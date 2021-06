Agnico Eagle Mines Aktie: Möglicher Geheimtipp unter den Goldaktien:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gemessen an der ist das kanadische Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto derzeit die Nummer Vier an der im Sektor Gold, knapp hinter bekannten Namen wie Newmont Mining oder Barrick Gold.

Die Rallye in der Branche brachte die Agnico Eagle Mines-Aktie deutlich nach oben und es entwickelte sich von April auf Mai ein stabiler Aufwärtstrend. Auch die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 zogen deutlich mit und zeigen das nach wie vor vorhandene positive Momentum an. Dies bedeutet aber nicht, dass die stetig steigt. In den letzten Wochen bildete sich eine mustergültige Bullenflagge, welche nur darauf wartet, nach oben gebrochen zu werden. Noch aber halten sich die Edelmetalle mit neuen Anstiegen zurück und konsolidieren ebenfalls über die Zeitachse.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Agnico Eagle Mines Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Eigentlich ist die Sache hier recht einfach. Anleger müssen nur auf den nächsten Impuls bei Gold nach oben warten, denn dann dürften auch die Goldaktien die Korrekturphase beenden und die Rallye weiterführen. Dafür gibt es zwar keine Garantie, aber man kann sich bereits im Vorfeld auf dieses mögliche Szenario vorbereiten. Im gestrigen Handel wurde das Hoch der Flagge getestet. Die Kurse müssten über dieses Niveau hinaus und idealerweise darüber schließen. Dann wäre ein klares Kaufsignal vorhanden und die Aktie könnte erneut durchstarten. Für uns ein möglicher Geheimtipp für die kommenden Tage.

Aussicht: BULLISCH

