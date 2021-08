Deutsche Börse: Das könnte jetzt klappen!:

Die Aktie der deutschen Börse ist einer dieser Fälle, an dem sich die Geister scheiden. In welche Kategorie müsste man diese Aktie einordnen? Ist sie den „Corona-Gewinnern“ zuzuordnen oder zumindest denen, die von Pandemie und Rezession nicht betroffen sind? Oder müsste man sie doch eher in der zyklischen, konjunktursensiblen Gruppe ansiedeln?

Für Ersteres spräche, dass die Umsätze an den Börsen steigen, je kritischer die Lage wird. Denn das steigert die Volatilität, die Akteure steigen öfter ein und aus – zum Vorteil des Börsenbetreibers. Man könnte indes auch argumentieren, dass die Zahl der Anleger in Krisen sinkt, die Umsätze dann austrocknen. Die Ergebnisse der beiden vergangenen Quartale geben da keiner Seite zwingend Recht. Im hektischen zweiten Quartal lag der Gewinn über dem des Vorjahres, im dritten Quartal, das von einem umsatzarmen Seitwärtstrend geprägt war, lagen sie unter Vorjahr. Nicht überraschend also, so dass es am Ende darum geht, womit die Anleger für die kommenden Monate rechnen: Ruhiges Geschäft oder volatile, hektische Bewegungen unter hohen Umsätzen?

Expertenmeinung: Dass die Entscheidung dahingehend noch offen ist, zeigt das Chartbild. Auffällig ist zwar, dass die Aktie früher als der DAX begonnen hat, nach unten abzudrehen und kurzzeitig wichtige Supportlinien, konkret die Zone 128,50 zu 133,15 Euro, durchschlagen hatte. Aber im Zuge der DAX-Rallye nach der US-Wahl konnte sich die Aktie wieder in diese Zone hineinretten und versucht sich jetzt an einer Bodenbildung. Oder ist das womöglich gar keine? Könnte es sich hier eventuell bloß um eine bärische Flagge handeln und der nächste, markante Abwärtsschub unmittelbar vor der Tür stehen?

Wenn es nach den Analysten ginge, dann nicht. Denn dort finden sich nur die Einschätzungen „Kaufen“ oder „Halten“, kein Experte sieht die Aktie derzeit als Verkaufsposition. Und selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 130 Euro momentan im Bereich der vorgenannten Unterstützungszone. Nur pflegen sich die Anleger nicht unbedingt an das zu halten, was die Experten erwarten. Könnte man vorhersagen, in welche Richtung sich diese Situation auflösen wird? Natürlich nicht, dazu müsste man heute bereits wissen, wozu sich die Anleger erst noch entscheiden werden. Gerade in solchen „einerseits, andererseits“-Situationen muss man das gar nicht erst versuchen. Aber es ist auch nicht nötig, die Glaskugel zu bemühen, die charttechnische Konstellation ist ja recht gut zu umreißen:

Sollte die Aktie es schaffen, die Juli-Abwärtstrendlinie und danach die 200-Tage-Linie bei aktuell 146,80 Euro zu überwinden, wäre der Knoten geplatzt und ein klar bullisches Signal gegeben. Rutscht die Aktie aber erneut aus dieser Unterstützungszone 128,50/133,15 Euro nach unten hinaus und unterbietet das Anfang November bei 124,85 Euro markierte Tief auf Schlusskursbasis, wäre tatsächlich eine bärische flagge vollendet und der Weg nach unten erst einmal frei!