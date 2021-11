Silber-Analyse: Ist der Knoten geplatzt?

Seit dem Verlaufstief Anfang November bei 23,04 USD schoss der Silberpreis in den letzten Tagen um fast 10 Prozent nach oben. Ist das der Startschuss für die lang erwartete Silber-Rallye? Wenn ja, wie könnte man davon profitieren? Antworten erhalten Sie anhand einer aussichtsreichen Trade-Idee in dieser Silber-Analyse.

Rückblick: Silberpreis schießt nach oben

Nach den massiven Kursverlusten gegen Ende des dritten Quartals können die Silberanleger wieder aufatmen. Für Anleger, die über einen Einstieg nachdenken, wird es jetzt spannend. Aber der Reihe nach…

Nach dem Kursrutsch im September von 14 Prozent, scheint Silber den Boden gefunden zu haben. Seit dem Tief bei 21,41 USD hat sich das Kräfteverhältnis zu Gunsten der Bullen geändert. Käufer nutzten den massiven Kursrückgang für den Einstieg. Das Ergebnis: Am 22. Oktober wurden für einen Silber-Kontrakt 24,92 USD gezahlt. Über 16 Prozent mehr als noch drei Wochen zuvor.

Mit diesem Anstieg wurde die von mir in der letzten Silber-Analyse vorgestellte Short-Trade-Idee getriggert. Wie dort erwartet, sorgte die Zone um dir runde Marke von 25 USD für Widerstand. Die Folge: Der Silberkurs drehte wieder in Richtung Süden ab und verlor in der Spitze fast acht Prozent. Zwar reichte das nicht aus, um das anvisierte Gewinnziel bei 22,08 USD zu erreichen, jedoch wurde durch ein aktives Trade- und Risikomanagement ein Verlust vermieden. Denn mit dem Erreichen der 23,35 USD Marke, konnte der Stopp-Loss der Position auf Einstand nachgezogen werden. Das Restrisiko des Trades wurde damit auf Null reduziert. Das soll Ihnen zeigen, wie wichtig ein aktives Risikomanagement im Börsenhandel ist. Denn Ihr Risiko können Sie steuern. Den Kursverlauf nicht.

Seit dem Verlaufstief bei 23,04 USD Anfang November, haben die Bullen wieder das Ruder übernommen. Der Silberkurs zog daraufhin wieder um fast zehn Prozent an. Am 10. November wurden für einen Silber-Kontrakt mit Dezember 2021 (Kürzel: SIZ1) 25,22 USD gezahlt. Also 2,175 USD mehr als noch am Verlaufstief (vgl. unten).

Aktuell notiert der Silberkurs am Terminmarkt bei 24,97 USD, also knapp unter dem Monatshoch.

Jetzt fragt man sich als Anleger: Sollte man jetzt noch einsteigen, oder lieber einen Kursrücksetzer abwarten? Oder ist das womöglich ein attraktiver Short-Einstieg?

Um eine Antwort auf die Fragen zu finden, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große technische und fundamentale Bild einfügt.

Überblick: Verkaufssignal abgewendet

Langjähriger Abwärtstrend ist gebrochen

Ein Blick auf den Monatschart (Logarithmische Darstellung) des Rohstoffes Silber (Kürzel XAGUSD) oben zeigt: Nachdem der hartnäckige Widerstand im Bereich 19 USD letztes Jahr durchbrochen wurde, explodierte der Silberpreis. Der schoss in kurzer Zeit von 20 USD auf 30 USD. Die : Eine Kursexplosion in Silber von 156 Prozent innerhalb von nur 20 Wochen. Das verdeutlicht den impulsiven Charakter des Trendbruchs.

Ein übergeordneter Aufwärtstrend konnte bislang aber noch nicht bestätigt werden. Denn dazu muss erst noch ein höheres Verlaufshoch mit einem Schlusskurs auf Monatsbasis über 30 USD erzielt werden. Dort war der Silberpreis bereits Anfang Februar, als ein neues Jahreshoch bei 30,08 USD markiert wurde. Die Silber-Bullen konnten diese wichtige Marke aber nicht halten.

Silber prallt am unteren Rand der Trading-Range ab

So befindet sich Silber in einer nunmehr 12-monatigen Trading-Range, die durch den Widerstand bei 30 USD und der Unterstützung bei knapp unter 22 USD begrenzt wird. In einer seitwärts gerichteten Range stellt sich die Frage, ob der Markt sich in einer Reakkumulation (bullish) oder in einer Distribution (bearish) befindet.

Letzterer Fall würde durch einen nachhaltigen Ausbruch auf der Unterseite bestätigt werden. Ein Schlusskurs unter 21,80 USD würde die Hoffnung der Bullen auf neue Jahreshochs erstmal begraben. Im Gegenteil… nächstes Kursziel wäre dann die 20 USD-Marke. Nach einem Verlaufstief bei 21,41 USD sah es genau danach aus. Jedoch konnten die Bullen am letzten Handelstag im September dieses Verkaufssignal mit einem Schlusskurs über 22 USD nochmal abwenden. Nach der grünen Kerze im Oktober war klar, dass es sich um einen Fehlausbruch handelte. Ganz nach dem Motto „from failed moves, come fast moves” war die Kurserholung entsprechend dynamisch.

Für Range-Trader ist es aus Chance-Risiko Gesichtspunkten derzeit sinnvoller Kursschwäche zu kaufen, als Kursstärke zu verkaufen.

Passt das technische Bild auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Inflation außer Kontrolle?

Die Angst vor der Geldentwertung treibt Anleger weiter in die Edelmetalle. Die aktuellen Daten zeigen klar eine Beschleunigung der Inflation. Die jährliche Inflationsrate in den USA stieg im Oktober 2021 auf 6,2 Prozent. Das ist der höchste Wert der letzten 30 Jahre. Die Markterwartungen von 5,8 Prozent wurden damit deutlich übertroffen. Die größten Preistreiber waren die Energiekosten (+30 Prozent) und hier insbesondere Benzin mit 49,6 Prozent.

Bei den Zahlen kann einem schon etwas schwindelig werden. Die Sorgen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät, treibt die Anleger in die Edelmetalle. Vor allem mit dem Hintergrund, dass die Fed nicht großartig was unternimmt, um die Inflation zu bekämpfen.

Negative Realverzinsung erreicht Rekordniveau

Während es für US-Bonds mit einjähriger Laufzeit im Oktober 0,11 Prozent nominal gab, lag die jährliche Inflationsrate im Oktober bei 6,22 Prozent. Durch die niedrigen Zinsen auf Festgeldanlagen und die gleichzeitig hohe Inflationsrate liegt die Realverzinsung bei ca. -6,11 Prozent (vgl. Chart unten). Das ist der tiefste Wert der letzten 60 Jahre.

Ein starkes Argument für Silber als Schutz vor dem Kaufkraftverlust. Vor allem wenn die Inflationsrate weiter ansteigt. Sollte die Realverzinsung in den kommenden Monaten negativer werden, wäre das tendenziell gut für den Inflationsschutz Silber. Vor allem wenn die Fed falsch liegt und die Inflation nicht nur vorrübergehend ist.

Technisch konnte ein großes Verkaufssignal abgewendet werden. Fundamental gibt es derzeit einige Argumente für Silber. Wo wäre also ein attraktiver Einstieg für einen Long-Trade?

Ausblick: Silber vor möglicher Trendwende

Wenn wir anhand eines Tagescharts weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der Kurs derzeit bei 25,05 USD notiert. Also einerseits knapp über dem letzten Verlaufshochs bei 24,94 USD. Andererseits jedoch noch sehr deutlich unter dem Jahreshoch bei 30,35 USD (vgl. Chart unten).

Trendwende? Aufwärtstrend kurz vor Bestätigung

Der übergeordnete Abwärtstrend von Januar bis September (vgl. Trendkanal in Chart oben) könnte schon bald Geschichte sein. Die Kursgewinne der letzten Wochen haben dazu geführt, dass sich ein höheres Verlaufshoch gebildet hat. Sollte die letzte grüne Kerze im Chart über 24,92 USD schließen ist die Trendwende komplett. Zum einen würde dann ein bestätigter Aufwärtstrend, bestehend aus höheren Hochs und höheren Tiefs, weitere Kursanstiege wahrscheinlicher machen. Zum anderen notiert der Kurs wieder über einem steigenden 50-Tage-Durchschnitt, was ebenfalls bullish ist.

Mit einem Tagesschlusskurs über 24,94 USD, wäre Raum für weitere Kursanstiege. Die nächste Anlaufstelle wäre dann der Preisbereich um die runde Marke von 26 USD. Sollte hier dann nicht erneut ein hohes Angebot auf den Markt kommen, stehen die Chancen gut, dass der Kurs bis 27 USD ansteigt.

Solange jedoch der Aufwärtstrend noch nicht bestätigt ist, ist kurzfristig ein Rücksetzer möglich. Sollte der Silberpreis dann in Richtung der Marke von 24 USD (nächste mögliche Unterstützung) fallen, könnten die Bullen erneut zuschlagen. Die zusätzliche Nachfrage aufgrund des Preisabschlags könnte dann für den nächsten Kursschub sorgen. Ziel auf der Oberseite wäre dann der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie im Chart oben).

Neben einer möglichen Trendwende gibt es weitere Kaufsignale.

Sentiment der Privatanleger als Kontraindikator

Wirft man einen Blick auf die aktuelle Stimmung der Privatanleger bei myfxbook, dann sind diese Netto-Short positioniert (vgl. Chart unten).

Jedoch zeigt die Historie der letzten Jahre, dass dann, wenn die Privatanleger überwiegend bearish positioniert waren, der Kurs weiter angestiegen ist. Die Privatanleger als Kontraindikator könnten somit einen weiteren Kursanstieg signalisieren. Denn das Zurückkaufen der Short-Positionen (glattstellen) bei steigenden Kursen, sorgt für zusätzliche Nachfrage.

Silber im Aufwärtszyklus

Im Chart oben sehen Sie eine Zyklus-Analyse der Foundation for the Study of Cycles. Der pink eingezeichnete Zyklus im Chart signalisiert mögliche Umkehrpunkte im Silber-Chart. Dabei signalisiert die Höhe der Amplitude nicht Preisziele, sondern den Zeitpunkt einer möglichen Trendumkehr. Wenn das Zyklus-Modell richtig liegt, könnten wir im Silber bereits in einem Aufwärtszyklus sein und weiter steigende Kurse sehen. Im Mai hat uns das Zyklen-Modell treffsicher einen Zeitpunkt für einen Umkehrpunkt im Preischart geliefert. Werfen Sie dazu noch einmal einen Blick auf den Tageschart oben.

Aktive Anleger, die für ihren Silber-Einstieg ein gutes Timing suchen, sollten das im Hinterkopf behalten.

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie auf dem Radar haben

Erstens notiert der Silberpreis aufgrund der Kursgewinne in den letzten Wochen wieder über einem steigenden 50-Tage-Durchschnitt (vgl. blaue Linie im Chart oben). Zwar verläuft der 200-Tage-Durchschnitt als übergeordnete Trend-Indikator derzeit noch bei ca. 25,45 USD, jedoch könnte diese Marke schon bald von unten getestet werden.

Zweitens befindet sich im Bereich 24 USD eine Unterstützungszone. Einerseits befindet sich bei 24,13 USD das 50 Prozent Retracement der letzten Aufwärtsbewegung von 23,04 USD auf 25,22 USD. Andererseits ist hier der Kurs schon mehrmals, auch in dieser Woche, nach oben abgeprallt. Ein Test könnte Käufern die Chance geben nochmals günstiger zu kaufen. Der daraus entstehende Nachfrageüberhang könnte dann erneut zu steigenden Preisen führen.

Drittens liegt der Point of Control (POC), seit Juli 2021, im Silber-Future bei 24,09 USD. Der POC ist das Kursniveau mit dem höchsten gehandelten an SI-Futures in einem bestimmten Zeitraum. Dieser volumenbasierte Preis könnte als zusätzlich Unterstützung fungieren.

Darüber hinaus wird knapp über der Unterstützungszone ein Harmonisches Kursmuster vervollständigt. Diese Muster signalisieren mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir gerne als Einstiegssignal genutzt.

Einblick: Attraktive Trade-Idee mit einem CRV von 3 für einen Long-Einstieg in den Silber-Future

Ein Test der oben beschriebenen Unterstützungszone im Bereich von 24 USD könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade in Silber liefern. Damit würden Sie von einer möglichen Aufwärtsbewegung im Silber profitieren (vgl. Chart unten).

Als professioneller lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterherzurennen. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 3 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie bei 24,19 USD einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss bei 23,78 USD, also unter dem letzten Verlaufstief, absichern. Gleichzeitig wird damit auch die aktuelle Volatilität im Silber-Future berücksichtigt.

Ein mögliches Gewinnziel wäre bei 25,43 USD. Daraus ergibt sich für die Trade-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Natürlich können Sie bei einem hohen Momentum auch versuchen die Gewinne weiterlaufen zu lassen. Ein weiteres Ziel wäre 25,88 USD.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 24,57 USD erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Das Restrisiko wird damit auf null reduziert.

Fazit der Silber-Analyse:

Die aktuelle Analyse des Rohstoffes Silber zeigt: Eine mögliche Korrektur im untergeordneten Aufwärtstrend würde eine attraktive Chance für einen Long-Trade eröffnen. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 24,10 USD liegen.

Falls es im Silber-Future von dort weg zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 3 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen vor allem darin, dass ein stärkerer US-Dollar die Silbernachfrage dämpfen könnte.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den Dezember 2021 des Silber-Futures (Symbol: SIZ1), oder den kleineren Micro-Future (Symbol: SILZ1) dafür einsetzen. Der Kontrakt mit dieser Laufzeit, hat derzeit das größte . Bitte denken Sie daran, falls der Trade länger laufen sollte, den Future rechtzeitig zu rollen.

