Der deutsche Small Cap-Index hat zwischen November und Januar eine unglaubliche Rallye vollzogen. Seither flachte der Steigerungswinkel ab, aber aktuell ringt der Index mit dem Rekordhoch und könnte jederzeit nach oben ausbrechen. Vorsicht ist dennoch angezeigt.

Gerade auf die marktengeren Nebenwerte muss man besonders aufpassen, wenn hinsichtlich einer Weichenstellungen anstehen, so, wie das heute Abend in Form der US-Notenbankentscheidung der Fall sein könnte.

Die 70 im SDAX notierten Aktien sind im Vergleich zu den Aktien des DAX oder des MDAX markteng und reagieren daher deutlich stärker, wenn es auf der Kauf- oder der Verkaufsseite zu einem nennenswerten Ungleichgewicht kommt. Ebenso rasant, wie die Notierungen des SDAX und seiner Aktien im Herbst 2020 nach oben schossen, können sie auch fallen, wenn die Stimmung kippt. Und das passiert vor allem dann abrupt, wenn zu viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden, weil sie nicht ahnen, dass sich die Gemengelage schlagartig ändern könnte. Was auch für heute gelten könnte … aber nicht muss, denn:

Sollte die US-Notenbank entscheiden, die Inflation weiterhin als nur temporär und ungefährlich abzutun und nichts unternehmen, kann sich die Unruhe derjenigen Akteure, die diese Situation verfolgen, schlagartig in Erleichterung verwandeln – und dies wiederum in Käufe münden. Dann wäre die Zone um 16.500 Punkte, um die der SDAX derzeit ringt, schnell und womöglich auch deutlich überboten und die Hausse könnte vorerst weitergehen.

Aber was, wenn es anders kommt? Wenn die „Fed“ sich entscheidet, den Geldhahn langsam zuzudrehen oder dies zumindest ankündigt, die Anleger in den USA dies negativ aufnehmen und eine Verkaufslawine beginnt, der der deutsche sicherlich nicht entkommen würde?

Expertenmeinung: Der übermorgen anstehende „dreifache “, der den stärkeren Druck beim DAX deutlich intensivieren könnte, ist zwar für den SDAX kein Thema, denn der Arm des Terminmarkts reicht hier nicht hin. Aber die Marktenge vieler SDAX-Aktien würde bedeuten, dass zu viele Verkäufer in zu kurzer Zeit trotzdem einen unkontrollierten Abstieg auslösen könnten. Dem zu begegnen, ist gar nicht so einfach. Denn gerade dann, wenn bei einer Hälfte der Anleger die Nerven dünn sind und die andere Hälfte nicht einmal ahnt, dass es etwas zu befürchten gibt, kann eine Reaktion unstet sein, d.h. ein starker Abverkauf bis zum Handelsende oder am Folgetag aufgeholt werden … oder sich intensivieren. Stop Loss-Orders sind daher insofern problematisch, weil sie zwar sicherstellen, dass man sofort beim Erreichen des Kurses X aussteigt (sofern dort Kurse zustande kommen, was wiederum bei marktengen Aktien nie sichergestellt ist). Aber wenn es zu einer Intraday-Erholung käme, wäre man leicht „unten“ ausgestoppt und würde den Kursen ohne eigene Position beim Steigen zusehen müssen. Also, was tun?

Selbst der SDAX an sich zeigt ein, durch die Marktenge seiner „Mitglieder“ bedingt, eher unstrukturiertes Chartbild. Aber zwei Zonen lassen sich ausmachen, die den Ausstieg aus Index-Trades erwägen ließen. Bei aggressiven Positionen wäre dies die Zone bei 15.700/15.880 Punkten. Für die mittelfristige Zeitebene wäre die Linie bei 14.680 Zählern ein Level, der nicht unterboten werden sollte. Was Einzelwerte angeht:

Hier müsste man sich sehr individuell ansehen, woran sich der zuletzt in seiner Aufwärtsbewegung orientiert hat. Darunter dann einen Stoppkurs auf Schlusskursbasis zu legen und diesen im Fall des Erreichens auch konsequent umzusetzen, wäre opportun. Und es wäre sehr ratsam, in Phasen wie diesen nicht zu viel zu wollen, indem man sein Depot ohne Cash-Reserve komplett Long ausgerichtet hat und so auf den Ausbruch über die bisherigen Rekordhochs des SDAX wettet. Wer sich in einer solchen Situation wiederfindet, sollte zumindest überlegen, seine Exposition so weit zu reduzieren, dass es ihm nicht den Schlaf rauben würde, wenn der Index auf einmal kräftig in die Knie gehen sollte. Was, wie gesagt, nicht passieren muss … aber jetzt eben jederzeit könnte.