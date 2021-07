Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel an der Wall Street zeigten sich besonders Lithium-Aktien in Feierlaune. Nachdem der Branchenprimus Albemarle ordentlich an Wert zulegen konnte, ging es auch mit Livent um über 5 Prozent nach oben. Zuletzt konnte die Aktie Anfang Oktober stark an Wert zulegen. Danach bildete sich eine trendbestätigende Formation, die jetzt nach oben verlassen werden konnte. Ein technisch sauberer Breakout. Somit nähert sich der Titel erneut dem 52-Wochen-Widerstandsbereich, welcher sich bei rund 12.50 USD aufgebaut hat. Es gilt derzeit abzuwarten, ob dieser Widerstandsbereich auch tatsächlich gebrochen werden kann.

Expertenmeinung: Ob die Reise Richtung Norden weitergeht, wird vor allem auch von den bevorstehenden Quartalsergebnissen abhängen. Diese werden nämlich am kommenden Donnerstag nach Börsenschluss präsentiert. Mit größeren Überraschungen im positiven Bereich ist wohl nicht zu rechnen, denn auch die letzten im August veröffentlichen Daten waren nicht beeindruckend. Die Nachfrage und der Hype rund um das Thema alternative Antriebe und somit auch nach dem Lithium-Bereich scheint hier eher eine gewichtigere Rolle zu spielen. So konnten im gestrigen Handel vor allem auch Elektrofahrzeughersteller stark an Wert zulegen. Eine klare Sektorrotation raus aus Technologiewerten, hinein in diesen Bereich. Uns gefällt der Chart und wir bleiben vorerst bullisch auf die Aktie.

Aussicht: BULLISCH