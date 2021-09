Encavis erwacht plötzlich zum Leben:

Derzeit läuft der Versuch, die zuvor kräftig „auskorrigierte“ Encavis-Aktie in einen neuen Aufwärtsimpuls zu tragen. Worauf sollte man da jetzt achten, auf welche Chartmarken kommt es an?

In den kommenden Tagen wird es in der Tat vor allem auf die Charttechnik ankommen, denn Encavis, ein Anbieter von Strom aus erneuerbaren Energien, hatte Mitte vergangener Woche die Stromerzeugung des Jahres 2020 gemeldet (+29 Prozent), die anderen Daten stehen erst für den 23. März auf dem Terminplan. Vorausgesetzt, es kommen keine Vorab-Ergebnisse, bleibt das Thema Bilanzen also kurzfristig außen vor.

Es wäre zwar denkbar, dass viele Akteure gerne abwarten würden, bis mehr Daten zum Jahr 2020 und ein Ausblick für 2021 vorliegen, bevor sie sich entscheiden, hier ein- oder auszusteigen. Aber eine Chartkonstellation wie diese provoziert eine Entscheidung:

Expertenmeinung: Wir sehen hier eine mehrwöchige Korrektur, nachdem sich der Kurs im Bereich um 25 Euro festgerannt hatte. Die Aktie ist dabei zwar durch die Supportzone 18,82/18,92 Euro gefallen, die sich aus den Zwischenhochs vom vergangenen Herbst ableitet, hält aber auffällig Abstand zu der mittelfristig wichtigen, im Chart dick schwarz hervorgehobenen 200-Tage-Linie.

Solange dieser aktuell bei 16,58 Euro verlaufende gleitende Durchschnitt sowie die darunter quasi als Sprungtuch der Bullen wartende Unterstützung bei 15,62/15,76 Euro halten, hätte die Aktie alle Chancen, dynamisch nach oben zu drehen, was durch den in der überverkauften Zone gerade an einem Kaufsignal laborierenden, unten im Chart mit eingeblendeten Stochastik-Oszillator unterstützt würde.

Sicherer wäre es indes abzuwarten, ob diese bislang ja noch laufende Bodenbildung auch gelingt. Dazu müsste Encavis zunächst auf Schlusskursbasis über die bereits angegangene, jetzt als Widerstand fungierende Zone 18,82/18,92 Euro hinaus. Als Bestätigung einer gelungenen Aufwärtswende wäre ein Break über die momentan bei 20,55 Euro verlaufende, sukzessiv näher kommende 20-Tage-Linie anzusehen. Ein Szenario, das gute Chancen hat … aber natürlich nicht sicher ist. Sollte Encavis unter 15,62/15,76 Euro abrutschen, wäre diese bullische Option erst einmal vom Tisch.