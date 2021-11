Spekulation auf Ripple mittels eines börsengehandelten Produkts

Der im Folgenden vorgestellte ETN bildet den des Basiswertes XRP/USD ab, indem er der Wertentwicklung des XRP-Tokens folgt. Auf diese Weise bietet das Produkt dem interessierten Krypto-Anleger ein an der Börse jederzeit handelbares Produkt auf die von Ripple, nämlich XRP an.

ETN Eigenschaften ETNs gehören zur Gruppe der ETPs (Exchange Trades Products), denen auch ETCs (Exchange Traded Commodities) zuzuordnen sind. Mittels der ETNs lassen sich eine Vielzahl von Assetklassen abbilden und damit auch aktiv handeln. Neben Währungen gehören zum Anlagespektrum, wie hier im vorliegenden Fall auch Krypto-Assets. Der hier präsentierte 21Shares Ripple XRP ETP ist eine zinslose Schuldverschreibung nach Schweizer Recht und nicht wie ein ETF als ein Sondervermögen zu verstehen. Diese Schuldverschreibung kann auf Verlangen des Market Makers ausgegeben und zurückgenommen werden. Die Wertpapiere der Gruppe der ETPs können wie Aktien an der Börse gekauft und verkauft werden. Es gibt hier sogar die Möglichkeit eines Leerverkaufs. Die Abwicklung und die Verwahrung des Produkts ETN/ETC erfolgt wie bei jedem anderen über das eigene Depot. Das Produkt hat keinen Fälligkeitstermin und wird vollständig durch Beteiligungen an XRP besichert und bei einer Verwahrstelle zur Verwahrung hinterlegt. Der Emittent 21Shares deponiert eigenen Angaben zufolge die dem Produkt zugrundeliegenden XRP-Assets zu 100 Prozent in einem sogenannten Offline-Wallet via Cold Storage (Cold Wallet oder Cold Storage sind die Bezeichnungen für Hardwaregeräte, auf denen Kryptowährungen offline gespeichert werden können. Diese digitalen Geldbörsen bieten diverse Möglichkeiten und Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel die herkömmlich bekannten Techniken der Datenverschlüsselung).

XRP/USD – der Kurs von XRP gegenüber dem US-Dollar als Referenzwert

Der bzw. der Referenzwert für den hier vorliegenden 21Shares Ripple ETP ist der Kurs der Kryptowährung (XRP), die dem Unternehmen Ripple zuzuordnen ist. Zur Berechnung des Referenzvermögens werden die XRP/USD-Kurse von CryptoCompare herangezogen. Der 21Shares Ripple XRP ETP besteht aus 2.400.000 Einheiten und wird in US-Dollar berechnet.

Zum Zeitpunkt dieser Analyse zirkulieren 47.158.974.920 XRP. Somit beträgt die von XRP auf Basis der Berechnung mit einem Kurs von XRP/USD in Höhe von 1,04 rund 49,0453 Milliarden US-Dollar.

Vollständig verwässert auf die maximale Versorgung von 100 Millionen XRP läge die Marktkapitalisierung bei derzeit rund 104,00 Milliarden US-Dollar (Daten zum Beispiel via CoinMarketCap). Im Vergleich zu BTC und ETH wird XRP weniger oft gehandelt, gehört aber dennoch zu den wichtigsten Kryptoassets. Das 24-Stunden-Handelsvolumen gab CoinMarketCap beispielsweise am 23. November mit 3,008 Milliarden US-Dollar an.

Im direkten Vergleich zu Bitcoin, Ethereum, Ethereum2, Binance Coin, Tether, Solana und Cardano, findet man Ripple (XRP) in Bezug auf die Marktkapitalisierung auf dem achten Platz der gewichtigsten Kryptowährungen.

21Shares Ripple XRP ETP im Detail

Der ETN (Symbol: AXRP – : CH0454664043 – : A2UBKC) kann an der Euronext Paris, an der Börse Stuttgart, an der Börse Düsseldorf und via Gettex (Börse München) in Euro, an der Euronext Amsterdam und an der SIX Swiss Exchange in US-Dollar bzw. an der BX Swiss in Schweizer Franken erworben werden.

In dieser Betrachtung wird das Produkt an der SIX Swiss Exchange vorgestellt – der Handel des Produkts ist an diesem Handelsplatz am liquidesten. Die Handelswährung und auch die ETN-Basiswährung ist der US-Dollar – eine eingebaute Währungsabsicherung ist im Produkt nicht enthalten. Anleger aus dem Euroraum beachten neben dem allgemeinen Kursrisiko folglich das sich addierende .

Der ETN ist pfandbesichert. Die Krypto-Assets werden zu 100 Prozent in einem Offline-Wallet (Cold Storage) verwahrt. Die Managementgebühr (Fee) des Produkts beträgt 2,50 Prozent – die Ausschüttungsart ist thesaurierend. Der ETN wurde am 01. April 2019 aufgelegt und wies zum Zeitpunkt des 22. November 2021 ein AUM ( under Management) in Höhe von 77,112 Mio. US-Dollar auf. (Angaben gemäß 21Shares vom 22. November 2021)

Die Emittentin der Inhaberschuldverschreibung ist die 21Shares AG mit Sitz in Zug, Schweiz. Als wirkt die Flow Traders, als autorisierte Marktteilnehmer werden Flow Traders, Amsterdam, Jane Street, London, Lang & Schwarz (L&S), Düsseldorf, sowie GHCO, DRW Holdings und die Bluefin Europe LLP angegeben. Die Sicherheiten-Verwahrstelle wird The Law Debenture Trust Corporation PLC aufgeführt.

Enorme Performances des Basiswertes und des ETNs

Der Performancevergleich kann anhand von Kursen von der SIX Swiss Exchange für das Produkt (ETN) und von XRP/USD zum Beispiel hier via Bitfinex vorgenommen werden.

Auf Sicht der letzten drei Monate lag das Produkt mit 13,91 Prozent und XRP/USD mit 15,37 Prozent im Minus.

Seit Jahresbeginn notierte das Produkt hingegen mit 417,14 Prozent und XRP/USD mit 374,50 Prozent im Plus (Berechnungen für den Performancevergleich auf Dreimonats- und 2021er-Basis gemäß Kursstellung der SIX Swiss Exchange und von Bitfinex mit dem Stichtag des 23. November 2021)

Das Factsheet des Anbieters 21Shares gibt die 2021er-Performance mit dem Stand des 29. September (also Quartalsende des dritten Quartals 2021) mit einem Plus von 291,8 Prozent an. Langfristig betrachtet legte XRP/USD in den letzten fünf Jahren um 222,06 Prozent gemäß Bitfinex zu.

Expertenmeinung – Prozessfortschritte in Sachen SEC könnten Ripple´s XRP Schub verleihen

Einem Bericht von CNBC zufolge macht das Unternehmen Ripple mit Sitz in San Francisco, Kalifornien gute Fortschritte im Prozess mit der US-Börsenaufsicht . Ripple-CEO Brad Garlinghouse gab dies in einem Interview mit CNBC zu Protokoll und sieht den Prozess mit der SEC im nächsten Jahr zu einer Lösung kommen.

Die SEC hat im Dezember 2020 eine Klage gegen das Unternehmen Ripple eingereicht und beschuldigt die Führungsriege des Unternehmens, XRP im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar ohne Registrierung veräußert zu haben. Die SEC wendet ein, dass Ripple den XRP-Token als Wertpapier hätten registrieren müssen. Seitdem schwebt dieser Prozess wie ein Damoklesschwert über dem Fortgang und dem Erfolg von Ripple und der Kryptowährung XRP. Der Ausgang des Prozesses mit der SEC wird von Ripple auch als ein richtungsweisender Entscheid für die Kryptowelt betrachtet und inwieweit man künftig auch weitere Regulierungen im Kryptobereich ansiedeln wird.

Ripple sieht XRP nicht als ein Wertpapier, denn durch eine derartige Einstufung käme es in die schwierigen Fahrwasser einer wesentlich härteren Regulierung. Experten gehen davon aus, dass sich der Prozess ab Anfang Dezember fortsetzen wird. Für Ripple und die damit verbundene Kryptowährung XRP wäre ein Prozessgewinn nicht nur eine Erleichterung, sondern ein Befreiungsschlag. Viele Kryptobörsen in den USA, so auch die bekannte Coinbase, haben XRP ausgelistet, denn keine Gesellschaft will sich unverhofft mit der SEC anlegen.

Mögliches Setup

Neupositionierungen wären erst nach einer Kurskorrektur von ein paar Handelstagen anzuraten. Ein Kauf könnte bei 27,50 USD umgesetzt werden. Ein mögliches Kursziel wäre bei 47,25 USD zu verorten – Kurszielermittlung via Fibonacci-Retracements – das hier angeführte Kursziel liegt zwischen dem 61.8prozentigen und 76.4 prozentigen Fibonacci-Rertracement.

Die Position wäre mit einem Stoploss von 19,00 USD abzusichern. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.32.

Über den Emittenten 21Shares: Die 21Shares bietet eine Familie von ETPs auf Krypowährungen und Krypto-Indizes an. Neben ETPs auf einzelne Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Binance, Tezos oder Polkadot, gibt es auch Index-Tracker auf einen Krypto-Basket (HODL), Bitcoin Suisse (ABBA), Sygnum Platform Winners (MOON) und den Bitwise Select10 (KEYS). Außerdem wird auch ein Short-Produkt auf den Bitcoin angeboten. Die Emittentin 21Shares ist der 21Shares AG zuzuordnen, einer Schweizer mit Sitz in Zug, Schweiz.

XRP – Details zur Kryptowährung von Ripple: Ripple ist al technologieunternehmen zu begreifen. Vergleichbar mit Ethereum und der darauf laufenden Kryptowährung Ether wäre Ripple als das Open-Source-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk zu bezeichnen und XRP als die darauf laufende Digitalwährung. Die ursprüngliche Idee war es hocheffiziente Zahlungssysteme und Lösungen für den globalen Zahlungsverkehr und somit vor allem für den Bereich CBT (Cross-Border-Transactions) zu kreieren. Das Zahlungsnetzwerk RippleNet wird bereits schon vielen Weltkonzernen global genutzt, wie zum Beispiel auch von American Express, Bank of America, Santander, Standard Chartered und Hunderten weiteren Instituten aus dem Finanzsektor.

