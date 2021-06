Aktuelle Optionen-Tradeidee: Bear Call Spread auf den VXX

Mit unserem Artikel vom 8. Mai 2021 haben wir Ihnen zum 8. Mal in Folge einen erfolgreichen Bear Call Spread auf den VXX als Tradeidee vorgestellt. Diesmal verlief die Tradeidee zwischenzeitlich nicht so glatt, da der VXX an einem Tag (am 12.05.2021) über dem des leerverkauften Calls notierte. Danach nahm er aber seinen Abwärtstrend wieder auf. Anleger, die die Position bis zum Verfallsdatum gehalten haben, konnten letztendlich den maximalen Gewinn mitnehmen.

Der VXX notiert aktuell um die 34,69$. Für den in diesem Artikel vorgestellten Bear Call auf den VXX erhalten Sie aktuell eine von 9,38% in 26 Tagen. Steht der VXX am Ende der am 17. Juli 2021 unter 45$, können Sie die Prämie von 60$ je komplett als Gewinn verbuchen.

Die Idee hinter dem Optionen-Trade: Ein Bear Call Spread auf einen Basiswert, der in einem ewigen Abwärtstrend gefangen ist.

In unserem Artikel „So handeln Sie die Volatilität erfolgreich mit Optionen“ haben wir Ihnen das enorme Potenzial von Optionsstrategien auf Volatilitäts-Instrumente vorgestellt. Der VXX spiegelt ideal den kurzfristigen Verlauf des VIX-Index wider und weist exzellente Eigenschaften auf, um Bear Call Spreads einzugehen, die auf nicht steigende Kurse setzen.

Abgesehen von sporadischen Kursexplosionen, wenn Unsicherheiten die Märkte gelegentlich beherrschen, zeichnet sich der Verlauf des VXX durch einen quasi-permanenten Kursrückgang aus. Anleger, die der Meinung sind, dass der VXX nicht stark steigen wird, sind mit einem Bear Call Spread strategisch richtig aufgestellt, da diese Kombination eine Aufwärtsbewegung des VXX bis zu einem bestimmten komplett abfedern würde.

Mit einem Kurs um die 34,69$ bietet sich ein Bear Call Spread mit den Basispreisen 45$ und 52$, einer Prämie von ca. 60$ und einer Laufzeit bis zum 17. Juli 2021 an. Die Kontraktgröße der VXX Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bear Call Spread Optionskombination ( und ) zu 0,60$ handeln müssten, um die Prämie von 60$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet +9,38% (bezogen auf die Margin) in 26 Tagen. Diese Rendite entspricht einer jährlichen Rendite von 132%. Notiert der VXX am Ende der Laufzeit unter 45$, kassiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn ab.

Da sich der Kurs des VXX schnell verändert, kann auch die angepeilte Prämie für diese Optionskombination zum Zeitpunkt des Trades kleiner oder größer ausfallen. Sollte der VXX bis zur Eröffnung des Trades z.B. gefallen sein, können niedrigere Basispreise für die Optionskombination in Betracht gezogen werden, um weiterhin eine attraktive Prämie zu vereinnahmen. Die Basispreise der Optionen auf den VXX sind in 1$-Schritten gestaffelt, so dass es genügend Alternativen gibt, um die passende Optionskombination zu finden.

Der maximale mögliche Verlust ist begrenzt und liegt bei dem vorgestellten Bear Call Spread bei 640$ je Kontrakt. Dieser maximale Verlust würde entstehen, wenn der VXX am Ende der Laufzeit des Trades über 52$ schließen würde.

Das Prinzip des Bear Call Spreads auf den VXX

Ein Bear Call Spread ist eine exzellente Alternative zum deutlich riskanteren Short Call: Mit einem Bear Call Spread sind das Verlustrisiko und das eingesetzte klar begrenzt. Zusätzlich zum Verkauf einer Call Option mit Basispreis 45$, kaufen Sie eine billigere Call Option mit Basispreis 52$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn der VXX steigt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhält der Anleger bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (Gutschrift). Die gekaufte Call Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Aufwärtsbewegung.

Ihre Erwartung wird sein, dass der Kurs des VXX während der Laufzeit unter dem Basispreis von 45$ bleiben wird und dass beide Call Optionen wertlos verfallen werden. In diesem Fall müssen Sie keine Transaktionsgebühren zahlen, um Ihre Position zu schließen.

Der Trade ist dann beendet und Sie kassieren die Prämie von 60$ als Gewinn. Bei einem aktuellen Kurs des VXX von ca. 34,69$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 22,9% bis zum Basispreis von 45$. Der VXX darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 22,9% steigen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird.

Aber Achtung: Solch eine Kurssteigerung ist durchaus möglich. Zwischen dem 10. Mai und dem 12. Mai 2021 stieg der VXX zwischenzeitlich um mehr als 30%. Zwar fiel er dann innerhalb von 11 Tagen wieder um rund 32%, einem Anleger muss jedoch immer bewusst sein, dass der Optionshandel mit dem VXX nicht unbedingt eine „ruhige“ Anlage ist.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionskombination glatt.

Grundsätzlich sollte die Position komplett glattgestellt werden, falls die leerverkaufte Call Option vorzeitig ausgeübt wird oder wenn am Verfallsdatum absehbar ist, dass sie ausgeübt wird. Wenn also am 17. Juli 2021 der VXX kurz vor Börsenschluss über 45$ aber unter 52$ notiert, kann es sein, dass die Call Option mit Basispreis 45$ zum Verfall ausgeübt wird. Die Call Option mit Basispreis 52$ wird aber am selben Tag verfallen. Würden Sie nichts unternehmen, hätten Sie am nächsten Handelstag einen negativen Bestand von 100 VXX Stück im Depot, ohne den Schutz der Call Option mit Basispreis 52$. Daher empfiehlt sich in solch einem Szenario die rechtzeitige Schließung der Position.

Eine ausführliche Beschreibung der Optionsstrategie Bear Call Spread finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bear Call Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

Entwicklung vom VXX über 1 Jahr

Wenn am Ende der Laufzeit der VXX unter 45$ notiert, wirft der vorgeschlagene Bear Call Spread den maximalen Gewinn ab. Der VXX darf also weiter fallen, sich seitwärts bewegen oder sogar bis auf 45$ steigen.

Tradeideen als Newsletter Wenn Sie regelmäßig die neuesten Tradeideen für Optionen kostenlos per E-Mail erhalten möchten, dann melden Sie sich für unseren informativen Newsletter Optionsreport an. Jetzt für den Newsletter anmelden

So finden Sie die passenden Call Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Bear Call Spread zu handeln. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Call Optionen finden können.

Wenn Sie den StrategyBuilder vom OptionTrader nutzen, würden Sie die Optionskombination kaufen. Sie müssen die Optionen nicht einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln.

Hinweis: Der Kauf eines Bear Call Spreads entspricht dem Verkauf eines Bull Call Spreads. Je nachdem welche Handelsmethode Sie anwenden, werden Sie dementsprechend die eine oder andere Bezeichnung in Ihrem Depot finden. Beim Kauf eines Bear Call Spreads sollte bei der Eingabe des Limitpreises darauf geachtet werden, dass der Betrag mit einem „Minus“-Zeichen eingetragen wird, in diesem Trade-Beispiel also –0,60$. Dies stellt sicher, dass Sie durch die Transaktion eine Prämie von mindestens 60$ erhalten.

Auftrag Eröffnung Bear Call Spread Put/Call Calls US-Ticker VXX Basispreise (Strikes) Short Call 45$ Long Call 52$ Laufzeit 17. Juli 2021 Prämie (ca.) 60$ Ordertyp LMT (Limit) Routing SMART Gültigkeitsdauer GTC (Gültig bis auf Widerruf) Strategische Ausrichtung Bärisch" oder neutral auf den VXX Kurs des VXX zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung 34.69$ Margin-Auswirkung (in US Dollar) 640$ Rendite bezogen auf die Margin 9.38% Umgerechnete jährliche Rendite 132% Sicherheitspolster 22.9%

Sie möchten an der Börse mit Optionen handeln?

Über den Optionen Broker LYNX können Sie direkt an den Terminbörsen mit Optionen handeln und von den einzigartigen Möglichkeiten der Assetklasse Optionen profitieren.

Über den Online Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

Handeln Sie diese Trading-Idee doch einfach risikolos mit unserem kostenfreien Demokonto nach.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen