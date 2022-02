Startet jetzt die Kupfer-Rakete?

Edelmetalle wie Gold und Silber sind seit Jahresbeginn fast zweistellig im Plus. Der Kupferpreis hinkt mit einem Kursplus von knapp drei Prozent noch hinterher. Kann der Kupferpreis in der Rohstoff-Rallye aufholen? Wenn ja, wie könnte man als Anleger davon profitieren? Eine Antwort erhalten Sie anhand einer aussichtsreichen Trade-Idee in dieser Kupfer-Analyse.

Rückblick: Konsolidierung nach Preissprung

Aktien und Anleihen stecken in einer dynamischen Korrektur. Ein Teil der dort freiwerdenden Liquidität fließt in die Rohstoffmärkte. Davon profitierte bis vor kurzem auch der Kupferpreis.

Seit dem Jahrestief Ende Januar bei 4,2820 USD hat der Kupferpreis in der Spitze fast 10 Prozent zulegen können. Am 10. Februar wurden für einen Kupfer-Kontrakt mit März 2022 (Kürzel: HGH2) 4,7085 USD gezahlt (vgl. unten).

In den Handelstagen danach wurde dieser impulsive Anstieg teilweise wieder abverkauft. Fast sechs Prozent hat der Kupferpreis dabei in der Spitze verloren. Seitdem befindet sich Kupfer in einer Trading-Range.

Jetzt fragt man sich: Kann Kupfer im Sog von Gold und Silber aus der Trading-Range nach oben ausbrechen? Wenn ja, wo sind interessante Einstiegslevel und mögliche Kursziele?

Um die Lage besser einschätzen zu können, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große technische und fundamentale Bild einfügt.

Überblick: Konsolidierung auf hohem Kursniveau

Verschnaufpause nach impulsiver Preisrallye

Ein Blick auf den Monatschart (Logarithmische Darstellung) im Kupfer oben zeigt eine impulsive Aufwärtsbewegung von 147 Prozent seit März 2020. Dieser dynamische Anstieg endete letztes Jahr mit einem neuen Verlaufshoch bei 4,8880 USD. Seitdem befindet sich Kupfer in einer Trading-Range zwischen vier und fünf US-Dollar. Falls Kupfer den Widerstand überwinden kann, dann liegt das nächste Kursziel bei 5,3300 USD bis 5,3875 USD. Darüber wäre Luft bis 6,2500 USD. Die technische Großwetterlage im Rohstoff Kupfer ist damit als bullish zu bewerten.

Schauen wir uns an, ob die technische Großwetterlage zu den fundamentalen Rahmenbedingungen passt.

Energiewende befeuert Kupfernachfrage

Will man das Netto-Null-Ziel von Paris erreichen, spielen Elektrifizierung und die erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle. Das macht Kupfer zu einem sehr wichtigen Rohstoff. Denn aufgrund der hohen Leitfähigkeit des roten Metalls wird rund zwei Drittel des produzierten Kupfers für den Bereich Elektrizität und Elektronik verwendet. Je mehr Windräder, Photovoltaikanlagen, Batterien und Elektroautos gebaut werden, desto höher die Nachfrage nach Kupfer. Beste Voraussetzung für weitere Preissteigerungen. Denn die stark steigende Kupfernachfrage trifft aktuell auf ein begrenztes Angebot, das sich nicht umgehend ausbauen lässt. Der Ökonom Lukas Boer vom Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet mit einer Preiserhöhung von 70 Prozent für Kupfer bis 2030.

Terminkurve zeigt die große Kupfernachfrage

Derzeit sind die Kupferhändler bereit deutlich höhere Preise für Kupfer zur schnellen Lieferung zu bezahlen. Eine Lieferung zum Jahresende ist deutlich billiger als im März. Dazu sollte man wissen, dass Kupfer-Kontrakte an der mit unterschiedlichen Laufzeiten gehandelt werden. Aufgrund von Lagerkosten kommt es in der Regel zu einem Preisaufschlag bei späteren Lieferterminen. Gibt es diese Preisaufschläge nicht, dann befindet sich die Terminkurve in einer „ “. Hier muss, im Gegensatz zu den in einem , eine Verfügbarkeitsprämie gezahlt werden. Genau das ist die aktuelle Situation im Kupfer-Future und verdeutlicht die starke Nachfrage nach dem roten Metall. (vgl. Grafik unten).

Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Test der Unterstützung als Einstieg nutzen?

Wenn wir anhand eines Tagescharts weiter in das Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der derzeit bei ca. 4,5360 USD notiert. Also noch deutlich unter dem Jahreshoch von 2021 bei 4,8880 USD. Bevor dieses erneut erreicht werden kann, müssen eine Reihe von Widerständen aus dem Weg geräumt werden (vgl. rote Markierungen im Chart unten).

Aufwärtstrend signalisiert weiteren Kursanstieg

Aktuell haben die Kupfer-Bullen das Ruder in der Hand. Die Kursgewinne der letzten Wochen haben dazu geführt, dass sich auf einer untergeordneten Trendebene ein Aufwärtstrend gebildet hat. Das signalisiert uns einerseits die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs, welche im Chart oben grün markiert sind. Andererseits wurde im Zuge des laufenden Aufwärtstrends der 50-Tage-Durchschnitt und der 200-Tage-Durchschnitt nach oben durchbrochen. Diese Vorzeichen machen weitere Kursgewinne wahrscheinlicher.

Falls der Aufwärtstrend fortgesetzt wird, dann liegt das erste Kursziel bei 4,8240 USD. Kann der Markt diesen möglichen Widerstand überwinden, dann würde das weiteres Anstiegspotenzial bis 4,8580 USD und 4,8880 USD freisetzen.

Sobald der Markt das Preisniveau von 4,2820 USD mit einem Tagesschlusskurs bricht, verliert das bullische Szenario seinen Vorteil. Mit dem Trendbruch wäre ein Test des unteren Rands der Trading-Range im Bereich von 4,1200 USD denkbar. Sollte der Markt hier nach unten ausbrechen, würden die Korrekturziele bei 4,0000 USD und danach bei 3,5000 USD aktiviert werden.

Aber nach diesem bärischen Szenario sieht es derzeit nicht aus. Denn der laufende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Alles schaut nach einem Test des Hochs aus dem Jahr 2021 bei 4,8880 USD aus. Vor allem wenn man die fundamentale Situation im Hinterkopf hat.

Neben dem Aufwärtstrend gibt es weitere Signale, die für einen steigenden Kupferpreis sprechen.

Kupferpreis in den kommenden Wochen saisonal stark

Saisonale Muster sind an den Rohstoffmärkten keine Seltenheit und können durchaus lukrativ sein (vgl. Grafik unten).

Die Grafik oben zeigt eine statistische Auswertung der Terminkontrakte von Kupfer für die vergangenen 52 Jahre. Als Zeitraum wurde der 24. Februar bis 24. März gewählt. Was fällt auf?

In 33 von 52 Jahren stieg der Kupferpreis an der Terminbörse in diesen vier Wochen. Oder anders ausgedrückt, Anleger, die in den letzten 52 Jahren ab dem 24. Februar auf einen steigenden Kurs im Kupfer gesetzt haben, lagen in ca. 63 Prozent der Fälle richtig. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Kupfer ist damit in den kommenden vier Wochen deutlich höher als für fallende Kurse. Gepaart mit der Tatsache, dass die durchschnittlichen Kursgewinne mit 6,19 Prozent höher als die durchschnittlichen Kursverluste mit 5,57 Prozent in dieser Periode waren, führt das zu einem positiven Erwartungswert.

Anleger, die für ihre Spekulation ein gutes Timing suchen, sollten das im Hinterkopf behalten.

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie auf dem Radar haben

Erstens notiert der Kupferpreis über dem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte steigen an. Diese Tatsache wird von vielen Markteilnehmern als bullish interpretiert.

Sollte es zu einem Kursrücksetzer im Kupfer kommen, könnte der Preisbereich zwischen 4,3900 USD und 4,4300 USD für Unterstützung sorgen. Einerseits wurde der Preisbereich um 4,4100 USD in der ersten Februarhälfte von den Käufern mehrmals zum Einstieg genutzt. Andererseits befindet sich bei 4,3900 USD der Volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) aller seit dem Verlaufstief bei 3,9615 USD vom 19. August 2021 gehandelten Futures-Kontrakte. Da institutionelle Händler oft am VWAP gemessen werden, fungiert dieser volumenbasierte Preis oft als Unterstützung bzw. Widerstand im Preischart. Knapp darüber bei 4,3910 USD verläuft der 200-Tage-Durchschnitt.

Zusätzlich wird innerhalb dieser Unterstützungszone ein Harmonisches Kursmuster vervollständigt. Diese Muster signalisieren mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir gerne als Einstiegssignal genutzt.

Einblick: Attraktive Trade-Idee mit einem CRV von 2 für einen Long-Einstieg im Kupfer

Ein Test der oben beschriebenen Unterstützung im Bereich 4,4300 USD könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade in Kupfer liefern. Damit würden Sie von einer möglichen Aufwärtsbewegung im Kupfer profitieren (vgl. Chart unten).

Als professioneller lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterherzurennen. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, könnten Sie bei 4,4320 USD einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss bei 4,3700 USD, also unter dem letzten Verlaufstief, absichern. Gleichzeitig wird damit auch die aktuelle Volatilität im Kupfer-Future berücksichtigt.

Ein mögliches Gewinnziel wäre bei 4,5560 USD. Daraus ergibt sich für die Trade-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2. Natürlich können Sie bei einem hohen Momentum auch versuchen die Gewinne weiterlaufen zu lassen. Ein weiteres Ziel wäre bei ca. 4,5900 USD.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 4,4925 USD erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Das Restrisiko wird damit auf null reduziert.

Fazit der Kupfer-Analyse:

Die aktuelle Analyse des Kupfer-Futures zeigt: Eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends eröffnet eine attraktive Chance für einen Long-Trade. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 4,4300 USD liegen.

Falls es im Kupfer-Future von dort weg zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig. Bei Marktverwerfungen kann es zu einer extremen Volatilität kommen.

Risiken für die Trade-Idee bestehen vor allem darin, dass der Konjunkturmotor ins Stocken gerät. Die Nachfrage entsprechend stark einbricht.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den Mai 2022 des Kupfer-Futures (Symbol: HGK2) oder den kleineren „Mini-Copper“ Future (Symbol: QCK2) dafür einsetzen. Der Kontrakt mit dieser Laufzeit hat derzeit ein ausreichend großes und steht nicht kurz vor der . Bitte denken Sie daran, falls der Trade länger laufen sollte, den Future rechtzeitig zu rollen.

Alternativ können Sie auch in Kupferminen-Aktien investieren, um von einem steigenden Kupferpreis zu profitieren. Hier finden Sie eine spannende Auswahl: Die besten Kupfer Aktien.

Sie möchten an der Börse Futures handeln?

