Paukenschlag bei Tilray: Plötzlich bricht der Umsatz ein:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie Tilray konnte im gestrigen Handel über +10 Prozent an Wert zulegen und so mancher Marktteilnehmer fragt sich, ob dies der Beginn einer neuen Rallye sein könnte. Beim Blick auf das aktuelle Chartbild kommt jedoch rasch Ernüchterung auf, denn die aktuelle Kursbewegung zeigt den Tropfen auf den heißen Stein. Seit dem Hoch von September des vorigen Jahres, hat die Aktie Tilray rund 90 Prozent an Wert verloren und ein Ende der Talfahrt ist nach wie vor nicht in Sicht. Natürlich kann es nach dem starken Kursverfall immer wieder zu kurzfristigen Rallyes kommen, doch um eine nachhaltige Trendwende zu starten, bedarf es eindeutig mehr. Die Bullen haben sich längst andere Sektoren und Branchen gesucht. Es werden beispielsweise aktuell Edelmetall-Aktien gehypt. Expertenmeinung: Was müsste also geschehen, um hier die Kursentwicklung wieder in die richtigen Bahnen zu lenken? Nun, es bräuchte dringend ein höheres Hoch, um zumindest von einer Stabilisierung sprechen zu können. Das letzte Pivot-Hoch ist jedoch meilenweit entfernt und befindet sich bei 46.25 USD. Bedeutet also, dass selbst eine Rallye von über +40 Prozent nach oben, noch immer keine Trendwende herbeiführen würde. Für uns ein klares Indiz dafür, dass es wohl noch einige Zeit brauchen wird, bis es hier zu einer nachhaltigen Erholung kommen kann. Anleger sollten sich mit Käufen zurückhalten. Aussicht: BÄRISCH