Euro / Schweizer Franken: Achtung, hier tut sich was!

Der Euro wird aus Sicht des Schweizer Franken immer billiger. Das ist ein , der sich in den letzten Monaten intensiviert hat, aber grundsätzlich seit Mitte 2018 besteht. Das hat Gründe, die dazu führen können, dass sich die Franken-Aufwertung sogar noch intensiviert.

Weltweit ist viel Geld auf der Flucht. Auf der Flucht vor einem schlechter werdenden Markt- und Investitionsumfeld und, vor allem, auf der Flucht vor seiner Entwertung, sprich vor der Inflation. Und wie so oft in der Geschichte sehen viele große Investoren in der Schweiz einen sicheren Hafen.

Denn hier ist die Inflation bislang absolut harmlos. Zuletzt wurden für Oktober gerade einmal 1,2 Prozent zum Vorjahresmonat gemeldet. Auch, weil das rohstoffintensive, produzierende Gewerbe hier einen geringeren Anteil der Gesamtwirtschaftsleistung ausmacht als in vielen Eurozone-Ländern. Die Leitzinsen sind hier weiterhin negativ, was zwar die Realzinsen drückt, die auch hier mit aktuell -1,37 Prozent negativ sind. Aber in der Eurozone liegt der Realzins derzeit bei -4,36 Prozent.

In der Schweiz wird das also immerhin deutlich langsamer weniger. Die Inflation ist niedriger. Und hier hat man keine in die Sackgasse geratene , die womöglich mittelfristig zu hektischen, den Markt massiv irritierenden Maßnahmen gezwungen sein könnte wie in der EU. Es überrascht daher nicht, dass der Franken im Verhältnis zum Euro immer mehr gesucht wird und dadurch aufwertet. Im März musste man noch 1,1150 Franken für einen Euro hinlegen … zu Beginn dieser Woche waren es nur noch etwa 1,0450 Franken. Und es könnten noch weniger werden.

Expertenmeinung: Zum einen, weil die Tendenz einer schnelleren Entwertung des Euro ungebrochen ist und die deutliche Differenz von 1,2 Prozent Inflation in der Schweiz und 4,1 Prozent in der Eurozone ein starkes Argument ist, Kapital wenn, dann eher im Schweizer Franken zu parken. Zum anderen, weil auch die am Devisenmarkt immer präsenten – und oft dominanten – kurzfristigen aktiv dazu beitragen dürften, dass der Euro immer billiger wird, denn der langfristige auf Wochenbasis, der bis zum „Euro-Crash“ zum Franken im Jahr 2015 zurückreicht (als die Schweizer Notenbank die Bindung an den Euro aufgab), zeigt:

Hier steht eine riesige Schulter-Kopf-Schulter-Trendwendeformation unmittelbar vor der Vollendung. Die linke Schulter geht auf das Jahr 2016 zurück, der Kopf auf das Jahr 2018 … und jetzt ist die Euro/Schweizer-Franken-Relation dabei, die rechte, im Verlauf dieses Jahres ausgebildete Schulter zu vollenden. Die Intensität des im März 2021 etablierten und in den letzten Wochen intensivierten Abwärtstrends, den wir im Chart auf Tagesbasis sehen, spricht Bände:

Man ist dabei, die Nackenlinie, die, wenn man die beiden Zwischentiefs vor und nach dem „Kopf“ der Formation verbindet, genau auf Höhe des aktuellen Kursniveaus verläuft, mit Wucht zu unterbieten. Das nächste Kursziel wäre dann das nach dem „Euro-Crash“ 2015 entstandene Zwischentief bei 1,0235 Franken pro Euro … und fiele diese Linie auch noch, wäre der Weg des Euro in Relation zum Franken nach unten aus charttechnischer Sicht frei: Eine hoch spannende Situation!

