Mit einem ETF von der Volatilität des marktbreiten US-Index S&P 500 profitieren

Mittels des vorgestellten ETFs haben Anleger die Möglichkeit, transparent und kostengünstig in ein Portfolio zu investieren, dass sich aus kontinuierlich variierenden kurzfristigen und mittelfristigen Terminkontrakten auf den Volatilitätsindex VIX zusammensetzt. Steigt in stürmischen Zeiten an der Börse die Volatilität im S&P 500, steigt der ETF.

Informationen zum Referenzindex – S&P500 VIX Futures Roll Enhanced Total Return

Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex S&P500 VIX Futures Roll Enhanced Total Return (Reuters:.SPVIXETR/Bloomberg Ticker:SPVIXETR) wird von S&P Dow Jones Indices berechnet und publiziert. Die Berechnung erfolgt als Total Return Index (TR) und inkludiert damit parallel zu den Kursgewinnen auch die Rollgewinne und etwaige Einnahmen seitens der Collaterals. Dies gilt umgekehrt natürlich auch für Kursverluste, Rollverluste und Belastungen in Bezug auf die Collaterals.

Die Berechnung des Index erfolgt in US-Dollar und zwar in Echtzeit. Der Index hat einen in Bezug auf die Gewichtungsmethodik rollgewichtenden Ansatz, er wurde am 17. März 2011 lanciert und hat eine Basis vom 23. Oktober 2006.

Vom Konzept her wechselt der Referenzindex und die ihm zugrundeliegenden Terminkontrakte auf den VIX Future zwischen einem kurzfristig und mittelfristig ausgerichteten VIX-Future-Portfolio, um ein möglichst kosteneffizientes Modell der Volatilität des breiten US-Aktienmarktes in Form des S&P 500 abzubilden. (Daten gemäß S&P Dow Jones Indices-Factsheet mit dem Stichtag des 31. Januar 2022)

Positionen des Referenzindex

Der Referenzindex besteht aus drei Einzelpositionen, nämlich dem CBOE VIX Future Mai22 mit einer Gewichtung von 49,91 Prozent, dem CBOE VIX Future April22 mit einer Gewichtung von 30,3 Prozent und dem CBOE VIX Future Juni22 mit einer Gewichtung von 19,78 Prozent.

Die wichtigsten Einzeltitel des ETFs

Aufgrund der synthetischen, swap-basierten Abbildungsmethode des ETFs weisen die Einzelwerte des ETF-Portfolios im Vergleich zur Zusammensetzung des Referenzindex eine maximale Abweichung auf.

Während der Referenzindex aus drei verschiedenen VIX-Futures Kontrakten mit Laufzeitende im April, Mai und Juni besteht, bildet der ETF die des Referenzindex mit Aktien ab.

Die größten Positionen sind mit 8,99 Prozent Meta Platforms (Facebook) Class A, mit 8,96 Prozent Broadcom, mit 8,13 Prozent Tesla, mit 5,12 Prozent Alphabet Class A, mit 4,70 Prozent United Health Group, mit 4,49 Prozent Amazon.com, mit 4,19 Prozent Alphabet Class C, mit 4,11 Prozent The Southern Company, mit 3,81 Prozent Berkshire Hathaway Class B und mit 3,52 Prozent Ansys.

Die synthetische Abbildung ist recht breit aufgestellt. Die Top-10-Swap-Positionen weisen eine Gewichtung von 56,02 Prozent auf und insgesamt gibt es noch 33 weitere Positionen im ETF-Portfolio. (Daten gemäß Lyxor vom 28. Januar 2022)

Länder- und Währungsallokation des ETF-Portfolios gegenüber dem Referenzindex

Das Fondsportfolio besteht aus insgesamt 43 Einzelwerten, von denen 39 Positionen US-Wertpapiere sind und auf US-Dollar lauten. Die restlichen Wertpapiere sind französische Aktien, die in Euro notieren.

Im Vergleich dazu notieren die Positionen des Referenzindex zu 100 Prozent in US-Dollar und sind zu 100 Prozent den USA zuzuordnen. (Daten gemäß LYXOR vom 28. Januar 2022)

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF im Detail

Der ETF (Symbol: LVO1 – : LU0832435464 – : LYX0PM) kann über die Börse Amsterdam in Euro erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr (TER)beträgt 0,60 Prozent und die Ertragsverwendung des ist thesaurierend. Die Fonds- und Handelswährung ist der Euro.

Der ETF nutzt die synthetische, swap-basierte Replikationsmethode. Der ETF wurde am 25. September 2012 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 28. Januar 2022 ein verwaltetes Vermögen in Höhe von rund 179 Mio. Euro auf.

Performance stark schwankend

Die jeweiligen Jahresperformances sind sehr stark schwankend und das ist aufgrund des Basiswertes VIX ja auch nachvollziehbar. Im Jahr 2021 betrug das Minus des Referenzindex in Euro berechnet 36,99 Prozent, das des ETFs lag bei einem Minus von 38,29 Prozent.

Im Corona-Krisenjahr 2020 konnte der Index um 44,36 Prozent zulegen, der ETF schaffte es im Vergleichszeitraum auf ein Plus von 42,04 Prozent. In der Langfristbetrachtung liegt das Minus des Index auf Sicht von fünf Jahren bei 72,00 Prozent und das des ETFs bei einem Minus von 73,80 Prozent.

Die jeweiligen Tracking-Error-Werte halten sich im Rahmen, sind recht gut nachvollziehbar und sind zum Teil auf Gebühren, aber auch auf Währungsschwankungen zurückzuführen. (Performancedaten in Bezug auf den ETF und den Referenzindex gemäß LYXOR vom 31. Dezember 2021)

Expertenmeinung – je höher die Volatilität, desto höher die ETF-Performance

Der Volatilitätsindex VIX beziehungsweise genauer der CBOE Volatility Index gilt als das Angstbarometer der . Er wird an der US-Terminbörse in Chicago in Echtzeit berechnet und von dieser publiziert.

Je stärker der Volatilitätsindex klettert, desto mehr Unruhe drückt dieser für den Gesamtmarkt und demnach für den marktbreiten US-Index S&P 500 aus. Bewegt sich der VIX von Tag zu Tag in immer luftigere Höhen, so stehen die Zeichen am Gesamtmarkt meistens auf Korrektur oder gar . Man kann somit festhalten: Herrscht an der Börse eher Krisenstimmung, notiert der VIX oft recht hoch.

Wer hier die Historie bemühen möchte, der blickt auf die Weltfinanzkrise im Jahr 2008 zurück. Zu dieser Zeit erreichte der VIX Punktestände jenseits der Marke von 80 Punkten. Eigentlich muss man auch gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, denn rund um den Corona-Crash in 2020 wird man auf der Suche nach hohen Werten ebenso fündig. So peitschte der VIX im März 2020 ebenfalls über die Marke von 80 Punkten. Letzteres erklärt somit auch die hervorragende Performance des hier für den ETF herangezogenen Referenzindex im Jahr 2020, als dieser ein Plus von 56,05 Prozent erzielen konnte. In Euro umgerechnet erreichte der VIX als ein Plus von 44,36 Prozent.

Natürlich sind solche Extremereignisse recht selten und kommen hoffentlich auf absehbare Zeit in diesem Ausmaß nicht so schnell wieder vor. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele andere Unsicherheiten im Markt, wie Zinserhöhungen der Fed oder eben geopolitische Risiken aufgrund der Ukraine-Situation, wodurch die Unruhe im Markt zunehmen könnte.

Für die Langfristanlage ist der vorgestellte ETF nicht dienlich, er eignet sich lediglich, um bei Extremständen des VIX Position zu beziehen. Dies geht mit dem vorliegenden ETF sogar in Form von Leerverkäufen, um nach Höchstständen des VIX von einer Beruhigung des Marktes zu profitieren.

Mögliches Setup

Eine Neupositionierung könnte nach einer mehrtägigen Konsolidierung oder Korrektur erfolgen. Es könnte ein Kauf bei 2,70 Euro geplant werden – das Ziel wäre in diesmal Fall bei 3,60 Euro zu finden. Die letzte Aufwärtsbewegung vom November 2021 führte zu einem Anstieg von rund 30 Prozent. Die Position könnte mit einem Stoploss abgesichert werden, der hier bei 2,40 Euro zu ziehen wäre. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.

ETF Informationen: Das Fondsdomizil liegt in Luxemburg, daher auch die luxemburgische ISIN. Die den ETF emittierende Gesellschaft LYXOR ist Teil der Amundi-Gruppe. Die Amundi hat alle LYXOR-Einheiten (LYXOR Management, LYXOR International Asset Management, LYXOR Asset Management UK LLP, LYXOR Asset Mangement Holding Corporation, LYXOR Asset Management Incorporated, LYXOR Funds Solutions und LYXOR International Asset Management S.A.S. Deutschland) mit dem Stichtag des 31. Dezember 2021 übernommen. Als Swap-Gegenpartei wird die Société Générale angegeben.

