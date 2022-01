Attraktive Cash-Secured Puts für jedes Depot

In unserem Artikel vom 4. Dezember 2021 hatten wir Ihnen einen Cash-Secured Put auf die von Ford vorgestellt. Die Tradeidee läuft noch bis zum 21.01.2022, ist aber aktuell im Gewinn.

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um entweder Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren oder Aktien mit hohem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie automatisch eine Prämie, die häufig höher ist, als die geplante Dividendenausschüttung der zugrundeliegenden Aktie.

Alle Information zur Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“ oder in unserem Video „Cash Secured Puts: Die Profistrategie für Privatanleger“.

Aktuelle Tradeideen für Cash-Secured Puts

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Cash-Secured Puts mit Laufzeiten zwischen dem 18. Februar 2022 und dem 18. März 2022:

Name US Ticker Kurs Verfallsdatum des Puts Basispreis des Puts Prämie des Puts Jährliche Rendite Notwendiges Barkapital in $ je Kontrakt Gewinnschwelle Sicherheitspolster Macy's M 25.22$ 18. Mrz 22 19$ 48$ 16.31% 1,852 18.52$ 27% Bausch Health Companies BHC 26.60$ 18. Feb 22 23$ 46$ 24.83% 2,254 22.54$ 15% Southwest Airlines Company LUV 45.43$ 18. Mrz 22 40$ 78$ 12.52% 3,922 39.22$ 14% MGM Resorts Intl MGM 43.83$ 18. Feb 22 39$ 76$ 24.18% 3,824 38.24$ 13% Intel INTC 54.76$ 04. Mrz 22 49$ 83$ 14.29% 4,817 48.17$ 12%

Die Kurse sind die Schlusskurse vom 18.01.2022. Die Zahlen in dieser Tabelle können sich von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Puts sind nur Vorschläge: andere Basispreise mit anderen Prämien können in Betracht gezogen werden.

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer abzudecken, liegt zwischen 1.852$ und 4.817$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag sollte bar auf Ihrem Depot gehalten werden, denn nur so können Sie ohne Margin die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der , auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der an, einen Verlust zu erleiden.

Das Sicherheitspolster ist der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Gewinnschwelle des Puts. Die obere Tabelle ist nach einem absteigenden Sicherheitspolster sortiert.[LSS1]

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir Bausch Health Companies (US Ticker: BHC) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag (2.254$) als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die jährliche von +24,83% macht die Tradeidee besonders attraktiv. Das Sicherheitspolster von 15% ist ebenfalls sehr hoch. Zudem wird das Unternehmen während der Trade-Laufzeit keine Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 46$ je wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu 0,46$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der über dem von 23$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf Bausch Health Companies

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 23$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 46$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn die Aktie unter 23$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 23$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 18. Februar 2022, unter 23$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 22,54$ pro Aktie erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um rund 15% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 26,60$.

Bei einem Basispreis von 23$ und einer vereinnahmten Prämie von 46$ wären 2.254$ an nötig (2300$ – 46$). Umgerechnet sind dies ca. 1.989€.

Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihren Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 23$ und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Wie Sie die Covered Call Strategie umsetzen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Artikel „Optionsstrategie: Covered Call“. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Aktien im Depot zu halten, um von Dividendenausschüttungen und eventuellen zukünftigen Kursanstiegen unbegrenzt zu profitieren.

Entwicklung von Bausch Health Companies über 1 Jahr (Tageschart)

Trotz schwerem Marktumfeld konnte sich die Aktie zuletzt auf hohem Niveau behaupten. Ein Unterstützungsbereich lässt sich im Bereich von 23$ ablesen, wo der Basispreis des Puts gewählt wird. Mit einem Cash-Secured Put muss die zugrundeliegende Aktie nicht unbedingt steigen, um den Gewinn einzustreichen. Eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine kleine Abwärtsbewegung reichen aus, um den Trade erfolgreich abzuschließen.

So finden Sie die Put Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 19.01.2022

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 18. Februar 2022 (basierend auf einem von 0,46$). Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 23$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekundentakt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Auftrag Verkauf zur Eröffnung Put/Call PUT Basiswert Bausch Health Companies Ticker BHC Basispreis (Strike) 23$ Laufzeit 18.02.2022 Prämie 46$ Ordertyp LMT (Limit) Routing SMART Gültigkeitsdauer GTC (Gültig bis auf Widerruf) Strategische Ausrichtung Neutral oder leicht Bullish Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung 26.60$ Notwendiges Kapital (in EUR) 1,989 € Jährliche Rendite 24.83%

