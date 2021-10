Beyond Meat: Die 100 USD-Marke kann ein Sprungbrett sein, aber …:

Als Beyond Meat 2019 an der US-Börse debütierte, zog die wie eine Rakete an. Viele waren sich sicher, dass Fleischersatzprodukte einer der großen Zukunftsmärkte sein werden. Doch mittlerweile ist der Lack ab … die Aktie ringt mit dem bisherigen Jahrestief. Fällt es?

Zu meiner Studienzeit die, zugegeben, schon über 30 Jahre zurückliegt, nannte man Frikadellen, die nicht aus Hackfleisch bestanden, „Gemüse-Bratlinge“. Und es ist eine sehr subjektive Beurteilung, aber die schmeckten besser als das, was heute wie Fleisch aussehen soll und doch keines ist. Als Beyond Meat im Mai 2019 an die Börse kam, zog die Aktie trotzdem sofort davon. Der erste an der Nasdaq lag bei 46 US-Dollar, nur drei Monate später wurden knapp 240 US-Dollar erzielt – und seither nicht wieder erreicht. Als Ende Januar 2021 gemeldet wurde, dass Beyond Meat ein Joint Venture mit Pepsico eingehen werde, kam es zwar zu einer gewaltigen Kursexplosion von 140 auf 220 US-Dollar binnen zwei Handelstagen. Aber Sie sehen es im : Das war die letzte große Attacke der Bullen.

Die Aktie gab die gesamte Rallye ab … und fiel noch deutlich unter den Level, der zuvor galt, weil viele Analysten von den Perspektiven des Unternehmens keineswegs überzeugt sind und Beyond Meat ein Quartal ums andere die Gewinnprognosen der Analysten verfehlte. Derzeit sehen die meisten Experten die Beyond Meat-Aktie nur als Halteposition, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 117 US-Dollar auf Höhe der mittelfristigen Abwärtstrendlinie und unweit des derzeitigen Kurses. Was bedeutet:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Beyond Meat Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Der erneute Test der 100 US-Dollar-Marke, die im Mai gehalten werden konnte – was immerhin in eine 60 Prozent-Rallye mündete – kann zwar durchaus zu Gunsten der Bullen ausgehen, aber das wird ganz sicher kein Selbstläufer. Die große Hoffnung, dass die Fleischersatzprodukte von Beyond Meat den Markt überfluten, die Konkurrenz wie „Impossible Foods“ ausstechen und dadurch zügig kräftige Gewinne eingefahren werden, hat sich nicht erfüllt. Aktuell hoffen einige Analysten, dass die „schwarze null“ in der wenigstens 2023 erreicht wird. Da ist doch deutlich mehr Geduld gefordert als viele ursprünglich dachten, als sie die Aktie 2019 durch die Decke kauften.

Von den heute deutlich kleineren Brötchen, die Beyond Meat und das bullische Lager backen müssen abgesehen, ist mit der reinen Verteidigung der 100 US-Dollar-Marke, an der man sich am Donnerstag versuchte, noch nichts gewonnen. Dazu müsste es gelingen, die Aktie über die kurz- und mittelfristigen Abwärtstrendlinien sowie die wichtige 100-Tage-Linie zu ziehen, was erst bei Schlusskursen über 120 US-Dollar der Fall wäre. Solange das nicht gelungen ist, kann es jederzeit zum Bruch der 100 US-Dollar-Linie kommen, zumal die nicht nur die abwärts gerichtete Trendrichtung als Rückendeckung haben, sondern unterhalb dieser Unterstützung aus rein charttechnischer Sicht erst einmal freie Bahn nach unten wäre.

