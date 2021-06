Canadian Solar, Jinko Solar: Solaraktien kurz vor einer Kursexplosion?:

Solar-Aktien erfreuen sich derzeit enormer Beliebtheit. Die Börse spielt einen Wahlsieg von Biden und dementsprechend eine Renaissance der Branche.

Der Sektor geht durch die Decke, denn unter einem neuen Präsidenten Biden dürfte erneuerbarer Energie eine wesentlich größere Bedeutung zukommen.

Viel weniger als bei Trump geht schließlich auch nicht. Der derzeitige Präsident hatte die Budgets in dem Bereich drastisch gekürzt und auf Fracking und fossile Brennstoffe gesetzt.

Aus seiner Sicht ergibt das auch vollkommen Sinn, glaubt er doch nicht an den Klimawandel.

Rallye mit Ablaufdatum?

An der Börse gilt in der Regel: Buy the rumour, sell the facts. Man soll also Gerüchte kaufen und Fakten verkaufen.

Das erscheint auf den ersten Blick kontraintuitiv, hat sich an der Börse aber immer wieder bewahrheitet.

Für Solar-Aktien würde das bedeuten, dass die Kurse bis zur US-Wahl am 3. November 2020 weiter steigen können. Danach wird es schwierig, selbst wenn Biden den Sieg davontragen würde. Sell the fact.

Das hat einen einfachen und rationalen Grund:

Durch die massiven Kursgewinne haben die Aktien einen politischen Umschwung vorweggenommen.

Eine möglicherweise steigende Nachfrage im Sektor wurde bereits eingepreist.

Das gilt vor allem, wenn sich die Rallye in den kommenden Wochen diesem Ausmaß fortsetzt.

Beste Aktie im Sektor?

Bereits vor geraumer Zeit hatte ich eine Sektorstudie veröffentlicht und auf die Chancen hingewiesen:

Solar-Aktien: Startet gerade der gesamte Sektor?

Wenn Sie sich wirklich für die Branche interessieren, sollten Sie beide Seiten der Geschichte kennen. Denn in diesem Wirtschaftszweig gibt es neben den Gewinnern auch echte Verlierer.

Die Kursentwicklung der einzelnen Aktien geht langfristig sehr weit auseinander.

Glücklicherweise haben sich die beiden Favoriten aus der Analyse seitdem sehr gut entwickelt. Canadian Solar hat sich verdoppelt, Jinko Solar im Hoch sogar verdreifacht.

Die Flut

Derzeit hebt die Flut aber alle Boote. Das liegt vor allem daran, dass Solar-ETFs zurzeit massive Kapitalzuflüsse verzeichnen.

Dieses Geld muss umgehend an der Börse investiert werden. Die ETFs kaufen ihrem Mandat folgend alle Werte im Sektor.

Preis, Bewertung oder die extrem unterschiedliche Qualität der Unternehmen spielen für sie gar keine Rolle.

Ich bleibe dabei

Aus fundamentaler Sicht ist JinkoSolar nach wie vor mein Favorit. Das Unternehmen verzeichnet auch derzeit wieder das höchste Wachstum.

Aus technischer Sicht ist die Aktie allerdings überkauft und korrekturgefährdet. Wahrscheinlich ist es ratsam, einen Rücksetzer abzuwarten.

Bei Canadian Solar ist es deutlich einfacher ein sinnvolles Trading-Setup zu finden, vorausgesetzt wir sehen eine gewisse Korrektur.

Stößt die Aktie dann zwischen der Unterstützung bei 35 USD und dem Aufwärtstrend auf Interesse, könnte dort die nächste Rallye starten.

Mögliche Kursziele lägen dann am oberen Ende des Trendkanals.