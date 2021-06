Caterpillar: Der Bauboom schlägt voll durch:

Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Baumaschinen.

Die Aktie läuft

Die Aktie von Caterpillar hat sich seit Anfang 2016 mehr als verdoppelt. Mir stellt sich die Frage warum. Der Umsatz ist in diesem Zeitraum weitgehend stagniert und liegt heute noch weit unter dem Niveau von 2011. Die Margen sind mittelprächtig, immer wieder kommt es zu schwachen Jahren und Gewinneinbrüchen.

Auf den ersten Blick

Wirklich überzeugend ist das aus meiner Sicht nicht, doch auf den ersten Blick wirkt die Aktie günstig bewertet. Die P/E liegt bei 13 und die Dividende bei 3,23%. Es handelt sich um einen Branchenführer usw. Das scheint Anleger ausreichend zu überzeugen, denn der Kurs steht quasi dort, wo er vor Corona war. In Wirklichkeit ist der freie Cashflow aber weitaus niedriger als der Gewinn. Das relativiert die vermeintliche P/E. Darüber hinaus hat Caterpillar 24,4 Mrd. USD an Schulden. Wie man die in einer zyklischen Branche, mit rund 50 Mrd. USD Jahresumsatz und niedrigen Margen jemals tilgen möchte, kann wohl niemand beantworten. Bezieht man diese Faktoren mit ein, liegt die echte P/E über 20 – wohlgemerkt in einem guten Jahr. Warum das bei den genannten Charakteristiken zahlen sollte, erschließt sich mir nicht.

Die Klippe

Als wäre das nicht schon problematisch genug, wird der Konzern jetzt auch noch mit den Auswirkungen von Corona zu tun haben. Die These ist gewohnt simpel: Die Pandemie muss sich nicht Mal ewig hinziehen, Unternehmen werden dennoch zurückhaltend investieren. Die Kunden von Caterpillar werden es sich derzeit zweimal überlegen, ob man gerade jetzt neue Bagger, Radlader & Co. anschafft. Im Endeffekt ist das auch keine These. Wir wissen, dass das die Realitität ist. Bereits im Januar lag der Absatz 7% unter dem Vorjahr. Februar -11%. März -17%. April -22%. Mai -23%. Caterpillar hat die Produktion entsprechend heruntergefahren, einige Werke stehen bis heute still. Der Aktie hat das bisher nicht geschadet, dabei ist die Nachfrage geradezu implodiert. Ganz nach dem Motto: Heute stehen wir vor dem Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter.

Was passiert in solchen Zeiten?

Wie sich Zahlen und Kurs von Caterpillar in solchen Zeiten entwickeln, kann man exemplarisch am Geschäftsjahr 2016 ablesen. Damals trübte sich die Konjunktur etwas ein, die Welt schrammte an einer Rezession vorbei. Der Umsatz von Caterpillar brach von 47,0 auf 38,5 Mrd. USD ein und man verbuchte einen Verlust. Die Aktie stürzte von 110 auf 56 USD ab und verlor knapp die Hälfte an Wert. Das wurde lediglich durch den Anflug einer Rezession ausgelöst. Heute haben wir es aber mit einer schweren und handfesten Rezession zu tun. Der mittelfristige Ausblick ist vollkommen unklar. Man sollte meinen, dass das sowohl das Geschäft als auch die Aktie von Caterpillar deutlich stärker unter Druck bringen müsste, als damals.

Meine 2 Cent

Meines Erachtens würde dem Konzern derzeit nur eine Sache helfen: Umfassende Infrastrukturprogramme in möglichst vielen Ländern. So sinnvoll das wäre, die Regierungen der meisten Länder sind bisher erstaunlich zurückhaltend. Gerade in Deutschland wäre der Ausbau der Infrastruktur, vor allem der digitalen, dringend notwendig. Warum man diese wichtigen Projekte nicht umsetzt, wo man sich Geld mit negativen Zinsen leihen kann – auch das erschließt sich mir mal wieder nicht. Das ist übrigens ein Thema, welches in der ganzen Schuldendiskussion vollkommen untergegangen ist. Auf allen Nachrichtenportale fand man Artikel, in denen gefragt wurde, wer all die Schulden denn zahlen solle, die der Bund nun mache? Wie man das den Kindern nur aufbürden könnte, all diese Schulden mit negativen Zinsen…? Wirtschaftliches Verständnis? Null. Die Autoren wären wohl blöd genug auch ganz privat einen Milliardenkredit nicht aufzunehmen, bei dem sie etliche Millionen nicht zurückzahlen müssen. Falls mir jemand so ein Angebot machen möchte, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Bitte melden Sie sich.

Technische Einschätzung

Die Aktie befindet sich in einem stabilen Abwärtstrend und notiert derzeit am oberen Ende dessen. Das Kurspotenzial erscheint begrenzt, ganz im Gegensatz zu den Risiken. Mögliche Ziele einer Korrektur liegen bei 120 und 113. Darunter trübt sich das Chartbild zunehmend ein. Mehr als 10.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants. Stabilität in stürmischen Zeiten. Bei LYNX selbstverständlich.