Boston Beer: Wenn das keine Gelegenheit ist:

Boston ist nicht nur die Heimat der weltberühmten Harvard University und des MIT, sondern auch der Boston Beer Company (SAM) und einer ganzen Reihe anderer börsennotierter Unternehmen, die sich mit dem Namen der Stadt schmücken.

Die Hauptstadt von Massachusetts scheint etwas Besonderes zu sein und das gilt wohl auch für die Boston Beer Company.

Das Bier- und Spirituosengeschäft ist eher behäbig, neue Trends und Produkte sind selten. Doch wenn es dazu kommt, ist Boston Beer dabei.

Dem Unternehmen ist es mehrfach gelungen, frühzeitig Trends zu erkennen oder sie sogar anzustoßen.

Mit Samuel Adams und Boston Lager hat man faktisch den Craftbeer-Boom ausgelöst, mitgestaltet und ist zu einem der größten Produzenten in diesem Bereich aufgestiegen.

In den letzten Jahren kam das Thema Hard Seltzer auf, auch hier gehört zu den Marktführern.

Ähnliches gilt für Hard Ice Tea und Hard Cider.

Outperformer und Anlegerliebling

In Summe führte das dazu, dass man den Umsatz in den letzten fünf Jahren von 906 Mio. auf 1,74 Mrd. USD steigern konnte.

In dieser Branche sind derartige Wachstumsraten alles andere als die Regel.

Das Ergebnis kletterte im selben Zeitraum von 6,79 auf 15,53 USD je .

Es brach ein regelrechter Hype um die Aktie aus, der kürzlich bei einem von über 1.300 USD und einer P/E von über 80 ein Ende fand.

Wie immer folgt auf den Hype ein Knall. Aktuell steht Boston Beer bei 543 USD, obwohl sich an der Qualität des Unternehmens nichts geändert hat.

Der nächste Gewinnsprung

Das interessante an Boom-Bust-Zyklen ist, dass die Bewertung am Ende oft auf demselben Niveau ist, wie am Anfang.

Als die Rallye im vergangenen Jahr bei 300 USD startete, kam Boston Beer auf eine P/E von 32,7.

Heute kommt die Aktie auf eine P/E von 35,0.

Das laufende Geschäftsjahr ist allerdings auch schon weit fortgeschritten und in dieser Zeit hat sich einiges getan.

In den ersten sechs Monaten legte der Umsatz um 46% auf 1,15 Mrd. USD zu und das Ergebnis schoss um 57% auf 10,01 USD je Aktie in die Höhe.

Für das Gesamtjahr stellt man ein Ergebnis von 18,00 – 22,00 USD je Aktie in Aussicht, was einem Gewinnsprung von 16 – 41% entspricht.

Wie kam es zu dem Kurssturz?

Mit Blick auf die außerordentlich starke geschäftliche Entwicklung stellt man sich unweigerlich die Frage, warum die Aktie so stark unter Druck gekommen ist.

Das hat vor allem zwei Gründe:

Der Ausblick ist mit großer Unsicherheit verbunden. Boston Beer nennt dafür allerlei Gründe, allen voran die Unsicherheit durch Corona und die Gefahr, dass man einige Retail-Niederlassungen wieder schließen muss.

Da der Absatz von Hard Seltzer zuletzt hinter den Erwartungen zurückblieb, musste man die Prognose für den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr von 22,00 – 26,00 auf 18,00 – 22,00 USD je Aktie senken.

Das verhagelte den Anlegern gehörig die Stimmung. Was sie dabei aber übersehen, ist die Tatsache, dass die Wachstumsraten dennoch enorm sind.

Und selbstverständlich waren und sind die geschäftlichen Rahmenbedingungen durch Corona sehr ungewöhnlich. Eine Normalisierung sollte jeder rationale Anleger erwarten.

Wie geht es jetzt weiter?

Unter dem Strich erwartet Boston Beer trotzdem einen erheblichen Gewinnsprung, wie in den Jahren zuvor. Perspektivisch gilt dasselbe. In den kommenden beiden Jahren werden Wachstumsraten von 20-25% per annum erwartet.

Die derzeitige Prognose entspricht einer forward P/E zwischen 24,7 und 30,2. Bei dem anhaltend hohen Wachstum ist das absolut vertretbar.

Am Ausgangspunkt der Rallye im Vorjahr lag die P/E bei 32,7 und in den letzten fünf Jahren durchschnittlich bei 35.

Es wäre also durchaus noch Luft vorhanden und eine Sache sollte klar sein: Bei einem Kurs von 543 USD ist das Chance-Risiko-Verhältnis definitiv besser als bei 1.343 USD.

Der jüngste Kurssturz könnte sich als Gelegenheit herausstellen.

vom 14.09.2021 Kurs: 543,71 Kürzel: SAM – Wochenkerzen

Chart vom 14.09.2021 Kurs: 543,71 Kürzel: SAM – Tageskerzen

Einzig das Chartbild ist noch nicht vollends überzeugend. Bisher wurde noch kein belastbarer Boden gefunden. Die Chancen stehen aber gut, dass das zwischen 400 und 500 USD gelingen wird.

Nahe der Unterstützung bei 500 USD ist es bereits zu größerem Kaufinteresse gekommen.

Antizyklische Anleger könnten das derzeitige Niveau nutzen, um einen Fuß in die Türe zu stellen.

Man sollte allerdings die Möglichkeit einplanen, dass auch noch die untere Aufwärtstrendlinie nahe dem Support bei 400 USD angesteuert werden könnte.

Gelingt hingegen ein Anstieg über 565 USD, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 590 und 650 USD.

