Clover Health Investments: Kursplus von +100% möglich?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits am Dienstag haben wir das US-amerikanische Unternehmen aus der Sparte Gesundheitswesen als möglichen Trade favorisiert. Die Clover Health-Aktie war gerade dabei, den Widerstandsbereich bei 9.40/9.50 USD nach oben zu brechen. Der Breakout konnte sich sehen lassen, denn noch am gleichen Tag legten die Kurse satte +19% an Wert zu. Eine der Hintergründe für diese fulminante Kursexplosion ist nicht nur die technische Seite. Aktuell befindet sich das Short-Float der bei 15.18%. Dies bedeutet, dass es hier extrem viele Leerverkaufspositionen gibt und gerade solche Titel neigen bei Ausbrüchen gerne dazu, den Turbo zu zünden. Im gestrigen Handel kehrte das neuerlich zur Ausbruchsmarke zurück und liefert somit neuerlich eine mögliche Trading-Chance.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Clover Health Investments Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Die aktuelle technische Lage ist recht einfach zusammenzufassen: Solange die Kurse die Powerkerze von Dienstag nicht negieren, dürften das Momentum auch weiterhin stark bleiben. Wir konzentrieren uns hierbei auf das Tagestief bei 9.01 USD. Somit liegt das Risiko in Richtung Süden in einem absolut überschaubaren Bereich. Auf der anderen Seite könnte bei Bestätigung des Kaufsignals, hierzu müssten die Kurse über dem Hoch von Dienstag schließen, für eine Fortsetzung des nun gestarteten Aufwärtsschubes sorgen. Anstiege in Richtung der Marke von 15 bis 20 USD wären hierbei keine allzu große Überraschung. Bereits im Juni zeigte die Aktie, was in ihr steckt, wenn die Leerverkäufer erst einmal unter Zugzwang geraten.

Aussicht: BULLISCH