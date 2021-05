Nasdaq: Was folgt auf die 107-Prozent-Rallye?

Über 107 Prozent ist der US-Technologie-Index in den letzten 57 Wochen angestiegen. Droht nach diesem Rekordanstieg jetzt eine größere Korrektur, oder kann die Kursrallye weitergehen? Eine Antwort inkl. einer aussichtsreichen Trade-Idee erhalten Sie in dieser Nasdaq 100-Analyse.

Rückblick: Kurserholung der Vorwoche setzt sich fort

Als Tech-Anleger benötigt man gerade starke Nerven. Erst sah es letzte Woche noch danach aus, als könnte im Nasdaq-Future die 13.000-Marke nicht halten. Dann kamen zum Wochenschluss hin Käufer in den Markt und trieben den steil nach oben.

Das Ergebnis: Seit dem Verlaufstief der Vorwoche bei 12.954,25 Punkten konnte der Nasdaq-Future in der Spitze um 6,06 Prozent zulegen. Denn am Dienstag dieser Woche notierte der Kurs für einen Nasdaq-Kontrakt mit Juni 2021 (Kürzel: NQM1) bereits wieder bei 13.738,75 Punkten (vgl. unten).

Jetzt stellt sich die Frage: War das der Startschuss für neue Rekordhochs, oder geht die Korrektur weiter?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, zoomen wir ein wenig heraus und schauen, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große fundamentale und technische Bild einfügt.

Überblick: Nur eine Korrektur im Aufwärtstrend, aber…

Aufwärtstrendkanal intakt

Wenn Sie sich den Tageschart des Nasdaq 100 Index (Kürzel: NDX) oben genauer anschauen, dann sehen Sie, dass der Aufwärtstrendkanal seit September letzten Jahres Bestand hat. Jedoch hat die Dynamik des Aufwärtstrends nachgelassen. Das erkennen Sie daran, dass im April das letzte Verlaufshoch vom Februar nur knapp überboten werden konnte, bevor die Kurse wieder in Richtung Süden abdrehten. Das ist jedoch nicht verwunderlich, denn…

Nach der Kursverdopplung von 6.800 Punkten auf knapp über 14.000 Punkte ist die Luft bei den Tech-Aktien ganz schön dünn geworden. Die Folge: Es hat sich ein korrektiver Abwärtstrend in Form von tieferen Hochs und tieferen Tiefs gebildet.

Damit ist klar…

Der Nasdaq befindet sich in einer Korrektur des übergeordneten Aufwärtstrends. Kurzfristig haben die Rückenwind. Die Kursverluste bei den Tech-Werten könnten sich, trotz der aktuellen Kurserholung in den letzten Tagen, ausweiten. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb sinnvoll Kursstärke zu verkaufen. Zumindest so lange, bis das Rekordhoch bei 14.073 Punkten auf Schlusskursbasis überboten wird.

Jetzt stellt sich die Frage: Passt die technische Großwetterlage auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Inflation zieht mächtig an

Aktuelle Daten zeigen es deutlich: Die US-Inflation steigt stark an. Das belegen die kürzlich veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Die jährliche Inflationsrate in den USA stieg von 2,6 Prozent im März 2021 auf 4,2 Prozent im April 2021 und lag damit deutlich über den Marktprognosen von 3,6 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2008. Die größten Preissteigerungen gab es bei Benzin (+49,6 Prozent), Heizöl (+37,3 Prozent) und den Gebrauchtwagen (+21 Prozent).

Darüber hinaus könnten sich auch die weiter steigenden Rohstoffpreise negativ auf die Aktienmärkte auswirken. Denn es muss sich erst noch zeigen, ob die Preissteigerungen auch an die Kunden weitergeben werden können. Sollten die gestiegenen Kosten nicht auf die Verbraucherpreise umgelegt werden können, dann schmälert das die Gewinnmarge der Unternehmen. Davon wäre die Börse gar nicht begeistert.

Renditen und Geldpolitik als Risikofaktor

Mit der anziehenden Inflation, schießen auch die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe. Der Grund: Die Konjunktur zieht an. Und das weltweit. Die OECD-Zahlen gehen von einem weltweiten Wirtschaftswachstum 2021 von 5,6 Prozent aus. Hauptwachstumstreiber sind China mit erwarteten 12,6 Prozent gefolgt von den USA mit 7,8 Prozent Wirtschaftswachstum für das Jahr 2021.

Deswegen befürchten Anleger, dass die Fed früher als erwartet die Zinsen anheben könnte – auch wenn die US-Notenbank davon aktuell noch nichts wissen will. Damit wäre die Ära des billigen Notenbankgeldes vorbei. Steigende Anleiherenditen sind Gift für Tech-Aktien, da die höheren Zinskosten an den Unternehmensgewinnen knabbern.

Damit wird klar: Das Zünglein an der Waage ist die Fed. Deren nächste Sitzung findet am 16. Juni statt. Sobald die Fed nur laut über steigende Zinsen oder eine Reduzierung der Anleihenkäufe nachdenkt, dürfte das die Aktienmärkte empfindlich treffen. Auch wenn Powell bis auf weiteres cool bleibt, sollte die Inflation weiter ansteigen, muss die Fed irgendwann reagieren. Und dann wird sie entsprechend schneller reagieren müssen.

Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist für risikobewusste Anleger ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Short-Trade?

Ausblick: Leitet Widerstand Abwärtsbewegung ein?

Chart vom 27.05.2021 Kurs: 13.634 Kürzel: NQ∞ Tageskerzen | Online Broker LYNX

Wenn wir im E-mini Nasdaq-100 Index Future weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir im Tageschart…

Der Terminmarkt für die Tech-Aktien des Nasdaq 100 befindet sich untergeordnet in einem intakten Abwärtstrend. Erkennen können Sie das an den rot gekennzeichneten tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Daran ändert auch die Kurserholung in den letzten beiden Wochen nichts. Denn…

Trotz des Kursanstiegs um gut 6 Prozent, befindet sich der Nasdaq-Future noch unter dem letzten Verlaufshoch und ist bereits auf einen Widerstand im Bereich von 13.700 Punkten getroffen (im Chart oben rot markiert). Diente der Preisbereich den Bullen im April noch als Unterstützung, wurde dieser nach dem Durchbruch im Mai zum Widerstand.

Sollte dieser Widerstand halten, wäre eine erneuter Test der 13.000-Marke denkbar. Sollte diese runde Kursmarke nicht halten, wären 12.500 Punkte das nächste Ziel. Hier bilden Aufwärtstrendlinie, der 200-Tage-Durchschnitt und eine horizontale Unterstützung eine markante Kreuzunterstützung.

Erst mit einem Schlusskurs auf Tagesbasis über 13.818 Punkten, wäre der untergeordnete Trendbruch vollzogen. Nächstes Ziel auf der Oberseite wäre dann das Rekordhoch im Future bei 14.064 Punkten. Darüber wäre der Weg frei bis zur oberen Trendkanalbegrenzung. Diese verläuft derzeit bei 14.800 Punkten.

Bis dahin ist eine weitere Korrekturwelle wahrscheinlicher. Denn genau in der oben beschriebenen Widerstandszone wird zudem ein harmonisches Kursmuster vervollständigt. Diese Kursmuster signalisieren mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir deshalb gerne als Einstiegssignal verwendet.

Einblick: Trade-Idee mit einem CRV von 2,52 für den Short-Einstieg in den E-mini Nasdaq-100 Index Future

Egal ob als Absicherung für Ihr Aktiendepot aus Tech-Werten oder als Spekulation auf einen Seitwärtsmarkt: Ein Harmonisches Preismuster könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Short-Trade im Nasdaq liefern. Damit könnten Sie von einer möglichen Abwärtsbewegung im E-mini Nasdaq-100 Index Future profitieren (vgl. Chart unten).

Als professioneller lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig, bis sich Trading-Chancen am Markt ergeben, die mir einen geprüften statistischen Vorteil liefern. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,52 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Short-Trade entscheiden, können Sie bei 13.715 Punkten einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss bei 13.964 Punkten, also über dem letzten Verlaufshoch absichern. Damit berücksichtigen wir auch die aktuelle Volatilität im Nasdaq-Future.

In dieser möglichen Umkehrzone haben wir einen statistischen Gewinnvorteil für eine Preisbewegung in Richtung eines möglichen Gewinnziels bei 13.087 Punkten.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 13.410 Punkten erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Damit wird das Restrisiko auf null reduziert.

Fazit der Nasdaq-Analyse:

Die aktuelle Analyse des E-mini Nasdaq-100 Index Future zeigt: Eine mögliche Fortsetzung der aktuell laufenden Konsolidierung eröffnet eine attraktive Chance für einen Short-Trade. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 13.715 Punkten liegen.

Falls es im E-mini Nasdaq-100 Index Future zu einer Fortsetzung des Seitwärtstrends kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,52 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee: Die der US-Staatsanleihen gehen weiter zurück. Das Zinsanhebungsrisiko sinkt. Die Tech-Rallye würde damit höchstwahrscheinlich weiterlaufen und neue Hochs erreichen.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den E-mini Nasdaq-100 Index Future (Symbol: NQM1) oder den kleineren Micro E-mini Nasdaq-100 Future (Symbol: MNQM1) dafür einsetzen.

