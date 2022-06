Warum man sich an der Börse nur auf sich selbst verlassen sollte

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Man begegnet an der Börse seit ewigen Zeiten Leuten, die behaupten, dass sie eine mehrheitlich unerwartete Entwicklung schon viel früher vorhergesehen und kommuniziert hätten. Manchmal ist das so. Meistens jedoch nicht. Man begegnet ebenso Menschen, die sich so weise wähnen, dass sie für Lage und Perspektive der Börsen Deutungshoheit beanspruchen. Und trotzdem unschön oft schief liegen, wenn man das genauer verfolgt. Ein Grund, um … gerade in einer Phase wie dieser … dafür zu plädieren: Verlassen Sie sich in Sachen Trading und Investment bloß nicht auf andere!

An der Börse aktuell und auf Dauer erfolgreich zu sein, ist nicht gerade ein Kinderspiel. Man sollte sich kundig machen, Erfahrungen sammeln, die Lage aufmerksam verfolgen. Das kostet Zeit. Zeit, die sich zwar lohnt, die aber nicht jeder aufbringen kann … oder will. Daher suchen viele Marktteilnehmer nach Rat, nach Aussagen, die einfach, klar und vor allem verlässlich vorgeben, was zu tun ist. In einer Gemengelage wie heutzutage, in der sich die Rahmenbedingungen sehr komplex und undurchsichtig darstellen, mehr denn je.

Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass viele so vorgehen. Man beginnt ja auch nicht in Windeseile ein Medizinstudium, wenn es irgendwo zwickt. Oder versucht, das Wissen eines Maschinenbau-Ingenieurs zu erlangen, weil im Keller die Heizung komische Geräusche macht. Die heutige Zeit stellt so viele Herausforderungen, dass man darauf angewiesen ist, dass es Spezialisten gibt, die wissen, was zu tun ist. So weit, so gut. Aber ist man in Sachen Börse wirklich gut beraten, genauso vorzugehen?

Guter Rat ist selten teuer, aber man muss sich eben umschauen

Das ist man, wenn man an die Richtigen gerät. Und wenn man sich regelmäßig nicht nur eine zweite Meinung einholt, sondern dann auch noch den eigenen, gesunden Menschenverstand zu Rate zieht, bevor man handelt. Sicher, an der Börse sausen die Kurse gerne mal unverhofft schneller nach oben oder unten, als man „hoppla“ sagen kann, so dass oft der Eindruck entsteht, man müsse erst handeln und das Nachdenken auf später verschieben, um nicht „die“ Chance zu verpassen. Aber selten ist dieser Eindruck richtig. Warum das heute Thema der Wochenausblick-Kolumne ist? Weil ich gerade in den letzten Tagen mal wieder ein paar „Ratschläge“ sah, die mich auf die Palme gebracht haben.

Es ist wie gesagt verständlich, dass man in komplizierten Situationen nach Leuten sucht, die einem sagen können, was morgen und übermorgen sein wird. Und damit eben auch, welche Entscheidung, die man treffen würde, richtig ist, sprich das eigene Bare vermehrt, statt es zu dezimieren. Aber man sollte sich eben über eines im Klaren sein:

Die Börse ist weder eine Heizungsanlage oder ein Automotor. Ja, es gibt klare Mechanismen am Markt. Aber ob, wann und wie stark die greifen, hängt von einem Bauteil im Gefüge ab, das ungefähr so zuverlässig ist wie ein rotierender Wegweiser:

Von den Anlegern selbst. Wie oft handeln Sie selbst aus dem Bauch heraus? Und denken Sie daran, wenn sie „selten“ oder „ganz selten“ antworten würden: Wer das hier liest, ist ja schon jemand, der sich selbst kundig macht und an den Ideen und Gedanken anderer interessiert ist. Die Masse der Damen und Herren an der Börse ist das nicht. Die meisten wollen nur hören, dass „es“ in Zukunft steigen wird. Dass „es“ auch fallen kann, liegt zwar in der Natur der Sache. Da aber die Masse nie Short geht, ist „rauf“ die bevorzugte Richtung und damit auch genau das, was man hören will, wenn es darum geht, in die Zukunft zu blicken.

Alleine diese von so vielen vorgenommene, selektive Wahrnehmung der Möglichkeiten ist eine emotionale Entscheidung und macht die Kursentwicklung der kommenden Tage, Wochen und Monate unberechenbar. Dann kommt noch hinzu, dass viele nur deshalb kaufen oder verkaufen, weil sie sehen, dass andere es auch tun. Wird ein solches Phänomen zum oder geht es bald in die Gegenrichtung? Das hängt davon ab, wie sich die Grundstimmung am Markt entwickelt. Was wiederum weniger von der Faktenlage, sondern davon abhängig ist, wie sich die Kurse bewegen die so sehr von der selektiven Wahrnehmung bewegt werden: Das wirkt wie eine Art in sich geschlossener Kreislauf ohne Kontakt zur Faktenlage.

Da kommt sich der geneigte Anleger dann schon manchmal vor, als wäre die Börse ein Tollhaus. Dann geht der Blick unwillkürlich in Richtung der Experten … oder in Richtung von Leuten, die das zu sein vorgeben. Gute Idee?

Ja, wenn man sich mehrere Meinungen ansieht und am Ende selbst noch einmal alles abwägt und erst dann entscheidet. Nimmt man aber nur das wahr und für bare Münze, was einem emotional in den Kram passt (in schwierigen Börsenphasen sind das natürlich Prophezeiungen, die behaupten, es ginge in Kürze ganz gewaltig nach oben), tut man sich selbst nichts Gutes.

Logisch? Wenn das für genug Anleger logisch wäre, würde es Beispiele, wie ich sie in den Charts abbilde, nicht geben, denn dann würden solche Weissagungen keine Zuhörer mehr finden.

Es ist ja nicht mein Geld …

Ich pflege mich mit irgendwelchen konkreten Weissagungen zurückzuhalten, das wissen Sie. Und das halte ich so, seit ich aus meinem Hobby Börse vor mittlerweile 27 Jahren einen Beruf gemacht habe. Weil ich weiß, dass ich nicht hellsehen kann? Ja, auch. Wobei das diejenigen, die so tun, als könnten sie es, auch wissen. Aber auch, weil in meinem Kopf immer die Aussage schwebt: Es ist ja nicht mein Geld, um das es bei einer Analyse gehen würde!

Wenn ich einen Index, eine , ein Währungspaar oder was auch immer z.B. im handelstäglichen LYNX Börsenblick unter die Lupe nehme, bin ich da in 99 Prozent der Fälle selbst nicht investiert. Wenn ich also eine Aussage treffe, geht es ausschließlich um das Geld derer, die die Analyse als Grundlage für einen eigenen Trade hernehmen könnten. Damit habe ich entsprechend vorsichtig vorzugehen. Dass viele ein „einerseits, andererseits“ weniger mögen als ein zackiges „da geht’s lang“, ist mir schon klar. Aber wer das erwartet, hat die Börse nicht durchschaut. Und kann ja, wenn ihm ein Abwägen von Pro und Contra irgendwie zu anstrengend ist, etwas anderes lesen.

Über diese vielen Jahre habe ich den Eindruck gewonnen, dass so mancher anderer sogenannter Experte diesen Satz „es ist ja nicht mein Geld“ ebenso verinnerlicht hat … aber in einer anderen Interpretation. Denn immer wieder erlebe ich derart irrwitzige Kursziele und/oder Empfehlungen, dass man unterstellen darf: Da setzt einer auf den Werbe-Effekt einer spektakulären Aussage. Trifft sie ein, ist sie oder er lange Zeit im Gespräch, das lässt sich in bare Münze verwandeln. Liegt man dramatisch daneben, geht man in der Masse der vielen unter, die auch dramatisch daneben lagen. Und die meisten vergessen schnell, dass da jemand leichtfertig den Wunsch vieler ausgenutzt hat, die da dann zu hören bekamen, was sie hören wollten: Es geht rauf, ich werde Geld verdienen und muss nichts dafür tun.

Ich nenne hier keine Namen in Bezug auf diese Beispiele in den Charts. Nicht, dass ich das, was ich da anführe, nicht belegen könnte. Das Internet vergisst ja nichts. Aber ich mag es eben nicht, direkt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Es sollte wirklich reichen, diesen Finger mahnend in den Himmel zu recken und als Fazit hervorzuheben: Verlassen Sie sich nicht auf andere. Es ist IHR Geld. Und alleine IHRE Entscheidung, was damit zu tun ist.

Deutungshoheit in Sachen Zukunft? Gibt es nicht!

So werde ich diese folgende Aussage aus einem Interview in einer bekannten deutschen Zeitschrift wohl so schnell nicht vergessen, weil mich so etwas sehr ärgert. Da sagte einer, der seit Jahrzehnten Rat verteilt, im Mai 2019: „Sie können alles kaufen. Den ganzen Dax. (…) So wie es drei Jahre in den Keller ging, wird es drei Jahre deutlich nach oben gehen. Und die deutschen Aktienkurse werden sich verdoppeln.“ Die drei Jahre sind um. Wo der DAX im Vergleich dazu steht, wissen wir.

Nun könnte man einwenden: Ja, aber Corona und jetzt die Ukraine-Problematik, das konnte derjenige ja damals nicht wissen. Nein, natürlich nicht! Aber das ist doch gerade der Punkt!

An der Börse gibt es einen Spruch, der immer zutrifft und auch immer zutreffen wird: Unverhofft kommt oft. Es gibt immer Ereignisse, die eine Prognose über den Haufen werfen könnten und es auch tun. Die Erde dreht sich immer weiter, immer verändern sich die Parameter des Marktes. Wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass Anleger meist emotional und nicht rational entscheiden, steht unter dem Strich: Man darf solche Prognosen nicht abgeben, weil nichts scherstellen könnte, dass das, wovon derjenige, der da seine Behauptungen aufgestellt hatte, ausgegangen ist, auf Dauer Bestand hat. Und wer seit Jahrzehnten mit der Börse zu tun hat, muss das nun einmal wissen.

Und weil wir gerade Richtung Halbjahresende tendieren, kann ich es mir auch nicht verkneifen darauf hinzuweisen, dass die „Prognose-Industrie“ davon lebt, dass zu viele Anleger nicht imstande und/oder willens sind, sich selbst ein Bild zu machen. Dazu der vorstehende , der zeigt, wo die Bank-Propheten den DAX am Ende dieses Jahres 2022 zur Jahreswende 2021/2022 im Durchschnitt „gesehen“ haben. Wobei die Spanne der Weissagungen grob von 15.000 bis 18.0000 reicht, das arithmetische Mittel aber (wundert das jemanden?) klar über der Mitte der Spanne liegt.

Und nur zur Erinnerung: Dass es zur Ukraine-Krise mit all ihren Folgen kommen würde, konnte da noch keiner ahnen. Aber dass uns die Inflation auf die Füße fallen wird, dass zumindest die US-Notenbank die Zinsschraube anziehen wird, dass Lieferketten-Probleme hartnackig sein würden, all das wusste man zu diesem Zeitpunkt sehr wohl!

Verlassen Sie sich nur auf sich selbst!

Daher mein (natürlich subjektiver) Rat, wie immer entnervend allgemein gehalten und nur für die, die ihn auch lesen wollen: Verlassen Sie sich in Sachen Börse niemals blind auf andere. Entweder, Sie erwerben nach und nach das Fachwissen, um völlig unabhängig Entscheidungen zu treffen oder aber Sie sehen sich mehrere Meinungen zur Lage an, aus denen heraus Sie dann Ihre Schlüsse ziehen. Idealerweise beides.

Aber vor allem sollten Sie misstrauisch werden, wenn jemand Ihnen mitteilt, was morgen und übermorgen sein wird, ob das Gesamtmarktprognosen sind oder Kursziele für Aktien, ist da einerlei. Denn ob es dann im Kleingedruckten irgendwo steht oder nicht: Prognosen können immer nur auf Basis von Annahmen entstehen, die Rahmenbedingungen betreffen, die sich aber unvorhersehbar verändern. Und diese Annahmen müssen, weil es sonst gar nicht anders ginge, ein Verhalten von Anlegern unterstellen, das man, weil da so oft emotional agiert wird, eben nicht unterstellen kann und darf!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

*Charts vom 02.06.2022, Chartquelle marketmaker pp4

Firmendepot für Kapitalgesellschaften Sie möchten ein Depot für Ihre GmbH, AG oder UG eröffnen und Betriebsvermögen in Wertpapieren anlegen? Informieren Sie sich jetzt über unser Wertpapierdepot für Geschäftskunden: Mehr zum Firmendepot über LYNX

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen