Im Dezember hatte die Uniper-Aktie mit 42,45 Euro noch ein Rekordhoch erreicht, jetzt ist sie auf einmal im freien Fall. Der Grund liegt weniger in den gestern vorgelegten Eckdaten der 2021, er findet sich im Ausblick auf das laufende Jahr. Denn Uniper hat ein Problem:

Uniper hat enge Geschäftsbeziehungen zu Russland, betreibt dort Kohle- und Gaskraftwerke. Zudem bezieht Uniper russisches Erdgas, vor allem von Gazprom. Und das in einem Umfeld, das ohnehin schon problematisch für den Energieversorger ist. Uniper könne je nach Situation gezwungen sein, Gas zu höheren Markpreisen zu beschaffen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, hieß es gestern. Diese Preise machten Uniper ebenso wie den meisten Versorgern ja schon 2021 zu schaffen, das ließ sich in der 2021er-Bilanz ablesen. Der operative Gewinn lag zwar immerhin in der Mitte der eigenen Prognosespanne, aber:

Netto musste Uniper einen Konzernfehlbetrag von satten 4,1 Milliarden Euro hinnehmen, der auf Bewertungseffekten im Rahmen von derivativen Sicherungsgeschäften beruhte. Was übersetzt heißt: Uniper musste sich wegen der extrem volatilen und unberechenbaren Energiepreise absichern, sprich „hedgen“ … und das kostet nun einmal Geld.

Dass die Lage ungemütlich geworden ist, äußerte sich bereits in der Meldung des Montags, die Dividende drastisch von zuvor 1,37 auf nur noch 0,07 Euro zu kürzen. Und sollte die Ukraine-Situation weiter eskalieren, könnte alles noch kniffliger werden. Dementsprechend äußerte sich das Unternehmen mit Blick auf 2022 „zutiefst verunsichert“ … eine Formulierung, die die beunruhigten Anleger ebenso zutiefst verunsicherte. Die Antwort zeigt der .

Expertenmeinung: Die Uniper-Aktie hatte bereits am Dienstag kräftig Federn gelassen, konnte da aber noch die 200-Tage-Linie halten. Mit diesem gestern vorgelegten Ausblick und der Formulierung „zutiefst verunsichert“ war dann auch dieser wichtige gleitende Durchschnitt nicht mehr zu halten. Uniper verlor am Mittwoch 9,32 Prozent und rutschte dadurch sogar leicht unter die mittelfristige, im Frühjahr 2020 etablierte Aufwärtstrendlinie. Zeit für die Schnäppchenjagd? Ich für meinen Teil wäre da vorsichtig.

Der Abstieg der sieht im Chart zwar gewaltig aus, aber seit dem Rekordhoch sind es bislang in der Spitze dennoch nur knapp 25 Prozent, die da verloren gingen. Das wäre genug und die unter der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie wartende Unterstützungszone 30,30/32,20 Euro ein vielversprechender Support, wenn es sich um eine normale Korrektur in einem zuvor überhitzten, an sich aber bullischen Gesamtmarkt handeln würde. Aber ein solches Umfeld sehen wir eben derzeit nicht.

Und die Risiken, denen Uniper durch die volatilen Energiepreise und die Relation zu Russland ausgesetzt ist, können deutlich schwerer wiegen als eine 25 Prozent-Korrektur, so dass diese Aktie derzeit noch ein fallendes Messer ist. Dass das Bankhaus Metzler seine Einschätzung für Uniper im Licht dieses Ausblicks umgehend von „Kaufen“ auf „Verkaufen“ adjustierte und das Kursziel von 45 auf 32 Euro zusammenstrich, unterstreicht das.

Eine Trading-Chance Long würde dann entstehen, wenn Uniper diese Aufwärtstrendlinie und im Anschluss mit Schlusskursen über 36,50 Euro auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. Bevor das nicht gelungen ist, bleibt das Risiko nach unten erst einmal nicht eingrenzbar.

