Canopy Growth: Cannabis-Aktien wieder en vogue – jetzt geht die Party erst richtig los:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit den jüngsten Quartalsergebnissen von Aurora Cannabis ist wieder etwas Euphorie in den Cannabis-Sektor zurückgekehrt. Zum Ende der vorigen Woche schossen die Kurse diverser Titel wie Cronos, Aurora oder auch Canopy Growth im zweistelligen Bereich nach oben. Fast wie in den guten alten Zeiten, scheinen die Bullen die Branche wieder für sich entdeckt zu haben. Es stellt sich aber die Frage, wie lange eine mögliche Rallye dieses Mal anhalten wird. Startversuche gab es in den letzten Monaten immer wieder, doch von Nachhaltigkeit war bislang nichts zu sehen. Auch zu Beginn des Jahres wollte Canopy nach oben durchstarten, bevor es um satte 65 Prozent nach unten ging. Der Trend befindet sich derzeit noch in einer neutralen Phase. Expertenmeinung: Die starken kurzfristigen Rallyes sind vor allem auf die recht hohen Short-Quoten in der Branche zurückzuführen. Canopy Growth beispielsweise weist aktuell eine Leeverkaufsrate von fast 20 Prozent auf. Somit befindet sich jede fünfte Aktie in den Händen eines Short-Sellers. Beginnen die Kurse einmal zu steigen, kommen die Bären unter Zugzwang und werden teils unfreiwillig zu Käufern. Aktuell scheint zumindest ein Anstieg in Richtung der Marke von 17 USD in den Karten zu stecken. Dort befindet sich eine hartnäckige Widerstandslinie, welche bislang noch nicht gebrochen werden konnte. Danach erst werden wir sehen, wie nachhaltig die Kursanstiege wirklich sind. Aussicht: BULLISCH