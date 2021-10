Die Kryptowährung Polkadot mittels eines ETN handeln

Mit dem vorgestellten ETN bekommen Anleger die Möglichkeit eines einfachen Zugangs zur Polkadot. Das Produkt ist zu 100 Prozent mit Polkadot besichert und wird mittels des Cold-Storage-Verfahrens bei einem regulierten Kryptoverwahrer digital gelagert.

Informationen zum Referenzindex – MVIS CryptoCompare Polkadot VWAP Close Index

Der der Produkt zugrundeliegende Referenzindex MVIS CryptoCompare Polkadot VWAP Close Index (Symbol: MVDOTV/ : DE000SL0DMZ0/ :SL0DMZ) misst die eines sogenannten digitalen Asset-Portfolios, dass zu 100 Prozent aus der Smart-Contract-Plattform-Kryptowährung Polakdot (DOT) besteht. Der Indexanbieter MVIS hat seinen Sitz in Deutschland – aus diesem Grund auch die deutsche ISIN des Referenzindex.

Der zugrundeliegende Index besteht zu 100 Prozent aus Polkadot, wird hier in der Variante eines Price Index herangezogen und in der Indexwährung US-Dollar berechnet. Die Berechnung erfolgt durch CryptoCompare in realtime und zwar 24/7 von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Der Index wurde am 30. Juni 2021 erstmals aufgelegt und hat eine Basis von 100,00 Punkten, die vom 30. September 2020 stammt. Obendrein gibt es historische Daten rückwirkend bis zum 31. Dezember 2018. Der Index wird zum 31. Oktober 2021 überprüft. (Daten gemäß MVIS-Factsheet vom 12. Oktober 2021)

ETN-Portfolio besteht nur aus Polkadot

Das ETN-Portfolio bestand mit dem Stichtag des 30. September 2021 per Abschluss des dritten Quartals 2021 zu 99,75 Prozent aus Polkadot (DOT). Die bis zu diesem Stichtag 43.137 Polkadot wiesen einen Marktwert von 1,210.960 US-Dollar auf.

Die restlichen 0,25 Prozent des Portfolios waren Barmittel (Cash-Bestände). Mit dem Stichtag des 11. Oktober 2021 waren es bereits 49.686 Polkadot (DOT) mit einem Marktwert von 1,738.741 US-Dollar. 99,87 Prozent der Assets waren DOT, 0,13 Prozent Barreserven. (Daten in Bezug auf das Produkt (ETN) gemäß VanEck vom 30. September 2021 bzw. 11. Oktober 2021)

VanEck Vectors Polkadot ETN im Detail

Das ETP (bzw. ETN) (Symbol: VDOT – ISIN: DE000A3GSUC5 – WKN: A3GSUC) kann über die Xetra in Euro erworben werden. Alternativ wäre der Handel auch via Euronext Amsterdam und Euronext Paris in Euro, sowie via SIX Swiss Exchange in US-Dollar und Schweizer Franken möglich.

Die Gesamtkostenquote (TER/Total Expense Ratio) beträgt 1,50 Prozent. Die Basiswährung ist der US-Dollar und die Handelswährung via Xetra der Euro. Aus diesem Grund addiert sich für Anleger aus dem Euroraum zusätzlich zum allgemeinen Kursrisiko auch ein . Das Produkt nutzt die vollständige physische Replikationsmethode und ist zu 100 Prozent mit Polkadot besichert.

Das Produkt wurde am 13. September 2021 aufgelegt und hat mit dem Stichtag des 11. Oktober 2021 ein Fondsvolumen in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar (USD). Die Verwahrstelle ist die Bank Frick & Co. AG, das Domizil liegt im Fürstentum Liechtenstein.

Langfristig sehr starke Performance

Ein direkter Performancevergleich zwischen ETN und Referenzindex ist noch nicht möglich, da das Produkt (ETN) erst am 13. September 2021 aufgelegt wurde. Der Referenzindex jedoch erreichte auf Jahressicht mit dem Stichtag des 11. Oktober 2021 eine Performance von 497,84 Prozent.

Rückwirkend bis zum Startwert des Index (Basis vom 31. Dezember 2018) konnte ein Plus von 711,80 Prozent erzielt werden. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex gemäß Indexanbieter MVIS mit dem Stichtag des 11. Oktober 2021)

Expertenmeinung – Polkadot mit weiteren Chancen?

Die Smart-Contract-Plattform-Kryptowährung Polkadot (DOT) gehört in Bezug auf die zu den Top 10 der Kryptowährungen. Nach Bitcoin, Ethereum, Ethereum2, Tether, Cardano, Binance Coin, XRP (Ripple), Solana und dem USD Coin (USDC) liegt Polkadot (DOT) mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 28,1 Milliarden Euro gemäß den Angaben der Kryptobörse Coinbase auf dem zehnten Platz. Gegenwärtig befinden sich 987.579.314.957 DOT im Umlauf.

Warum sollte man ausgerechnet in Polkadot (DOT) investieren, es gibt doch mit Bitcoin, Ethereum & Co. Bereits viele andere Kryptowährungen, die viel verbreiteter sind? Nun, Polkadot kann als die nächste Blockchain-Generation beschrieben werden und bietet sich für ein Engagement in Bezug auf eine hochgradig anpassbare Smart-Contract-Plattform an.

Im direkten Vergleich zum Wettbewerb zeichnet sich Polkadot durch eine höhere Geschwindigkeit, hohe Sicherheit, niedrigere und eine einfache Interoperabilität aus. Die Effizienz von Polkadot ist im Vergleich zu einer Reihe weiterer Wettbewerber bestechend. So kann man bezüglich der auf Polkadot aufgesetzten Blockchain von einem Rückgang der Kosten und des Aufwands für den Aufbau einer neuen Blockchain von 85 bis 90 Prozent ausgehen.

Damit erhöht sich möglicherweise auch die Wahrscheinlichkeit, dass Blockchains auf Polkadot basierend für die Geschäftswelt eher zum Einsatz kommen. Die Anwendungsbereiche ziehen sich von DeFi (dezentralisierte Finanzen) über Gaming bis hin zu NFTs.

Was für andere Wettbewerber gilt, gilt übrigens auch für Polkadot: Bis heute und auch künftig ist nicht klar, welches Blockchain-Ökosystem sich durchsetzen wird. Allein aufgrund dieser Tatsache sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass sie nicht nur ein Spekulationsrisiko, Kursrisiko und Währungsrisiko haben, sondern unter anderem auch ein technologisches Risiko und damit ein Gesamtrisiko eingehen, dass bis hin zum Totalverlust ihrer Anlage führen kann.

Mögliches Setup

Korrekturphasen könnten als Chancen für Neupositionierungen genutzt werden. Demnach wäre ein Kauf beispielsweise bei 8,50 EUR nach einem Rücksetzer möglich. Ein mögliches Kursziel läge bei 12,00 EUR. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 7,00 EUR abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.33.

Über den Indexanbieter MV Index Solutions

Die MV Index Solutios GmbH (kurz: MVIS) entwickelt, betreut und vermarktet die MVIS Indices. MVIS bietet insbesondere eine hohe Expertise im Bereich Emerging Markets, Anleihen oder auch spezieller Assets, wie zum Beispiel Kryptowährungen. Die MV Index Solution hat ihren Sitz in Deutschland in Frankfurt am Main.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen