Quidel: Unser möglicher Geheimtipp der Woche – was für eine Rakete:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-amerikanische Diagnostikkonzern landete bereits Anfang März auf unserer Favoritenliste als möglicher Gewinner der Corona-Krise. Nicht zufällig hat der Kurs der Aktie die Korrektur an der Wall Street beinahe problemlos überstanden und verlor in dieser Phase so gut wie nichts an Wert. Danach startete die Party erst richtig und der Titel konnte sich seither mit einem Plus von über 260 Prozent ganz oben auf die Gewinnerliste eintragen. Immer wieder gab es in der Aufwärtsphase heftigere Korrekturen, welche bislang stets am 50-Tage-Durchschnitt abgefangen werden konnten. Auch die vor wenigen Tagen gestartete Korrektur endete an selbigem Indikator. Ob dieser jedoch nachhaltig gehalten werden kann, ist noch nicht abzusehen.

Expertenmeinung: Die aktuelle Korrektur wurde mit überdurchschnittlich hohem Volumen gestartet. Des Weiteren sehen wir die größten roten Kerzen seit über einem halben Jahr, was darauf hindeutet, dass sich hier heftiger Verkaufsdruck aufgebaut hat. Ob dies nun auch zu einem endgültigen Ende der Rallye führen wird, hängt davon ab, ob das in der vorigen Woche gebildete Tief bei 217.97 USD gehalten werden kann. Gehen die Kurse darunter, wäre dies ein klares Signal dafür, dass die Korrektur dieses Mal wohl nachhaltiger ausfallen dürfte. Wir senken vorerst unsere Erwartungen auf Quidel.

Aussicht: BÄRISCH