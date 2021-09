Medical Properties: 5,32% Dividende, Wachstum und Potenzial:

Medical Properties Trust Inc. gehört zu den größten Real Estate Investment Trusts (REIT) in den USA.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst 446 Krankenhäuser und Einrichtungen mit mehr als 47.000 Betten, vornehmlich in den USA, Großbritannien und Mitteleuropa.

Ein sicheres und besonderes Geschäft

Es dürfte bereits auf den ersten Blick klar sein, dass es sich um ein vergleichsweise sicheres und krisenbeständiges Geschäft handelt.

Medizinische Versorgung ist eine Notwendigkeit, der Bedarf ist zu jeder Zeit vorhanden.

Darüber hinaus sind Krankenhäuser zuverlässige Mieter.

In der Regel erwirbt Medical Properties Trust (MPW) bestehende Krankenhäuser erweitert und modernisiert sie und erreicht dadurch höhere Mieten. Teilweise werden neue Einrichtungen auch von Grund auf gebaut.

Darüber hinaus sind die meisten Mietverträge als sogenanntes „Net-Lease“ gestaltet.

Das bedeutet, dass der Mieter neben der Miete auch noch einen Teil der Steuern sowie wie die Instandhaltung übernimmt.

Im Extremfall ist der Mieter faktisch für alle anfallenden Reparaturen, Instandhaltung, Nebenkosten, Steuern usw. verantwortlich.

Der Vermieter, also Medical Properties, hat während der Laufzeit der Verträge faktisch keinerlei Aufwand oder Kosten.

Derartige Verträge sind bei uns eher unüblich, in den USA im Gewerbesegment allerdings weit verbreitet.

Darüber hinaus sind die Laufzeiten sehr lang. Vor 2030 laufen nur 45 der 446 bestehenden Mietverträge aus.

Deshalb schlägt man die Konkurrenz

Dadurch kann Medical Properties außerordentlich hohe Bruttomargen von weit über 90% erzielen und den laufenden Cashflow ständig reinvestieren.

Dadurch konnte man den Umsatz in den letzten zehn Jahren von 143 Mio. auf 1,25 Mrd. USD steigern.

Die expansive Strategie wurde allerdings auch durch eine gehörige Portion und Kapitalerhöhungen gekauft. Wobei ein hoher Anteil an Fremdkapital im Immobiliengeschäft nicht unüblich ist.

Unter dem Strich konnte Medical Properties den FFO je Aktie stetig steigern und die Ausschüttung erhöhen.

Dadurch gehört die Aktie zu den wenigen REITS mit einer außerordentlich hohen Dividende, bei der man auch in den Genuss steigender Kurse kam.

In Summe macht das die Aktie zu einem der größten Outperformer im Sektor.

Ausblick und Bewertung

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres legte der Umsatz um 27% auf 744,6 Mio. USD zu.

Die Funds from Operations (FFO) stiegen um 15% auf 0,78 USD je Aktie.

Die Quartalsdividende wurde von 0,27 auf 0,28 USD je Aktie erhöht und ist somit gut finanziert. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 5,32%.

Für MPW war es bisher ein außerordentlich erfolgreiche sechs Monate. Die Wachstumsraten sind auch nicht hoch, weil 2020 schlecht verlaufen ist. Ganz im Gegenteil, auch im Vorjahr konnte meldete man neue Rekorde.

Dennoch notiert die Aktie heute auf demselben Niveau wie Ende 2019, obwohl sich alle Kennzahlen in dieser Zeit spürbar verbessert haben. Das aktuelle Niveau ist dementsprechend bereits interessant und größere Rücksetzer könnten sich als Gelegenheit herausstellen.

vom 13.09.2021 : 21,06 Kürzel: MPW – Wochenkerzen

Übergeordnet ist die Aktie klar bullisch und der Aufwärtstrend ist intakt. Vor wenigen Tagen ist die Aktie allerdings am Widerstand bei 22 USD gescheitert, was jetzt eine Korrektur in Richtung 20 auslösen könnte.

Möglicherweise wird auch die Supportzone zwischen 19 USD und den oberen beiden Aufwärtstrendlinien angesteuert.

Im Extremfalls könnte das eine Korrektur bis 17,50 USD ermöglichen.

Aus Sicht der Bullen sollte die Aktie allerdings nicht unter 17 USD fallen.

