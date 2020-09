Charttechnik kann ja so einfach sein … aber diesen Eindruck hat man vor allem dann, wenn man vollendete Konsolidierungs- oder Trendwendeformationen im Nachhinein betrachtet, sich verteidigte oder gebrochene Trendlinien, Kanäle oder Unterstützungen ansieht. Während sich solche Formationen entwickeln, ist alles im Fluss und davon abhängig, was als nächstes passiert. Und das ist selten logisch herzuleiten. Würden zum Beispiel hinsichtlich der Aktie der Deutschen Börse alle davon überzeugt sein, dass das Unternehmen nicht nur von der Chaos-Phase im Frühjahr profitiert hat, sondern auch in den kommenden Jahren überdurchschnittlich gut verdienen wird und die Aktie daher noch kaufenswert sei, wäre der Kurs gar nicht erst in diese wacklige Situation geraten.

Natürlich dürfte kaum jemand anzweifeln, was seitens der Experten nahezu Konsens ist, nämlich dass Umsatz und Gewinn bei der deutschen Börse in diesem Jahr zulegen werden und gute Chancen bestehen, dass das 2021 so bleiben wird. Die Frage, die derzeit Käufer und Verkäufer trennt ist, ob der Aktienkurs das nicht schon hinlänglich eingepreist hat, so dass die Aktie jetzt langsam teuer genug ist, um auszusteigen oder gar Short zu gehen. Was das Kurs/Gewinn-Verhältnis angeht, das für 2020 (vorausgesetzt, die Konsens-Gewinnschätzung der Experten würde eintreffen) im Bereich um 23 liegt, ließe sich von zu teuer eigentlich nicht sprechen. Das ist eine Bewertung, die im Bereich der drei vorangegangenen Jahre liegt. Es sei denn, man würde unterstellen, dass der jahrelange, stetige Zuwachs der Umsätze ab 2021 deutlich an Schwung verliert. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das Lager der Optimisten oder das der Skeptiker Recht bekommen wird. Aber die charttechnische Entscheidung steht eben jetzt an, da wird niemand bis Ende 2021 warten. Ist das ein Problem?

Expertenmeinung: Nein, denn der Vorteil klarer Trendentscheidungen ist, dass sie imstande sind, Meinungen zu „überstimmen“. Sollte die Deutsche Börse-Aktie die jetzt angesteuerten Unterstützungen brechen, würde kaum jemand in ein dann fallendes Messer greifen, weil er/sie eigentlich der Ansicht ist, die Aktie müsste weiter steigen. Man würde das erst dann wieder als Kaufargument sehen, wenn der Kurs die nächsten Auffanglinien halten oder eine solide Aufwärtstrendwende vollziehen würde. Ebenso würden die meisten Skeptiker nicht stur dagegenhalten, wenn der Aktie der Befreiungsschlag gelingt, sondern würden dem charttechnischen Signal folgen. Nur in welche Richtung das geht, das ist per Montagabend noch offen. In dieser Entscheidungsphase sind vorgenannte, mögliche Sichtweisen wichtig; sie sind imstande, die Ausschlagrichtung des Pendels zu bestimmen. Ist das Signal indes erst einmal da, hat man es einfacher: Man folgt der Ausbruchsrichtung.

Daher würde es sich anbieten, dieses Gerangel innerhalb der entscheidenden charttechnischen Ankerpunkte anderen zu überlassen und erst aktiv zu werden, wenn die Würfel gefallen sind. Aber welche Ankerpunkte sind das überhaupt? Sie sehen im Chart, dass die Aktie momentan eine Konsolidierung in Form einer Flagge vollzieht (im Chart blau markiert). Deren untere Begrenzungslinie bildet momentan zusammen mit Zwischentiefs vom Mai und Juni und der 200-Tage-Linie (im Chart dick schwarz) bei 145/147 Euro eine markante Kreuzunterstützung. Sollte der Kurs hier nach oben drehen und die „Flagge“ dadurch ebenso überwinden wie die bis in den Februar zurückreichende Widerstandszone 159/162 Euro, wäre der Weg nach oben wieder frei … und die Skeptiker würden dann erst einmal die Füße stillhalten. Sollte die Chance für einen neuen Aufwärtsimpuls, den eine solche potenziell bullische Flaggenformation immer bietet, aber liegen gelassen werden, die Deutsche Börse unter 145 Euro schließen, wäre eine Toppbildung vollendet, der Weg in Richtung der nächsten, markanteren Supportlinie um 130 Euro erst einmal geebnet. Eine ebenso offene wie spannende Konstellation, die sich zeitnah zu Gunsten eines klaren, charttechnischen Signals auflösen wird.