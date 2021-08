Tradeideen für kurzfristige Bull Put Spreads auf ausgewählte Aktien

In unserem Artikel vom 13. Juni 2021 hatten wir Ihnen einen Bull Put auf Facebook vorgestellt. Die Tradeidee ging perfekt auf und lieferte den maximalen Gewinn innerhalb von 4 Wochen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen neue Tradeideen für Bull Put Spreads vor, die mit maximal 454$ Einsatz eine von mindestens 10% und zugleich ein hohes Sicherheitspolster bieten. Die Laufzeiten der Optionen sind dabei kurz gewählt: alle vorgeschlagenen Bull Put Spreads verfallen spätestens am 17. September 2021.

Optionen Tradeideen für Bull Put Spreads: Strenge Kriterien für die Auswahl

In dieser Analyse geht es darum, die „Perlen“ unter den Aktien zu finden, die sich als Kandidaten für Bull Put Spreads qualifizieren.

Es werden nur Aktien von Unternehmen oder ETFs in Betracht gezogen, für die das durchschnittliche Optionshandelsvolumen mindestens 10.000 Kontrakte am Tag beträgt.

Die Spanne zwischen Geld- und der Optionen-Kombinationen sollte nicht über 1 US-Dollar liegen. So wird sichergestellt, dass Sie unter günstigen Bedingungen in die Positionen einsteigen können.

Bei den Optionskombinationen darf der Unterschied zwischen den gewählten Basispreisen maximal 5$ betragen, so dass der Einsatz je weniger als 500$ beträgt. Dieser Einsatz ist auch die Margin und entspricht dem maximalen Verlustrisiko.

Die erwartete Rendite sollte mindestens 10% betragen, selbst wenn sich die zugrunde liegende nur seitwärts bewegt. Das bedeutet, dass die vereinnahmten Prämien der Bull Put Spreads, die auch dem maximalen Gewinn entsprechen, mehr als 10% des Einsatzes betragen.

Das Sicherheitspolster sollte mindestens 6% betragen. Das bedeutet, dass der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem der verkauften Option des jeweiligen Spreads, zzgl. der vereinnahmten Prämie ca. 6% beträgt. Mit anderen Worten: Bei einem Bull Put Spread darf die Aktie um rund 6% (unter den vorgestellten Kandidaten sogar mehr) fallen, ohne dass die Gewinnzone verlassen wird.

Das „ “ der verkauften Option soll unter 20 liegen: Das bedeutet, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit der Optionskombination mindestens 80% beträgt.

Unser Ergebnis der Analyse für die Bull Put Spreads

Nach Anwendung der oben genannten Kriterien stechen aktuell 3 mögliche Bull Put Spreads heraus, die die strengen Bedingungen eines potenziell erfolgreichen Trades erfüllen:

Aktie

(US Ticker) Unternehmen Kurs der Aktie* Basispreis gekaufte Option Basispreis verkaufte Option Prämie = max. Gewinn je Kontrakt Einsatz je Kontrakt Rendite Sicherheits-Polster Laufzeit der Optionen GS Goldman Sachs Group 398.8$ 365$ 370$ 60$ 440$ 13.6% 7.4% 17.09.2021 MMM 3M Company 196.51$ 180$ 185$ 46$ 454$ 10.1% 6.1% 17.09.2021 CZR Caesars Entertainment 85.01$ 70$ 75$ 60$ 440$ 13.6% 12.5% 17.09.2021

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionskombinationen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und gehandelt werden.

Die vorgestellten Unternehmen werden während der der Optionen keine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Optionen verteuern sich in der Regel einige Wochen vor der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen. Einstiege in Bull Put Spreads werden entsprechend attraktiver, da höhere Prämien vereinnahmt werden können. Die Quartalsergebnisse können jedoch am Tag der Veröffentlichung große Kursschwankungen verursachen. Dieses Risiko ist unter den vorgestellten Kandidaten dementsprechend eliminiert.

Wir ziehen den Bull Put Spread auf Goldman Sachs Group näher in Betracht. Die Rendite von 13,6% in nur 29 Tagen entspricht einer jährlichen Rendite von rund 172%. Diese Rendite wird erzielt, wenn die Aktie von Goldman Sachs Group am 17. September 2021 über 370$ notiert. Die Verlust-Zone beginnt erst unter einem von 369,40$ (das ist der „Breakeven“ und dieser wird ermittelt, indem die vereinnahmte Prämie von 0,60$ vom Basispreis des verkauften Puts abgezogen wird). In Bezug auf den aktuellen Kurs von 398,8$ verfügt ein Anleger über ein Sicherheitspolster von 7,4%.

Verlauf der Goldman Sachs Group Aktie über 1 Jahr

Die Goldman Sachs Group Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Wenn sie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 370$ schließt, wird die Prämie von 60$ je Kontrakt als Gewinn abkassiert.

Obwohl die hier vorgestellten Bull Put Spreads besonders erfolgversprechend erscheinen, heißt das nicht unbedingt, dass die Trades aufgehen werden. Selbst ein hohes Sicherheitspolster von mehr als 6% kann gebrochen werden, wenn die Märkte allgemein schwächeln oder unternehmensspezifische Ereignisse eine Aktie negativ beeinflussen.

Das Prinzip des Bull Put Spreads

Bei der Optionsstrategie Bull Put Spread wird eine Put Option gekauft und gleichzeitig eine weitere Put Option mit einem höheren Basispreis verkauft. Beide Optionen sind aus dem Geld, das heißt ihre Basispreise liegen unter dem aktuellen Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktie. Durch diese Optionskombination erhalten Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Gewinn entspricht. Das Risiko eines Bull Put Spreads ist auf den Einsatz begrenzt: Es gibt keine Nachschusspflicht.

Die Laufzeiten beider Optionen sind gleich: Bull Put Spreads gehören demnach zu der Kategorie der sogenannten „Vertical“ Spreads.

In der Umsetzung ist ein Bull Put Spread sehr einfach. Sie können ihn zum Beispiel im Rahmen einer einzigen Transaktion als Optionskombination handeln. Dazu eignet sich unteren anderem der OptionTrader in der LYNX Handelsplattform. Welche Vorteile Optionskombinationen aufweisen, lesen Sie in unserem Artikel „Vergleich: Optionskombinationen gegen einfache Optionen“.

Am Verfallsdatum der Optionen wird zum Börsenschluss die komplette Position glattgestellt. Wenn die Aktie zum Verfallsdatum über dem höheren Basispreis des Bull Put Spreads notiert, müssten Sie auch gar nicht aktiv werden: Die Position verfällt von alleine und liefert den maximalen Gewinn.

Die Erwartung ist, dass die Aktie zum Verfallsdatum über dem höheren Basispreis des Bull Put Spreads notiert. Sie darf während der Laufzeit der Position auch zwischenzeitlich darunter rutschen, muss aber, um den maximalen Gewinn abzuwerfen, am Ende der Laufzeit wieder darüber notieren.

So finden Sie die notwendigen Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Bull Put Spread zu handeln. In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die entsprechenden Optionen finden können. Wenn Sie den StrategyBuilder des OptionTraders nutzen, können Sie die Optionen mit nur einem Trade kaufen, Sie müssen diese nicht einzeln handeln: Sie können mit einer einzigen Transaktion kombiniert Optionen handeln, sowohl bei der Eröffnung des Trades, als auch bei der Schließung.

Hinweis: der Kauf eines Bull Put Spreads entspricht dem Verkauf eines Bear Put Spreads. Je nachdem welche Handelsmethode Sie anwenden, werden Sie dementsprechend die eine oder andere Bezeichnung in Ihrem Depot finden. Wenn Sie mit dem StrategyBuilder einen Bull Put Spread kaufen, kaufen Sie ihn zu einem negativen Limitpreis. Wenn Sie einen Bear Put Spread verkaufen, verkaufen Sie ihn zu einem positiven Limitpreis. Egal nach welcher Methode Sie handeln, das Ergebnis ist identisch.

Fazit: Attraktive Bull Put Spreads mit hohen Einnahmen für jede Börsenlage

Bei Bull Put Spreads wissen Sie sofort beim Einstieg in die Position, was der maximale Gewinn und das maximale Verlustrisiko sein werden. Beide sind klar definiert und begrenzt. Der maximale Gewinn wird auch erzielt, wenn sich die Aktie nur seitwärts bewegt.

Aufgrund der aktuell hohen Marktschwankungen müssen Sie immer davon ausgehen, dass selbst hohe Sicherheitspolster eventuell nicht ausreichen werden, um mit Bull Put Spreads einen Gewinn zu erzielen.

