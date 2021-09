Medifast schlägt wie eine Bombe ein:

Medifast ist einer der führenden Anbieter von Nahrungsergänzung.

Hier lohnt sich ein zweiter Blick

Medifast entwickelt, produziert und vertreibt Nahrungsergänzung und Abnehm-Mittel. An diesem Punkt wäre ich bei der Aktie fast wieder ausgestiegen. Ich bin kein großer Freund der Branche. In vielen Fällen wird nur ein Traum verkauft und der Vertrieb ähnelt einem Pyramidensystem. Ein besonders krasser Fall ist meines Erachtens Herbalife. Dort wird das Geld nicht mit dem Verkauf des Produkts verdient, sondern mit dem Verkauf von Lizenzen. Der Preis der Pülverchen & Co haben liegt überwiegend beim mehrfachen des branchenüblichen. 1% der Verkäufer kassieren 80-90% aller Kommissionen ein. Schlichtweg, weil sie zu den ersten Verkäufern gehörten und jetzt ganz oben in der endlosen Pyramide stehen. Im Gegensatz dazu schreiben 80-90% der Coaches rote Zahlen, da enorme Vorabzahlungen an Herbalife notwendig sind. Die Daten können den Veröffentlichungen von Herbalife selbst entnommen werden. Medifast agiert auf eine vollkommen andere Art setzt sich in dieser Branche positiv ab. Die Pyramide hat maximal 6 Stufen. Die Kommissionen sind gedeckelt, die Anwerbung neuer Coaches und die Beteiligung an deren Verkäufen sind eher niedrig. Der Gewinn liegt also vor allem im Verkauf, nicht im Bau einer endlosen Pyramide. Die Produkte sind im Branchenvergleich eher günstig und klinisch geprüft. In dieser Branche ist das alles keine Selbstverständlichkeit. Langfristig könnte und sollte es sich aber auszahlen. Medifast plant konservativ, das zeigt auch das Zahlenwerk.

Kein Risiko

Der Vorstand von Medifast geht keine großen Risiken ein. Im Endeffekt ist man erzkonservativ. Auch das ist nicht gerade branchentypisch. In den letzten zehn Jahren hat man keine aggressive Expansionspolitik verfolgt. Daher waren keine Kapitalerhöhungen notwendig. Ganz im Gegenteil, man kauft stetig eigene Papiere zurück. Nennenswerte Schulden hat man nicht, sie wurden komplett getilgt.

Zahlen gehen durch die Decke

Dennoch konnte der Umsatz in diesem Zeitraum von 166 auf 501 Mio. USD gesteigert werden. Der Gewinn kletterte von 0,81 auf 4,62 USD je Aktie. Medifast erwirtschaftet erhebliche freie Mittel und hat die Dividende in der kurzen Zeit seit 2015 von 0,25 auf 3,00 USD je Aktie angehoben. Inzwischen liegt die Dividendenrendite bei 2,94%. Zuletzt hat sich das Wachstum dank neuer Produkte massiv beschleunigt. In den letzten sieben Quartalen lagen Umsatz und Gewinn regelmäßig 50-100% über dem jeweiligen Vorjahreswert. Im laufenden Jahr wird ein Gewinnsprung um 48% auf 6,85 USD je Aktie erwartet. Das erscheint realistisch, da das Ergebnis in den ersten beiden Quartalen um 59% auf 3,45 USD je Aktie zulegen konnte. Warum ist die Aktie also von 260 auf derzeit 103 USD gefallen? Im Vorjahr verdoppelte sich der Gewinn. Wie immer nährt das vollkommen unrealistische Erwartungen. Die Prognosen waren absurd hoch, da reichte auch ein Gewinnsprung von 59% nicht. Gleiches gilt für die Bewertung. Zwischenzeitlich kam es zu parabolischen Kursgewinnen. Die P/E kletterte in kürzester Zeit von 20 auf über 60. Jetzt kommt Medifast nur noch auf eine forward P/E von 15,6. Die Aktie war seit Jahren nicht günstiger, dabei läuft das Geschäft blendend. Bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 24-48% erscheint die Bewertung attraktiv. Mehr als 6.200 Trader & Investoren folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Charttechnik

Medifast hat eine massive Abwärtsbewegung hinter sich. Doch seit Monaten zeichnet sich zunehmend ein Boden ab. Darüber hinaus wurden die maßgeblichen Abwärtstrends durchbrochen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Gesamtkonstellation zu handeln. Nahe 100 USD bieten sich antizyklische Käufe mit einem Stopp unter 95 USD an. Prozyklische Händler sollten hingegen auf einen Ausbruch über 108 USD setzten. Bestenfalls gelingt ein Tagesschluss über 110 USD. In diesem Fall wäre der Weg in Richtung 120-125 USD frei. Darüber ergibt sich weiteres Potenzial bis 135 und 140 USD. Ihre Ordergebühren sind zu hoch? Mein Broker ist LYNX.