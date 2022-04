Warum die Realität so lange braucht, um an der Börse anzukommen

„Kann man schon wieder kaufen?“ ist die Frage, die ich derzeit am häufigsten höre. Damit ist eigentlich schon klar, warum der immer wieder Rallyes zeigt, obwohl die Rahmenbedingungen kritischer kaum sein könnten. Aber wer als mit diesem scheinbar „falschen“ Kursverhalten zurechtkommen will, muss auch verstehen, warum viele einfach so tun, als hinge der Himmel voller Geigen.

Der DAX beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 46 Punkten im Vergleich zum Ende der Vorwoche. Am Freitagabend ging es nachbörslich dann sogar noch tiefer. Wenn man sich als erfahrener Investor überlegt, wie sich die Gesamtsituation darstellt, ist das kein Wunder. Für viele scheint es aber doch keineswegs normal zu sein, dass eine Woche so ausgeht. Denn zwischenzeitig hatte der deutsche Leitindex gegenüber dem Handelsende des Gründonnerstags über 400 Punkte zugelegt.

Ein Verhalten wie einst bei Sisyphos

Man könnte meinen, dass diejenigen, die da bis Donnerstagmittag wie wild gekauft haben, Spaß daran haben, wie der Sisyphos in der griechischen Sage immer wieder einen Stein den Berg hochzurollen, um dann zu sehen, wie er ihnen über die Füße rumpelt. Na sowas, sagt der bullische Anleger und fängt frohgemut von vorne an. Nur: Sisyphos musste es tun. Die derzeit vermeintliche „Schnäppchen“ jagenden Anleger müssen es nicht. Sie tun es an der Börse aktuell trotzdem.

Erst blieb der DAX genau dort hängen, wo ein Pullback hängen bleiben musste, um einen Abwärtstrend zu bestätigen: In der Nackenlinien-Zone des großen, vollendeten Topps. Und als wäre das nie passiert, als hätte der Markt damit nicht klar gemacht, dass die Lage negativ und die Verkäufer an entscheidenden Punkten zur Stelle sind, versuchte man es letzte Woche einfach nochmal. Nur um zu sehen, dass der DAX schon wieder genau da abdreht, wo er muss, in einem Abwärtstrend: Im Bereich seiner übergeordneten Abwärtstrendlinien.

Das müsste jetzt eigentlich Erkenntnis genug geben, um das Kaufen in Abwärtstrends bleiben zu lassen. Aber nachdem ich nach mittlerweile 33 Jahren als Anleger schon mehrere Baissen miterlebt und mit gehandelt habe, würde es mich sehr wundern, wenn die nächste Rallye nicht schon um die Ecke lauert. Von tieferem Niveau aus, vielleicht. Aber die, die zuletzt kauften, werden wieder kaufen, den Stein wieder den Berg hinauf rollen. Was ist die Motivation dieser Käufer?

„Man müsste doch eigentlich wissen“ … genau da liegt des Pudels Kern!

Das zu verstehen ist deswegen hilfreich, wenn nicht gar zwingend erforderlich, um als jemand, der verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat, nicht an einem solchen Markt zu verzweifeln und sich zu unklugen Aktionen hinreißen zu lassen. Dabei ist die Basis, um sich weiter trendkonform verhalten zu können, vor allem: Mit „müsste eigentlich“ kommt man an der Börse deswegen nie weit, weil das ein Funktionieren der Logik voraussetzen müsste. Weil das voraussetzt, dass das Gros der aktiv agierenden Marktteilnehmer ebenso alle Fakten kennt und sie objektiv und nicht subjektiv interpretiert. Und genau da liegt, wenn es um Rallyes in Abwärtstrends geht, des Pudels Kern.

Denn tatsächlich wissen die wenigsten, wie sich die Lage und die Perspektiven für den Aktienmarkt wirklich darstellen. Was nicht einmal wundern darf. Wenn wir uns den folgenden ansehen, wäre dessen Interpretation klar: der Baum brennt lichterloh … und das kann am Aktienmarkt nicht ohne heftige Folgen bleiben. Aber:

Wer sieht denn solche Charts? Sie? Ja sicher, aber wer Kolumnen wie diese liest, gehört eben fast durchweg zur Gruppe der erfahrenen Investoren. Sich um das nötige Grundwissen eines Investors zu bemühen, auf chart- und markttechnischer ebenso wie auf volkswirtschaftlicher, fundamentaler Ebene, ist aber heutzutage nicht nur nicht selbstverständlich, sondern selten.

Die meisten sehen eben nicht, wie extrem die deutschen Erzeugerpreise gestiegen sind. Sie sehen es nicht und wenn, würde es ihnen am Grundwissen fehlen, die Logik-Kette zu bilden, die da aussagt: Diese immens höheren Kosten werden entweder auf die noch weit zurückgebliebenen Verbraucherpreise abgewälzt, was den Konsum erdrosselt und den Mengen-Output der Unternehmen bremst. Oder aber man kann diese höheren Kosten nicht weitergeben, dann drückt das dramatisch auf die Margen. Und damit auf die Unternehmensgewinne, deren Anstieg aber das Rückgrat jedweden Aufwärtstrends am Aktienmarkt wäre.

Logisch … wenn man hinschaut und auch versteht, was man da sieht. Diese mich momentan verfolgende Frage so vieler angeblicher „Investoren“, die da lautet „kann man schon wieder kaufen?“ macht sehr deutlich, dass die Mehrzahl der Akteure offenbar gar nicht erkennt, dass sie sich als Sisyphos betätigen, wenn sie in scheinbar billige Kurse hinein zulangen, als würde es morgen verboten. Diese Frage, dieses „kann man schon wieder kaufen?“ hätten nach dem 1987er-Crash, den ich damals als BWL-Student erlebt habe (Gott sei Dank nicht nur ohne Erfahrung, sondern auch ohne Geld, das ich hätte verlieren können) die wenigsten gestellt. Die Zeiten ändern sich.

Wundern verboten – schließlich wird Arglosigkeit gefördert

Und dass sie sich geändert haben, geht zu einem nicht unwesentlichen Teil auf das Konto derer, die diese Krise mit verschuldet haben. Denn Corona oder Ukraine, das sind nur die Auslöser, die Steinchen, die die Lawine haben abgehen lassen. Aber die Instabilität, die die Lawinengefahr begründet hat, ist alt … und wurde jahrelang übertüncht.

Regierungen, Notenbanken, Finanzindustrie, sie alle haben doch jahrelang so getan, als sei alles gut und würde immer besser, als gebe es keine Schuldenblase, kein Rezessionsrisiko, keine Überbewertungen. Und als sei Inflation ein kleines, temporäres Problem. Und immer wurde gepredigt, dass man ein Narr sei, würde man sein Geld nicht in Aktien stecken. „Buy the dip“, viel mehr vermochten manche angeblichen Experten über Jahre hinweg nicht von sich zu geben. Wundert es denn da, dass so viele glauben, nichts wissen zu müssen als die vermeintlich sichere Regel, dass, was fällt, sehr bald auf neue Rekorde steigen wird?

Wie kann das wundern, wenn Regierungen permanent Optimismus verbreiten, indem sie mit Wachstumsprognosen hantieren, die dann zwar immer wieder nach unten genommen werden müssen, dabei aber der Realität immer hinterherhinken? Zudem sehen wir die Neigung von Regierungen und Volkswirten von Banken und Wirtschaftsinstituten, bei Prognosesenkungen die blühenden Landschaften, die dann eben doch nicht kommen, einfach aufs nächste Jahr zu verlegen. Immer wieder … wie kann man da als Anleger, der sich mit solchen volkswirtschaftlichen Aspekten nicht auskennt, skeptisch sein?

Wenn Analysten Gewinnschätzungen vornehmen, schätzen sie vor allem in den USA gerne bewusst zu tief. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass die Gewinnentwicklung der Unternehmen als Basis für prosperierende Aktienmärkte tadellos ist, weil doch 70 und mehr Prozent der meldenden Unternehmen die Gewinnprognosen übertroffen haben. Ein Mummenschanz, den erfahrene Anleger natürlich durschauen. Aber unerfahrene eben nicht. Die sollen glauben, dass das Umfeld ideal ist, um zu kaufen, zu halten und zuzukaufen. Und das funktioniert, seit vielen, vielen Jahren, denn neue, unerfahrene Anleger sind ja für die Börse so etwas wie ein „nachwachsender Rohstoff“.

Zugleich geben die Analysten Kursziele aus, die wie eine Möhre vor den Nüstern eines Esels funktionieren. Grandios hohe Kursziele, die zum Kauf locken. Beispiel Netflix, im folgenden Chart. Die war bereits im Januar heftig eingebrochen, fiel in den Bereich um 350/400 US-Dollar. Letzte Woche kam dann der zweite nach einem enttäuschenden Ausblick im Zuge der Quartalsbilanz. Im Chart rechts sehen Sie einige „Anpassungen“ der Kursziele durch Analysten, die nach diesem jüngsten Kurseinbruch von 349 auf 226 US-Dollar vorgenommen wurden:

Im Vorfeld lagen diese Kursziele so hoch, dass, wer daran glauben wollte, mit immensen Kursgewinnen rechnete, wenn er/sie um 350 US-Dollar kaufte. Jetzt ist es genauso: Die neuen Kursziele liegen erneut meilenweit über dem aktuellen . Dass solche Anpassungen immer zu spät kommen, aber trotzdem immer wieder suggerieren, dass man fleißig kaufen müsse, ist ein weiterer Grund, warum so viele Anleger auch heute noch nicht wirklich erkennen, wie ernst die Lage ist.

Und die Notenbanken? Die verteilen ebenso Opium unter dem Volk. 2021 taten alle großen Notenbanken so, als sei die von ihnen in keiner Weise vorhergesehene Inflation überhaupt kein Problem und werde schnell wieder verschwinden. Dabei ignorierte man die auf der Hand liegende Bugwelle der längst aus dem Ruder gelaufenen Erzeugerpreise und ging sogar so weit, die zu hohe, faktische Inflation kleinzureden, indem man sich auf die sogenannte „Kernrate“ konzentrierte. Bei der werden Nahrungsmittel- und Energiepreise einfach herausgerechnet. Was indes denen, die ab und an heizen, tanken und essen, nichts hilft. Und auch jetzt, nachdem die Zinserhöhungen begonnen haben, spricht man hinsichtlich der Konsequenzen von einer sanften Landung statt dem Risiko einer Stagflation.

Wer aus der großen Masse der Anleger versteht denn wirklich, was es für den Aktienmarkt bedeutet, wenn die Notenbanken das jahrelange „billige Geld“ vom Tisch nehmen und den Geldhahn zudrehen … und das auch noch in einer Schuldenblase? Wer kümmert sich, macht sich schlau, wenn man ein solches Umfeld noch nie erlebt hat und alle behaupten, man müsse sich keine Sorgen machen?

Kaufwellen in einem bärischen Umfeld? Das ist einfach normal

Es ist deshalb einfach nachvollziehbar, dass immer noch viele glauben, dass wir derzeit nur eine moderate Abschwächung des Wachstums sehen. Dass die Wirtschaft stark genug ist, um höhere Zinsen zu verkraften. Und dass diese dann schnell dafür sorgen, dass die Inflation verschwindet.

Dass der Aktienmarkt immer wieder Kaufwellen sieht und der Realität damit im Schneckentempo hinterher kriecht, ist daher keine Überraschung. Ja, die Profis, die sehen zu, dass sie ihr Geld in Sicherheit bringen, wie der deutliche Rückgang des Volumens an Krediten zeigt, mit denen Sicherheitsleistungen im Derivatebereich finanziert werden. Aber auch da gilt: Wer schaut da schon hin? Wer weiß auch nur, dass es da etwas gibt, wohin man schauen müsste?

2008 haben wir ein ähnliches Szenario erlebt. Auch da dauerte es ewig, bis die Realität am Aktienmarkt ankam. Aber als sie dann kam, wurde es äußerst ungemütlich. Aber 2008 ist lange her. Seither sind so viele Anleger neu hinzugekommen, die nicht ahnen, dass der Baum brennt, dass es einfach nicht wundert, dass es immer wieder zu scheinbar absurden Kaufwellen kommt. Wer von den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Ahnung hat, von Chart- und Markttechnik ebenso wenig und dann noch von den Nonstop-Beschönigungen seitens Regierungen, Notenbanken und Finanzindustrie eingeschläfert wird, macht weiter wie immer: „buy the dip“.

Machen lassen und die „Torero-Taktik“ anwenden

Dass das am Ende übel ausgeht, ist kaum zu vermeiden. Aber eines muss man eben auch sehen: Was mehr wiegt als die Realität, ist das Geld. Fließt mehr Geld an den Aktienmarkt als abgezogen wird, steigen die Kurse nun einmal. Ob das rational unterfüttert ist oder nicht, spielt keine Rolle. Man muss also einfach damit rechnen, dass die Kurse immer wieder Rallyes zeigen. Die auch mal über wichtige Hürden hinaus führen könnten. Denn Hoffnung und Gier wiegen die meiste Zeit über stärker als die Ratio. Wie geht man damit um? Ich würde tun, was erfahrene Anleger in solchen Phasen schon immer getan haben: die „Torero-Taktik“ anwenden. Was bedeutet:

Nicht mit der Brechstange dagegenhalten, wenn die Kurse mal wieder nach oben sausen. Wenn der nach unten weist, agiert man ebenso sinnvoll mit dem Trend Short wie man Long gehen muss, wenn er nach oben weist, sicher. Aber man sollte immer versuchen, in Selloffs dann Gewinne mitzunehmen und in Rallyes hinein die Short-Trades wieder hochzufahren. Dazu sollte man abwarten, bis die Bullen müde geworden sind, bis sich abzeichnet, dass die Käufe schwächer werden bzw. vorbei sind. Erst dann ist es opportun, wieder mit dem Trend auf Short zu setzen, denn eine wildgewordene, ahnungslose Bullenherde aufhalten zu wollen, das kostet nur Nerven und Geld!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

* Charts vom 22.04.2022, Chartquelle marketmaker pp4

