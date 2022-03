Von steigenden Zinsen im Bereich der zehnjährigen Bundesanleihen profitieren

Mit dem vorgestellten Produkt spekulieren Sie auf die Zinsentwicklung von zehnjährigen Bundesanleihen. Wenn die Zinsen fallen, fällt der ETF, steigen diese, steigt auch der ETF.

Das Produkt nutzt zur Umsetzung der Strategie den auf täglicher Basis. Fällt der Bund-Future, so steigen die Zinsen im Bereich der zehnjährigen Bundesanleihen, steigt der Bund-Future jedoch, so fallen die Zinsen im Bereich der zehnjährigen Bundesanleihen. Das Produkt stellt demnach aufgrund der inversen Abbildung des Bund-Future ein Short-Produkt dar.

Anlegern wird somit mit einem einfachen Vehikel namens ETF die Möglichkeit gegeben von fallenden Bund-Futures und damit von steigenden Zinsen im Bereich zehnjähriger Bundesanleihen zu profitieren, ohne am Terminmarkt direkt ein Engagement eingehen zu müssen. Anleger sollten jedoch beachten, dass aufgrund der Berechnung eines Short-Produkts auf täglicher Basis ein Finanzierungszins mit in die Berechnung des ETF-Werts einfließt.

Exkurs – Bund-Future? Was ist das? Der FGBL im Detail

Beim Bund Future handelt sich um eine fiktive der Bundesrepublik Deutschland in Form an der Eurex handelbarer Terminkontrakte (Futures). Diese fiktive Schuldverschreibung bezieht sich auf eine der Bundesanleihen mit einer von 8,5 bis 10,5 Jahren und einem in Höhe von 6 Prozent.

Der Bund-Future (FGBL) ist ein hochliquider Terminkontrakt mit einem Kontraktwert von 100.000 Euro. Eine minimale Preisveränderung des Bund-Future an der Eurex von 0,01 Prozent entspricht einem Wert von 10,00 Euro. Die jeweiligen zugrundeliegenden Kontrakte mit den Kontraktmonaten März, Juni, September und Dezember haben eine maximale Laufzeit von neun Monaten.

Informationen zum Referenzindex – Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index

Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index (Bloomberg:SODI1BUN Index -ISIN: DE000SLA8QS4/WKN: SLA8QS). Dieser wird von der Solactive AG berechnet und vertrieben und er gehört zur Solactive EUR Bond Futures Daily Leveraged Index Family. Die Berechnung des Index erfolgt täglich und wird in Euro vorgenommen.

Der Index wird als Excess Return Index bezeichnet, der die direkten Preisbewegungen der jeweiligen Indexkomponenten abbildet – vereinnahmte Zinsen in Bezug auf das investierte collateral werden nicht mit eingerechnet.

Der Referenzindex bildet die eines hypothetischen Investments in die zugrundeliegenden Bund-Futures ab. Dabei fließt auch der Rollvorgang von einem Kontraktmonat in den nächsten Kontraktmonat in die Berechnung des Index mit ein. Zudem ist die Berechnung der Cashposition und der inkludiert. Der Index weist eine Basis von 1.000,00 Indexpunkten auf, die vom 04. Januar 2010 stammt.

Bedingt durch den Verfall von Terminkontrakten wie bei Futures üblich, nutzt der Index eine Rollstrategie (Rolling Futures Strategy), um das im jeweiligen Kontraktmonat gebundene in den nächsten Kontraktmonat zu überführen. Exakt dieser Vorgang wird in der Rollperiode durchgeführt, welche quartalsweise stattfindet. Das klingt auch deshalb nachvollziehbar, weil es jeweils über das Anlagejahr verteilt Bund-Future-Kontrakte mit den Kontraktmonaten März, Juni, September und Dezember an der Terminbörse Eurex gibt.

Die Festlegung des Rollvorgangs bezieht sich auf den zehnten Kalendertag jeweils im März, Juni, September und Dezember. Sollte der jeweils zehnte Kalendertag kein Handelstag an der Terminbörse Eurex sein, dann wird der nachfolgende erste Handelstag für den Rollvorgang gewählt. Die Rollstrategie sieht ein Rollen in 20 Prozent-Stufen vom aktuellen in den zeitnächsten vor. Das bedeutet, dass der Rollvorgang spätestens nach fünf Geschäftstagen abgeschlossen ist. Die Rollkosten, sowohl negativ als auch positiv, beziehen sich auf die jeweils maßgebliche EONIA-Rate. (Daten gemäß Solactive-Index-Informationen mit dem Statement vom 16. Februar 2022)

ETF bildet den Referenzindex synthetisch ab

Der Referenzindex besteht zu 100 Prozent aus Bund-Futures, die an der Eurex gehandelt werden und auf Euro lauten. Der ETF weist aufgrund der swap-basierten Replikationsmethode ein komplett anderes Portfolio auf. Genaue Details zur Portfoliozusammensetzung werden vom Emittenten Lyxor nicht bereitgestellt. Der ETF realisiert sein Anlageziel der möglichst exakten Abbildung jedoch durch den Erwerb übertragbarer Wertpapiere und mit derivativen Techniken.

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF im Detail

Der ETF (Symbol: 5X62 – : LU0530119774 – : ETF562) kann über die Xetra in Euro erworben werden. Ebenso ist ein Handel via Borsa Italiana, Euronext oder SIX Swiss Exchange in Euro möglich. Die jährliche Pauschalgebühr (TER/Total Expense Ratio) beträgt 0,20 Prozent und die Ertragsverwendung des ist ausschüttend.

Die Fonds- und Handelswährung ist der Euro. Der ETF nutzt die synthetische, swap-basierte Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit nicht direkt. Der ETF wurde am 07. Oktober 2010 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 25. März 2022 ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 211,607 Millionen Euro auf.

Performance seit einem Jahr recht zufriedenstellend

Seit Jahresanfang 2022 notiert der ETF mit 6,38 Prozent im Plus. Der Referenzindex wies im Vergleichszeitraum ein Plus von 6,44 Prozent auf. Auf Sicht von fünf Jahren verlor der ETF allerdings 10,78 Prozent an Wert, während der Referenzindex um 9,15 Prozent nachgab.

Je länger die Laufzeit ist, desto höher wird der Tracking-Error. Das ist vor allem mit Transaktionskosten, Gebühren und den Finanzierungskosten zu erklären und liegt daher im Rahmen. (Performancedaten in Bezug auf den ETF und den Referenzindex gemäß LYXOR vom 25. März 2022)

Expertenmeinung – Zinswende voraus

Es sind sicherlich viele Faktoren, die die enorm schnell ansteigenden Zinsen bei Bundesanleihen quer durch alle Laufzeiten verursacht haben und noch verursachen werden. Man könnte bei einem Blick auf die Entwicklung der Renditen für Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit auf die Idee kommen, dass allein der Russland-Ukraine-Krieg hier den Stein ins Rollen brachte

Am 04. März 2022 lag die für die mit einer zehnjährigen Laufzeit noch im Tagestief mit -0,1090 im negativen Bereich. Deutschland bekam demnach noch Geld fürs Schuldenmachen von den Gläubigern hinterhergeworfen. Seitdem kletterten die Renditen aber extrem – am Dienstag ging es intraday sogar bis 0,7410 Prozent aufwärts.

Der Markt könnte hier aber insgesamt eine recht schlüssige Antwort liefern und die heißt Zinswende in den USA, welche hauptsächlich durch die horrende Inflation in den USA getrieben wird. Der Russland-Ukraine-Krieg dürfte in diesem Zusammenspiel letztlich als Katalysator herhalten. Die Inflationsdaten insbesondere drängten die führende der Welt – die Fed – jedoch schon zuvor zu einer Zinswende, welche am 16. März 2022 mit einem ersten Schritt von 0,25 Prozent eingeleitet wurde. Viele weitere Zinsanhebungen dürften folgen. Dies setzt andere Notenbanken, deren Währungsräume ja auch von hohen Inflationsraten betroffen sind unter Zugzwang.

Die EZB, verantwortlich für die Eurozone, wird von den Finanzmarktteilnehmern regelrecht dazu angetrieben, die Zinsen zu erhöhen. Zum Wochenbeginn konnte man am Einpreisungen von bis zu vier Zinsanhebungen der EZB registrieren. In Bezug auf den Einlagesatz der EZB, der momentan noch bei -0,50 Prozent dick im negativen Terrain liegt, würde dies insgesamt bis zu einem Prozentpunkt ausmachen und den Einlagezins somit auf 0,50 Prozent in den positiven Bereich drücken. Da wundert es nicht, dass der Bund-Future aktuell fällt und der Euro zum US-Dollar kräftig nach oben gedrückt wird.

Anleger, die nun von weiter steigenden Zinsen ausgehen, könnten das vorliegende Produkt als ein Vehikel ansehen, um von diesen steigenden Zinsen zu profitieren. Umgekehrt könnte man den vorliegenden ETF auch shorten, um von einer gegenteiligen Entwicklung zu profitieren.

Mögliches Setup

Eine Neupositionierung im ETF wäre nach einer mehrtägigen Konsolidierung oder Korrektur zu lancieren. Es könnte ein Kauf bei 53,00 Euro geplant werden, mit einem Ziel bei 56,00 Euro. Die Position könnte mit einem Stoploss abgesichert werden, der hier bei 51,50 Euro zu ziehen wäre. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.00.

ETF Informationen: Das Fondsdomizil liegt in Luxemburg, daher auch die luxemburgische ISIN. Der Portfoliomanager ist die Lyxor Frankfurt und die Swap-Gegenpartei ist die Barclays Bank Ireland. Die den ETF emittierende Gesellschaft LYXOR ist Teil der Amundi-Gruppe. Die Amundi hat alle LYXOR-Einheiten (LYXOR Management, LYXOR International Asset Management, LYXOR Asset Management UK LLP, LYXOR Asset Mangement Holding Corporation, LYXOR Asset Management Incorporated, LYXOR Funds Solutions und LYXOR International Asset Management S.A.S. Deutschland) mit dem Stichtag des 31. Dezember 2021 übernommen.

