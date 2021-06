Kupfer-Analyse: 16 Prozent Kursrutsch zum Einstieg nutzen?

Seit dem Jahreshoch bei 4,8880 USD hat der Kupferpreis 16 Prozent verloren! Zum Wochenanfang wurden für ein Pfund Kupfer am Terminmarkt nur noch 4,0940 USD bezahlt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Kursrutsch eine attraktive Kaufchance bietet. Eine Antwort erhalten Sie anhand einer aussichtsreichen Trade-Idee in dieser Kupfer-Analyse.

Rückblick: Rückschlag für die Kupfer-Bullen

Nach der monatelangen Kupfer-Rallye folgte genau das, was für einen weiteren Kursschub gesund ist – eine Korrektur. Es ist normal, dass impulsive Kursanstiege, wie in Kupfer, entweder über die Zeit oder den Preis korrigieren. Dadurch werden dann neue Käufer angezogen, die notwendig sind, um den Preis wieder nach oben zu treiben.

Genau eine solche Korrektur erleben wir derzeit im Kupfer-Markt. Seit dem Jahreshoch bei 4,8880 USD hat der Kupferpreis 79 Cent oder 16,18 Prozent verloren. Denn am Montag wurden für einen Kupfer-Kontrakt mit September 2021 (Kürzel: HGU1) nur noch 4,0940 USD gezahlt (vgl. unten).

Jetzt fragt man sich, sind das bereits attraktive Kaufkurse, oder droht ein erneuter Kursrutsch?

Um die Lage besser einschätzen zu können, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große technische und fundamentale Bild einfügt.

Überblick: Neues Rekordhoch durch impulsiven Aufwärtstrend

Impulsiver Aufwärtstrend signalisiert weitere Kursanstiege

Mit einem neuen Rekordhoch bei 4,8880 USD, hat Kupfer den seit März 2020 laufenden Aufwärtstrend fortgeführt. Verdeutlicht wird das einerseits durch den Durchbruch der im Chart oben eingezeichneten Abwärtstrendlinie. Andererseits notiert der derzeit deutlich über dem einfachen gleitenden Durchschnitt 200 Handelstage. Wobei sowohl der 50er SMA (blaue Linie im Chart oben), wie auch der 200er SMA (rote Linie im Chart oben) ansteigen.

Die technische Großwetterlage ist somit sehr „bullisch“.

Durch den impulsiven Anstieg von über 147 Prozent und dem neuen Rekordhoch, ist eine Trendfortführung und damit eine weitere Kurssteigerung wahrscheinlich. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb langfristig sinnvoller Kursschwäche zu kaufen, als Kursstärke zu verkaufen.

Passt das auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Nachfrageüberhang bringt Kupferpreis zum Explodieren – Die Konjunktur zieht an

Die jüngsten OECD-Daten unterstreichen, dass sich die Weltwirtschaft weiter auf Erholungskurs befindet. So dürfte laut den Konjunkturprognosen der OECD die Weltwirtschaft im laufenden Jahr um 5,8 Prozent wachsen. Damit 0,2 Prozent mehr als noch im März angenommen.

Auch für das kommende Jahr werden die Wachstumsprognosen um 0,4 Prozent auf 4,4 Prozent angehoben.

Konjunkturprogramme als Preistreiber

Der preistreibende Faktor für Kupfer ist neben dem generellen Konjunkturaufschwung in erster Linie der weltweite zur nachhaltigen Energieerzeugung. In vielen Ländern steht das Thema „Grüne Energie“ ganz weit oben auf der politischen Agenda. So plant US-Präsident Biden Investitionen in Höhe von 400 Milliarden USD für Projekte im Bereich Klimaschutz.

Kupfer wird in allen Bereichen benötigt, die etwas mit Strom zu tun haben. Von der Stromerzeugung über die Stromübertragung bis hin zur Energiespeicherung. Überall braucht man Kupfer. Im Gegensatz zu traditionellen Infrastrukturen, die mehr fossile Energierohstoffe einsetzen, hat die „Grüne Energie“ eine deutlich größeren Kupferbedarf. Das sorgt für Fantasie am Kupfermarkt.

Terminkurve zeigt die große Kupfer-Nachfrage

Kupfer-Kontrakte werden an der mit unterschiedlichen Laufzeiten gehandelt. Aufgrund der Lagerkosten kommt es in der Regel zu einem Preisaufschlag bei späteren Lieferterminen. Sind diese Preisaufschläge gar nicht vorhanden, dann befindet sich die Terminkurve in einer „ “. Hier muss, im Gegensatz zu den in einem , eine Verfügbarkeitsprämie gezahlt werden. Genau das ist die aktuelle Situation im Kupfer-Future und verdeutlicht die starke Nachfrage nach dem roten Metall. (vgl. Grafik unten).

Wie schaut es mit dem Kupfer-Angebot aus?

Die Corona-Pandemie lastet immer noch auf den Liefer- und Logistikketten. Das hat Auswirkungen auf die Kupferversorgung. Speziell Chile und Peru haben Schwierigkeiten mit dem Kupfer-Nachschub. Denn auch diese Länder haben mit der Verbreitung von Covid-19-Mutationen zu kämpfen. Das führt zu Lockdowns und behindert die Kupferproduktion. Wenn dann noch Streiks der Hafenarbeiter in Chile dazu kommen, kann das den Export von Kupfer zusätzlich beeinträchtigen.

Darüber hinaus haben viele Kupferminen wegen des Konjunktureinbruchs im Jahr 2020 das Budget für neue Projekte gekürzt. Gleichzeitig sind die Kupferproduzenten nicht in der Lage ihre Produktion ad hoc hochzufahren.

Trotzdem wird mit dem rasanten Anstieg des Kupferpreises in den letzten Monaten die Produktion sowie die Erschließung neuer Kupfer-Ressourcen wieder attraktiver. So erwarten Experten zwar eine Ankurbelung des Kupferbergbaus und Zuwächse aus anderen Quellen wie Recycling und Metallschrott, jedoch wird das wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Kupfernachfrage in dem Tempo zu bedienen.

Entsprechend kann auch in den nächsten Wochen mit einem Nachfrageüberhang gerechnet werden. Was wiederum zu weiteren Preisanstiegen im Kupfer führen dürfte.

Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Läuft bereits der Angriff auf das Rekordhoch?

Wenn wir anhand eines Tagescharts in Logarithmischer Darstellung weiter in das Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der Kurs derzeit bei 4,3075 USD notiert. Also deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch bei 4,8880 USD (vgl. Chart unten).

Aufwärtstrend signalisiert weiteren Preisanstieg

Die Vorzeichen für weitere Kursanstiege stehen gut. Solange der Kupferpreis nicht unter dem letzten Verlaufstief bei 3,97 USD auf Tagesbasis schließt, ist der aktuelle Aufwärtstrend intakt. Eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs (im Chart grün markiert) signalisiert weitere Preisanstiege. Durch den Kursrutsch von über 16 Prozent in den letzten Wochen ist ein Ende der aktuell laufenden Korrektur denkbar. So könnte der Kupferpreis recht zeitnah das Rekordhoch angreifen.

Erst mit Kursen unter 3,85000 USD würde sich das bullische Bild im Kupfer eintrüben. Dann könnte das Verlaufstief vom Februar bei 3,5050 USD getestet werden.

Aber danach sieht es derzeit nicht aus. Denn der Kupferpreis hat das Rekordhoch aus dem Jahr 2011 bereits überboten. Sollte der Widerstand im Bereich 4,5000 USD gesprengt werden, könnte das Rekordhoch bei 4,8880 wieder angelaufen werden

Neben dem übergeordneten Aufwärtstrend gibt es weitere Signale, die für einen steigenden Kupferpreis sprechen:

Das Saisonale Muster im Kupfer

Ein Blick auf den Chart unten macht klar…

Die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Kupferpreis ist bis Ende Juli höher als für fallende Kurse. Wenn wir uns den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 20 Jahre in der Grafik oben näher anschauen, dann sehen wir, dass im roten Metall statistisch gesehen bis Ende Juli eher mit steigenden Kursen gerechnet werden kann. So konnte der Kupferpreis in den letzten 20 Jahren in diesem Zeitraum durchschnittlich um ca. 3 Prozent zulegen.

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie auf dem Radar haben

Erstens notiert der Kupferpreis über dem 200-Tage-Durchschnitt. Der gleitende Durchschnitt steigt steil an. Diese Tatsache wird von vielen Markteilnehmern als bullisch interpretiert. Auch wenn der Preis in den kommenden Tagen nochmal nachgeben sollte, könnte ein Kursrücksetzer auf das letzte Verlaufstief im Bereich 4,1000 USD, erneut Käufer in den Markt ziehen.

Zweitens befindet sich der Volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) aller seit dem 01. Januar gehandelten Futures-Kontrakte derzeit bei 4,1570 USD. Da institutionelle Händler oft am VWAP gemessen werden, fungiert dieser volumenbasierte Preis oft als Unterstützung bzw. Widerstand im Preischart.

Drittens befindet sich bei 4,1500 USD eine horizontale Unterstützung (vgl. Chart oben).

Darüber hinaus ist in der Nähe des VWAPs ein harmonisches Kursmuster vervollständigt worden. Diese Kursmuster signalisieren mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir gerne als Einstiegssignal genutzt.

Einblick: Attraktive Trade-Idee mit einem CRV von 2,84 für einen Long-Einstieg im Kupfer

Ein Test der oben beschriebenen Unterstützung im Bereich 4,1500 USD könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade in Kupfer liefern. Damit würden Sie von einer möglichen Aufwärtsbewegung im Kupfer profitieren (vgl. Chart unten).

Als professioneller lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterher zu rennen.

Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,84 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir einen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie bei 4,1010 USD einsteigen und sich mit einer Stop-Loss bei 3,8850 USD, also unter dem letzten Verlaufstief, absichern. Gleichzeitig wird damit auch die aktuelle Volatilität im Kupfer-Future berücksichtigt.

Ein mögliches Gewinnziel wäre bei 4,7165 USD. Daraus ergibt sich für die Trade-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,84. Natürlich können Sie bei einem hohen Momentum auch versuchen die Gewinne weiterlaufen zu lassen. Ein weiteres Ziel wäre das Rekordhoch bei 4,8880 USD.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 4,4000 USD erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Das Restrisiko wird damit auf null reduziert.

Fazit der Kupfer-Analyse:

Die aktuelle Analyse des Kupfer-Futures zeigt: Eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends, eröffnet eine attraktive Chance für einen Long-Trade. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 4,1010 USD liegen.

Falls es im Kupfer-Future von dort weg zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,84 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen vor allem darin, dass die Kupfernachfrage aufgrund einer restriktiveren Kreditvergabe in China geringer wird und gleichzeitig das Kupferangebot erhöht wird. Darüber hinaus könnte auch ein stärkerer US-Dollar den Kupferpreis in eine größere Korrektur führen.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den September 2021 des Kupfer-Futures (Symbol: HGU1) oder den kleineren „Mini-Copper“ Future (Symbol: QCU1) dafür einsetzen. Der Kontrakt mit dieser Laufzeit, hat derzeit ein ausreichend großes und steht nicht kurz vor der . Bitte denken Sie daran, falls der Trade länger laufen sollte, den Future rechtzeitig zu rollen.

