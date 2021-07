Sexismus-Vorwürfe bei Activision Blizzard: Aktie rutscht unter wichtige Unterstützung:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Bereich Unterhaltung und Medien spielt seit Wochen eine große Rolle für die vielerorts in Quarantäne steckende Bevölkerung. Neben Portalen wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime gehören auch Spielkonsolen und damit natürlich auch deren Spielehersteller zu den aktuellen Gewinnern der Krise. Zwar kamen auch hier die Kurse im März deutlicher unter Druck, doch schön langsam scheinen sich die Profiteure der aktuellen Lage herauszukristallisieren. Activision Blizzard ist derzeit der Branchenprimus und hat sich vor Electronic Arts und Take-Two Interactive Software mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden US-Dollar an die Spitze gesetzt. Die Nachfrage nach dem Titel war in den letzten Wochen enorm und so konnte die Aktie mittlerweile sogar das bisherige Jahreshoch brechen. Das sieht richtig gut aus. Expertenmeinung: Nach dem überaus steilen Verlauf der letzten Wochen, scheinen sich die Kurse nun eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Dies ist überaus wichtig, um eine stark überkaufte Gesamtsituation zu vermeiden. Der bislang gebrochene Widerstand bei 64.53 USD wird somit zu einer wichtigen kurzfristigen Unterstützung im Chart der Aktie. Solange dieses Niveau gehalten werden kann, stehen die Ampeln auf Grün. Sollten die Kurse jedoch unter dieser Marke auf Tagesbasis schließen, könnte der jüngste Ausbruch zu einem Fehlausbruch mutieren. Das wäre technisch gesehen, natürlich alles andere als positiv. Aussicht: BULLISCH