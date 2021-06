Peloton: Kaufsignale – das sind die nächsten Kursziele:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Peloton, das US-amerikanische Unternehmen für Fitnessgeräte und Medien, rückt erneut in den Fokus unserer Analysen. Zuletzt war es in Bezug auf Nachrichten rund um die Peloton-Aktie etwas ruhiger, doch der Titel hat sich eine wohlverdiente Verschnaufpause gegönnt. Der letzte heftige Kaufimpuls bildete sich im Dezember und führte zu einem großen Kursanstieg. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir der Aktie positive Aussichten mit auf den Weg gegeben, welche vollends erfüllt wurden. Nachdem die Kurse das bisherige Allzeithoch bei rund 140 USD brechen konnten, wurde die Entwicklung allerdings leicht parabolisch und eine Zwischenkorrektur musste her. Diese hält mittlerweile seit Jahresbeginn an. Der erste Test des neu gebildeten Bodens wurde bereitwillig von den Bullen aufgekauft, doch der zweite scheint sich nun etwas schwieriger zu gestalten, doch woran liegt das?

Expertenmeinung: Der Grund hierfür dürfte wohl die bevorstehenden Quartalsergebnisse des Konzerns sein, die am Donnertag nach Börsenschluss präsentiert werden. Mit Spannung warten Börsianer auf die Ergebnisse, welche zuletzt immer äußerst positiv ausfielen. Analysten erwarten sich einen Gewinn je Aktie von 10 Cent, während die Flüsterschätzungen bereits bei 21 Cent liegen. Der Umsatz soll die 1 Milliarden-Schwelle brechen. Die Tatsache, dass weltweit Fitnessstudios quasi auf Eis liegen, spielt dem Konzern weiter in die Hände. Nun bleibt abzuwarten, ob die Zahlen die Erwartungen erfüllen können. Wenn ja, dann könnte es diese Woche noch eine mögliche Kaufchance geben. Solange die Aktie oberhalb der Marke von 140 USD bleibt, halten wir an unserer bullischen Haltung fest.

Aussicht: BULLISCH