Mit einem börsengehandelten ETC in die Kryptowährung Tezos investieren

Der vorgestellte ETC erlaubt es Anlegern einfach in Tezos zu investieren. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Open-Source-Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerk, das Peer-to-Peer-Transaktionen ausführen und als Plattform für die Bereitstellung intelligenter Verträge dienen kann. Die zugehörige für die Tezos-Blockchain ist tez mit dem Symbol XTZ. Anleger können den ETC über die Xetra handeln und wie ein herkömmliches kaufen und verkaufen.

Der ETC wird von der ETC Group ausgegeben und von hanetf vermarktet und vertrieben. Wer in einen Crypto-ETC investiert, benötigt nur ein Wertpapierdepot bei seiner Bank oder seinem Broker und kein Krypto-Wallet. Die EXTY-Anteile werden wie jede herkömmliche bei der Depotstelle verwahrt.

Tezos als Referenzwert

Der Referenzwert für XTZetc – ETC Group Physical Tezos ist der jeweilige von Tezos in US-Dollar – also XTZ/USD. Jeder Anteil ist anfänglich hinterlegt mit einem Tezos (also 1,0 XTZ). Der Preis ergibt sich aus dem Kryptoanspruch (KA) pro Wertpapier multipliziert mit dem jeweiligen Preis eines Tezos (XTZ) in US-Dollar.

Der Kurs des XTZ/USD zum Zeitpunkt dieser Analyse entsprach 4,44 US-Dollar. Zu einem Wechselkurs von EUR/USD 1,1300 entspricht dies 3,93 EUR (so auch der Xetra-Kurs vom 14. Dezember 2021). Der Kryptowährungsanspruch reduziert sich pro Anteil täglich um 0,005342 Prozent ab, was bei 365 Tagen 1,95 Prozent entsprich und durch die TER (Total Expense Ratio) zu erklären ist.

Der ETC verfolgt den Preis von Tezos (exaktes Tracking-Verfahren). Die jeweils dem Anleger zuzuordnenden XTZ werden vom Emittenten bei der Coinbase Custody Trust Company gespeichert (digitale Verwahrstelle). Für das Produkt wird der Tezos mit den Kursen von CryptoCompare genutzt (Ticker: XTZ CCCAGG).

XTZetc – ETC Group Physical Tezos im Detail

Der ETC (Symbol: EXTY – : DE000A3GVK14 – : A3GVK1) kann via Xetra in Euro erworben werden. Anleger aus dem Euroraum beachten neben dem allgemeinen Kursrisiko ebenso das sich addierende , da die ETC-Basiswährung der US-Dollar ist.

Der ETC ist zu 100 Prozent besichert. Die ETC Group gibt die Replikationsmethode als vollständig physisch an (soweit man von physisch in direktem Bezug zu Kryptowährungen überhaupt sprechen kann). Die Gesamtkostenquote (TER – Total Expense Ratio) beträgt 1,95 Prozent. Der ETC wurde am 29. November 2021 emittiert, der Erstausgabetag war der 09. Dezember 2021. Zum Zeitpunkt dieser Analyse gab die ETC Group ein AUM in Höhe von rund 0,2 Mio. US-Dollar an.

Tezos-Performance mehr als zufriedenstellend – auf lange Sicht wohl ausbaufähig

Da der ETC erst am 29. November 2021 emittiert wurde und der Erstausgabetag auf den 09. Dezember 2021 datiert, kann natürlich keinerlei Kurshistorie herangezogen und somit auch nicht verglichen werden. Das ist beim Referenzwert Tezos bzw. XTZ/USD anders.

Zum Zeitpunkt dieser Analyse notierte XTZ/USD bei 4,44 US-Dollar – basierend auf diesem Kurs lag die seit Jahresbeginn 2021 bei 116,3 Prozent. Im Vergleich zu einer Reihe von Aktien, Indizes oder anderen Basiswerten mag diese Performance hervorragend wirken, doch im Vergleich zu Bitcoin und vor allem Ether hinkt Tezos deutlich hinterher.

Zum Zeitpunkt des ICOs taxierte man den Token auf 0,47 US-Dollar. Zwischenzeitlich ging es bis zum Dezember 2017 auf ein Rekordhoch von 12,15 US-Dollar aufwärts. In diesem Zeitraum alleine betrachtet war Tezos eine Kursrakete. (Performancedaten in Bezug auf XTZ/USD gemäß Coinbase)

Expertenmeinung – Tezos könnte aufgrund einer hohen Energieeffizienz glänzen

Die Welt der Kryptowährungen, von DeFi und NFT ist in einem extremen Wettbewerb. Hunderte Unternehmen kämpfen quasi darum, wer sich künftig im Bereich der Kryptowährungen, der Blockchain-Technik und dem Bereich Smart Contracts durchsetzen kann. Zieht man einmal die Auflistung von CryptoCompare heran, so findet man bereits 100 aneinandergereihte Cryptos, weitere 100 DeFis und auch 70 NFTs.

Tezos (XTZ) ist bei CryptoCompare in der Rubrik NFT an zweiter Stelle gelistet und wies zum Zeitpunkt dieser Analyse eine in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar auf. Der ICO von Tezos erfolgte am 13. Juli 2017 zu einem Preis von 0,47 US-Dollar. Gegenwärtig befinden sich 896.249.752,83 XTZ im Umlauf. Tezos selbst ist eine Open-Source-Smart-Contract-Plattform, deren Kryptowährung XTZ ist.

Von einer renommierten Seite wurde Tezos kürzlich beinahe geadelt, denn das Wirtschaftsberatungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers Advisory SAS wies in einem am 06. Dezember 2021 erschienenen Bericht (Carbon Footprint Report) darauf hin, dass die gesamte Tezos-Blockchain im Jahr 2021 ihre Energieeffizienz um rund 70 Prozent steigern konnte. Die Studie wurde von Nomadic Labs in Auftrag gegeben, die an der Entwicklung, Evolution und der Adaption des Tezos-Protokolls in Frankreich, Belgien und Luxemburg arbeiten.

Die Jahresenergiebilanz des Tezos-Netzwerks wäre aufgrund der aktuellen Zahlen äquivalent mit einem CO2-Fußabdruck von nur 17 Weltbürgern. Die Energieeffizienz hat sich somit dramatisch verbessert – der Energieverbrauch pro Transaktion ging im Vergleich zum Jahr 2020 um 30 Prozent zurück. Auch die Anzahl der über Tezos laufenden Transaktionen hat sich zuletzt enorm vervielfacht. Allein im September 2021 lag die Anzahl der Transaktionen im Vergleich zum gesamten 2020er-Durchschnitt mehr als 19mal so hoch – insgesamt konnten rund 10 Millionen Transaktionen im September 2021 registriert werden. Im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen/Netzwerken ist Tezos demnach im Bereich der Energieeffizienz hervorzuheben. Dies könnte Tezos zum Vorteil gereichen.

Mögliches Setup

Der ETC ist noch brandneu und hat keinerlei ernstzunehmende Charthistorie. Aus diesem Grund wäre das folgende Setup als eine absolute Neupositionierung zu werten. Ein Kauf könnte bei 3,80 EUR umgesetzt werden. Ein mögliches Kursziel wäre bei 4,40 EUR zu verorten. Die Position wäre mit einem Stoploss von 3,60 EUR eng abzusichern. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.

Über den Emittenten ETC Group: Die ETC Group ist ein Finanzdienstleister im Bereich digitaler Assets und hat das Ziel Investitionen in Kryptowährungen einfach transparent und sicher zu machen. Die ETC-Group hat das ursprünglich für Exchange Traded Commodity stehende Akronym als Marke in Exchange Traded Cryptocurrency umgewandelt. Zum Zeitpunkt dieser Analyse gibt die ETC Group ein verwaltetes Vermögen mit einem von rund 1,254 Milliarden US-Dollar an. Die ETC Group bot den ersten Bitcoin ETP mit zentraler (central clearing9 an, war die erste in Deutschland ansässige Krypto-Wertpapier-Emittentin, bot die erste Krypto-Wertpapiernotierung an der Deutschen Börse an. Die ersten von der Eurex eingeführten europäischen Bitcoin-Futures basierten auf dem Bitcoin ETC der ETC Group. Die Partner der ETC Group haben Rang und Namen, darunter finden sich DRW, XTX, Flow traders, hanetf, Jane Street, BitGo, Bank Frick und Baader. Zudem bietet man die Produkte über die Börsenhandelsplätze Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext, Aquis Exchange, gettex, Börse Stuttgart, Börse Frankfurt, Quotrix, LS Exchange, tradegatexchange, Boerse München, Börse Berlin und die Börse Düsseldorf an.

Die Emittentin der Inhaberschuldverschreibung ist die ETC Issuance GmbH. Als Treuhänder agiert die Apex Corporate Trust Services (UK) Limited. Die Verwahrstelle ist die Coinbase Custody Trust Company. Als Administrator ist die Apex Corporate Trustees (UK) Limited” tätig und als Registrar die Clearstream Banking AG.

