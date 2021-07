Check Point Software: Cybersecurity für Ihr Depot:

Check Point hat die Erwartungen übertroffen und einen Gewinnsprung in Aussicht gestellt. Trotzdem ist die Aktie nach den Zahlen gehörig unter die Räder gekommen. Wo hakt es?

Brandaktuell

Check Point Software gehört zu den führenden Anbietern von Firewall- und VPN-Produkten.

Wir bewegen uns also im Bereich Cybersecurity, ein Thema, welches uns so schnell nicht verlassen wird.

Die Angebote von CHKP decken die Sicherheitsbedürfnisse in den Bereichen Cloud, VPN, Email, Netzwerke, Security Management und Threat Prevention ab.

Das größte Interesse besteht derzeit aber am Thema Security im Home-Office (Remote Work).

Unternehmen müssen hier eine ganze Reihe von Problemen lösen.

Die sichere Zusammenarbeit von Mitarbeitern muss garantiert werden. Das umfasst Videokonferenzen, das Teilen von Daten, Zugriff auf sensible Daten per VPN und so weiter.

Das große Bild

Doch bevor wir zur aktuellen Geschäftsentwicklung kommen, sollten wir das große Bild betrachten.

Investoren bringt es recht wenig, wenn das Geschäft aktuell gut läuft, grundlegend aber eher schwächelt.

Bei Check Point Software ist die Lage glücklicherweise recht eindeutig. Das Unternehmen konnte den Umsatz in der letzten Dekade von 1,10 auf 2,00 Mrd. USD steigern.

Es gab kein Jahr, in dem man nicht gewachsen wäre.

Das Ergebnis kletterte im selben Zeitraum von 2,13 auf 5,43 USD je Aktie.

Darüber hinaus ist das Geschäft nicht kapitalintensiv und die operative Marge ist mit über 40% außerordentlich hoch.

Daher hat CHKP keine nennenswerten Schulden, sitzt auf 1,6 Mrd. USD an Barmitteln und kauft ständig eigene Aktien zurück.

Im zurückliegenden Jahrzehnt hat man ein Drittel aller Aktien eingezogen. Das schafft natürlich echten Mehrwert für die Anleger und daher ist Check Point auch ein langfristiger Outperformer.

Die größten Anteilseigner, die Firmengründer Gil Shwed (CEO) und Marius Nacht, dürfte es freuen.

Aktuelle Lage

Am Vortag ist die CHKP allerdings um über 10% eingebrochen. Die jüngsten Quartalszahlen kamen wohl nicht gut an (Link).

Der Gewinn lag in Q4 mit 2,17 USD allerdings über den Erwartungen von 2,10 USD. Der Umsatz übertraf mit 564 Mio. USD die Analystenschätzungen von 555 Mio. USD ebenfalls.

Der operative Cashflow ist sprunghaft angestiegen, daher konnte man im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,4 Millionen eigene Aktien zurückkaufen.

Das waren 7,5% aller ausstehenden Papiere. Das stützt natürlich den Kurs und übt ständig Druck zur Oberseite aus.

Ausblick

Check Point stellt für 2021 einen Umsatz von 2,13 Mrd. USD und ein Ergebnis von 6,65 USD je Aktie in Aussicht.

Auf der Umsatzseite läge man damit über den bisherigen Erwartungen der Analysten, beim Gewinn allerdings darunter.

Die Börse zeigte sich enttäuscht, die Aktie rauschte ab.

Schlecht ist der Ausblick allerdings nicht, schließlich erwartet man einen Gewinnsprung von 11%.

Darüber hinaus scheint CHKP bei Prognosen grundsätzlich tief zu stapeln, das zeigt die Vergangenheit sehr eindrucksvoll.

Das Unternehmen hat in den letzten 27 Quartalen immer die Erwartungen übertroffen.

Darfs ein bisschen mehr sein?

Die Wahrscheinlichkeit ist dementsprechend recht groß, dass das auch 2021 der Fall sein wird.

Selbst ohne positive Überraschungen kommt Check Point derzeit auf eine P/E von 20,1 und eine forward P/E von 18,0.

Bei den gegebenen Charakteristiken und der starken Positionierung in diesem Zukunftsmarkt ist das attraktiv.

In den letzten fünf Jahren lag die P/E durchschnittlich bei 22,0.

Größere Rücksetzer könnten sich also als Gelegenheit herausstellen.

Antizyklische Investoren sollten die beiden relevanten langfristigen Aufwärtstrends ins Auge fassen.