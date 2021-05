Lithium Americas vor möglichem Breakout:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Solar- und Lithium-Aktien gehörten in den letzten Monaten zu den großen Gewinnern an der . Vor allem die kleineren Nebenwerte konnten sich zwischenzeitlich gut in Szene setzen. Dazu gehörte auf das kanadische Lithium Unternehmen Lithium Americas. Hier verdoppelten sich die Kurse Anfang Oktober innerhalb weniger Tage. Doch der parabolische Kursverlauf hielt nicht lange an. Die zu erwartende Korrektur holte die Lithium Americas Aktie schnell wieder auf den Boden der Realität zurück. Angekommen am Gap von Ende September, wo die Rallye gestartet wurde, fanden sich zwischenzeitlich wieder einige Anleger auf der Suche nach einem vermeintlichen Schnäppchen, doch die Bullen zeigten bislang keine nachhaltige Stärke. Droht nun gar der Abstieg in die zweite Liga?

Expertenmeinung: Nachdem es in den letzten Wochen bei neuen Hochs der Aktie immer an Anschlusskäufen fehlte, ist anzunehmen, dass die schon bald eine Attacke Richtung Süden starten könnten. Viele Momentumaktien der letzten Wochen und Monate werden aktuell verkauft und Anleger nehmen im großen Stil ihre Gewinne mit. Wir sehen hier vorläufig kein Schnäppchen, sondern eher weitere Gefahren nach unten. Sollte der Boden bei 10 USD gebrochen werden, könnte es mit den Kursen schnell in den Bereich von 6.00 bis 7.00 USD gehen. Kaufsignale wären erst wieder über der Marke von 12.50 USD zu sehen.

Aussicht: NEUTRAL