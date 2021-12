EUR/USD – kurz vor einer Erholungsrallye?

Der Euro verliert gerade massiv an Wert. Seit dem Jahreshoch hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar in der Spitze fast 10 Prozent verloren. Davon allein 4 Prozent seit Anfang November. Könnte jetzt ein saisonales Muster beim US-Dollar eine Erholungsrallye einleiten? Eine Antwort erhalten Sie anhand einer Trade-Idee in dieser EUR/USD-Analyse.

Rückblick: Dollar-Bullen nehmen den Euro weiter auf die Hörner

Es kam so, wie wir es in der EUR/USD-Analyse vom 05. November erwartet hatten. Nach einer kurzen Erholung von Mitte bis Ende Oktober folgte, wie prognostiziert, die nächste Abwärtsbewegung im EUR/USD. Leider konnten wir dieses Mal nicht davon profitieren, denn der Einstieg von der vorgestellten Trade-Idee wurde nicht ganz erreicht.

So ist der „Dollar-Zug“ diesmal ohne uns abgefahren. Im November hat sich der Abwärtstrend im EUR/USD nochmal beschleunigt. Insgesamt hat der des Hauptwährungspaars, gerechnet vom Verlaufshoch bei 1,1692, um 4,33 Prozent nachgegeben. Denn am 24. November wurde ein Verlaufstief bei 1,1186 markiert. Also 506 Pips tiefer als am 28. Oktober (vgl. unten).

In den letzten Tagen konnte sich das Währungspaar etwas von dem Verlaufstief erholen.

Wie könnte es nun weiter gehen? Neuer Kursrutsch oder Erholungsrallye?

Um die Lage besser einschätzen zu können, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große technische und fundamentale Bild einfügt.

Überblick: Abwärtstrend beschleunigt sich

Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal gescheitert

Ein Blick auf den Monatschart (Logarithmische Darstellung) des EUR/USD (Kürzel: EUR.USD) oben, zeigt eine Abfolge von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs. Grundbestandteile eines übergeordnet intakten Abwärtstrends.

Der impulsive Kursanstieg seit März 2020 von über 16 Prozent konnte nicht fortgesetzt werden. Im Bereich der Unterstützung von 1,1600 konnten nicht genügend Käufer gefunden werden. Die Folge… der Ausbruch aus der 12-montigen Seitwärts-Range nach unten und damit die Bestätigung eines übergeordneten Abwärtstrends. Der Durchbruch nach unten signalisiert, dass die Seitwärtsphase eine Distribution war. Entsprechend darf mit weiter fallenden Kursen gerechnet werden. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal ist damit endgültig gescheitert.

Mit der Trendumkehr hat die technische Großwetterlage im EUR/USD von leicht bullish bis neutral auf bearish gedreht.

Passt das auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Omikron und das Tapering der Fed

Seit Freitag hat die Unsicherheit in den Märkten wieder deutlich zugenommen. Nach der Delta-Variante verbreitet nun die Omikron-Variante Furcht und Schrecken. Noch ist nicht klar wie übertragbar und tödlich die neue Covid-Variante ist und inwieweit die aktuellen Impfstoffe schützen.

Wir erinnern uns. Die Delta-Variante hatte gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das Beschäftigungswachstum verlangsamte sich. Die Probleme in den Lieferketten sind noch nicht gelöst und könnten bei einer weiteren Verschärfung die Preise weiter nach oben treiben.

Angesichts dessen könnte Fed-Chef Powell schon bald Abstand von seinen am Dienstag getätigten Äußerungen nehmen. Aufgrund der starken Wirtschaft, des robusten Arbeitsmarktes und der hohen Inflation hatte er in den Raum gestellt, dass die Fed ihre Anleihenkäufe schon früher als erwartet beenden könnte. Damit würde auch eine mögliche Zinserhöhung auf der Zeitachse nach vorne rücken, was wiederum den USD stützten könnte.

Sollte sich das öffentliche und wirtschaftliche Leben aufgrund von Omikron in den nächsten Tagen und Wochen deutlich verschlechtern, könnte eine Beschleunigung des Taperings vom Tisch sein. Die Zinserhöhungen würden wieder weiter in die Ferne rücken und den USD schwächer gehen lassen. In diesem Falle könnte sich der Kurs des EUR/USD erholen.

Ausblick: Auf eine technische Gegenreaktion setzen?

Wenn wir anhand eines Tagescharts des EUR/USD weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der Kurs derzeit bei 1,1320 notiert. Also fast 10 Prozent unter dem Jahreshoch von 1,2349. Bevor dieses erneut erreicht werden kann, müssen einige Widerstände aus dem Weg geräumt werden (vgl. Chart unten).

Untergeordneter Abwärtstrend beschleunigt sich

Nach der Kursrallye von 1,1700 auf fast 1,2300 im April und Mai, war das Jahreshoch vom Januar in greifbarer Nähe. Doch dieser Angriff der Bullen blieb erfolglos. Denn…

Die Kursverluste der letzten Monate haben dazu geführt, dass sich ein untergeordneter Abwärtstrend gebildet hat. Das signalisiert uns einerseits die Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, welche im Chart oben rot markiert sind. Andererseits wurde im Rahmen des laufenden Abwärtstrends der 50-Tage-Durchschnitt und der 200-Tage-Durchschnitt durchbrochen. Beide Trendindikatoren fallen (vgl. Chart oben).

Zwar konnte die wichtige Unterstützung nach einem Durchbruch Ende Oktober von den Euro-Bullen wieder zurückerobert werden, doch am Kreuzwiderstand bei 1,1700 war Schluss. Von dort aus dreht der Kurs wieder nach unten ab. Verkäufer nutzten die Kurserholung, um erneut auf einen stärkeren Dollar zu setzen. Und das mit Erfolg, denn…

Der Kursrückgang hat sich im November noch einmal beschleunigt. Über vier Prozent verlor der Euro gegenüber dem US-Dollar. Entsprechend weit hat sich mittlerweile der Kurs von den gleitenden Durchschnitten entfernt. Aufgrund dieser Überhitzung wird eine technische Gegenreaktion immer wahrscheinlicher.

Eine Kurserholung könnte den Kurs des Hauptwährungspaars in Richtung 1,1530 führen. Dort befindet sich nicht nur das letzte Verlaufstief, sondern auch der 50-Tage-Durchschnitt. Bevor der Markt weiter ansteigen kann, müssen neben diesem noch weitere Widerstände aus dem Weg geräumt werden. Sollte der Widerstand bei 1,1530 geknackt werden, wäre ein Test des laufenden Abwärtstrends bei 1,1700 möglich.

Mit einem Schlusskurs auf Tagesbasis darüber, wäre der untergeordnete Abwärtstrend gebrochen. Mit dem Trendbruch wäre der Weg frei bis zur 1,1830. Hier verläuft derzeit die 200-Tage-Linie.

Erst wenn die Zone zwischen 1,1980 bis 1,2000 von den Bullen nachhaltig genommen werden kann, ist der Weg bis 1,2200 frei. Mit Schlusskursen über 1,2270 USD wäre auch der übergeordnete Abwärtstrend gebrochen. Dann könnte der EUR/USD schnell in Richtung 1,2350 marschieren und das Jahreshoch testen. Bis dahin ist es ein weiter Weg.

Kurzfristig entscheidet sich der weitere Kursverlauf wohl an der Marke von 1,1200. Fällt die Unterstützung kann es schnell in Richtung 1,1000 bis 1,0800 gehen. Hält die Unterstützung kann es im Zuge einer Erholungsrallye schnell in Richtung 1,1500 gehen. Für letztere Variante gibt es derzeit ein paar spannende Signale.

Der Bilanzstichtag – spannende Saisonalität im US-Dollar

Viele Anleger kennen saisonale Muster an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Aber auch am Devisenmarkt steht gerade ein saisonales Muster an, das nur sehr wenige Anleger kennen aber sehr lukrativ sein kann (vgl. Grafik unten).

Die Grafik oben zeigt eine statistische Auswertung des Dollar-Index für die vergangenen 50 Jahre. Als Zeitraum wurde der 01. Dezember bis 01. Januar gewählt. Was fällt auf?

In 34 der 50 Fälle fiel der USD zum Jahresende hin. Oder anders ausgedrückt, Anleger, die in den letzten 50 Jahren im Dezember auf einen schwachen US-Dollar gesetzt haben, lagen in 68 Prozent der Fälle richtig. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im EUR/USD ist damit in den kommenden vier Wochen deutlich höher als für fallende Kurse.

Die saisonale Dollar-Schwäche hängt mit dem amerikanischen Steuerrecht zusammen. Genauer gesagt mit dem Bilanzstichtag. Um Steuern zu sparen, versuchen amerikanische Unternehmen am Bilanzstichtag am Jahresende möglichst geringe Beträge auszuweisen. Wer die Möglichkeit hat, kann Gelder auf ausländische Tochtergesellschaften überweisen. Dabei werden US-Dollar in andere Währungen getauscht. Oder genauer gesagt USD verkauft und bspw. Euros gekauft. Das höhere Angebot an USD führt dann zu einem schwächeren USD und entsprechend steigt der Kurs des EUR/USD.

Wo könnte man also am besten einen Long-Trade im Euro eröffnen?

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie für eine Erholungsrallye auf dem Radar haben

Zwar befindet sich der Wechselkurs des EUR/USD derzeit unter dem einfachen 50-Tage und dem 200-Tage-Durchschnitt. Bedingt durch die starken Kursverluste der letzten Wochen hat sich der Kurs weit von diesen Durchschnittskursen entfernt. Eine Erholung wird immer wahrscheinlicher.

Gleichzeitig hat der Kurs auf einem entscheidenden Kursniveau Unterstützung gefunden. Genauer gesagt handelt es sich hier um eine Unterstützungszone. Den Rahmen für diese Zone bilden drei wichtige Fibonacci-Unterstützungen. Das Zentrum der möglichen Unterstützungszone bildet bei 1,1290 das 61,8% Fibonacci-Retracement der großen Aufwärtsbewegung von März 2020 bis Januar 2021. Dazu kommt die 161,8% Fibonacci-Extension der Aufwärtsbewegung von April bis Mai 2021 bei 1,1357. Den unteren Rand dieser Zone bildet die 161,8% Fibonacci-Projektion der Abwärtsbewegung von Januar bis April 2021, welche an dem Verlaufshoch vom Mai angetragen wurde.

Wenn man dann anhand eines 4-Stundencharts weiter in das Marktgeschehen hineinzoomt, könnte sich ein Harmonisches Kursmuster ausbilden. Diese Muster signalisieren uns mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir gerne als Einstiegssignal genutzt.

Einblick: Trade-Idee mit einem CRV von 1,71 für einen Long-Einstieg im EUR/USD

Ein Test einer möglichen Unterstützung im Bereich von 1,1230 könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade liefern. Damit könnten Sie von einer weiteren Aufwärtsbewegung im Euro profitieren (vgl. Chart unten).

Als professioneller lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterher zu rennen. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Kursmustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 1,71 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie bei 1,1229 einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss bei 1,1159 absichern. Damit würde auch die aktuelle Volatilität im Euro berücksichtigt werden.

Ein erstes mögliches Gewinnziel könnte bei 1,1349 liegen. Natürlich können Sie bei einem starken Momentum auch die Gewinne weiterlaufen lassen und den Stopp-Loss Schritt für Schritt nachziehen.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 1,1287 erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Damit wird das Restrisiko auf null reduziert.

Fazit der EUR/USD-Analyse

Die aktuelle EUR/USD-Analyse zeigt: Der Euro könnte nach dem Kursrutsch der letzten Wochen vor einer technischen Gegenreaktion stehen.

Ein Einstieg in diese Spekulation könnte bei 1,1229 mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis erfolgen.

Falls es im EUR/USD von dort weg zu einer neuen Bewegungswelle nach oben kommt, könnten Sie von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 1,71 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen.

Risiken für die Trade-Idee bestehen in erster Linie darin, dass das Tapering der Fed trotz der aktuellen Covid-19 Situation höher als erwartet ausfällt. Das könnte den USD stärken und somit den Wechselkurs des EUR/USD schwächen.

Die vorgestellte Trade-Idee können Sie mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellungen können Sie z.B. den Dezember des Euro-FX-Future (Symbol: 6EZ1) oder den kleineren E-mini Euro-FX-Future (Symbol: E7Z1) dafür einsetzen. Alternativ können Sie das Währungspaar auch mit dem Kürzel EUR.USD handeln und Ihre Positionsgröße optimal anpassen. Bitte beachten Sie, dass die Futures-Preise derzeit ca. 3 Pips über den hier in der Analyse verwendeten Spotpreisen liegen. Sollte der Trade länger laufen, vergessen Sie nicht den Future rechtzeitig in den März 2022 Kontrakt (Symbol: 6EH2) zu rollen.

