dass die Anleger daraufhin beherzt zugriffen, ist nachvollziehbar. Aber ob da noch mehr drin wäre?

Expertenmeinung: Keine Aktie steigt dauerhaft wie ein Strich, es kann auch bei HELLA jederzeit zu Rücksetzern kommen. Aber angesichts dieses Zahlenwerks ließe sich behaupten, dass die es hier auch in der nächsten Zeit schwer haben dürften. Denn wenn ein Zulieferer der Automobilindustrie sich in einer Phase wie dieser so respektabel schlägt, mag sich mancher überlegen, wie würde es dann laufen, wenn der Konsum wieder auf Normalniveau zurückfindet, die Zurückhaltung aufgrund der ungewissen Perspektive verschwinden würde? Dass HELLA dann eine Lizenz zum Gelddrucken bekäme, ist zwar ein alberner Gedanke. Aber Ergebnisse wie diese schaffen das Vertrauen, dass hier vieles richtig läuft … und das ist vor allem für Marktteilnehmer wichtig, die länger am Ball bleiben wollen und damit das Rückgrat eines mittelfristigen Aufwärtstrends darstellen.

Dieser mittelfristige Aufwärtstrend hat durch diesen Anstieg als Reaktion auf die Vorab-Ergebnisse eine wichtige Hürde genommen, indem die Aktie dadurch die auf Anfang 2018 zurückgehende Abwärtstrendlinie ebenso überwand wie die Hochs vom Frühjahr 2019 und von der Jahreswende 2019/2020. Grundsätzlich würde der Kurs jetzt im Bereich von 53 Euro an einen Widerstand in Form der oberen Begrenzung eines ab März zu konstruierenden Aufwärtstrendkanals heranlaufen. Aber diese Aufwärtstrendlinie ist nur durch zwei, ihre obere Parallele nur durch einen Punkt definiert, was bedeutet, dass dieser Trendkanal bislang nicht als gültig bestätigt wurde. Die Bullen müssten also vor dieser Hürde nicht zurückschrecken.

Angesichts solch starker Ergebnisse wäre es keineswegs ausgeschlossen, dass HELLA mittelfristig sogar einen Test des bisherigen Rekord-Verlaufshochs bei 59,10 Euro unternimmt. Solange die Aktie das bisherige Wochen-Verlaufstief vom Montag bei 47,88 Euro nicht wieder unterschreitet, bliebe das Tor für weitere Kursgewinne offen.