Wacker Chemie: Ganz schön optimistisch, die Käufer

Wacker Chemie hat 2021 ein grandioses Jahr hingelegt. Allerdings ist das seit einiger Zeit bekannt. Und wenn man sich ansieht, dass das Unternehmen beim EBITDA für 2022 weniger avisiert als im Vorjahr, kann man sich über die Dynamik der schon wundern.

Der Spezialchemiekonzern Wacker hat große Ziele. Und die hat das Unternehmen Ende März der Allgemeinheit verkündet. Bis 2030 soll der Umsatz auf mehr als zehn Milliarden Euro steigen (2021: 6,2 Milliarden), die EBITDA-Gewinnmarge (EBITDA = Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) soll auf mehr als 20 Prozent steigen. Die lag 2021 bei untypisch hohen 23,4 Prozent, in den Jahren zuvor aber eher im Bereich um 15 Prozent. Das klingt immens bullisch, allerdings: Bis 2030 ist es noch lange hin und die Zukunft erweist sich ja dummerweise immer wieder als unberechenbar. Zudem hat Wacker Chemie 2021 bereits 1,53 Milliarden im EBITDA eingefahren. Da ist ein weiterer Gewinnanstieg um 30 Prozent auf die 2,0 Milliarden, die sich aus Umsatzziel und angestrebter ergeben, über die neun Jahre bis 2030 nicht gerade üppig. Und vor der Kommunikation dieser hehren Ziele lag ja noch die Prognose für 2022.

Die kam am 15. März im Zuge der Ergebnisse für das Jahr 2021. Letztere waren wie gesagt herausragend. Umsatz +32,2 Prozent zum Vorjahr, das EBITDA stieg wegen der oben erwähnten, ungewöhnlich starken EBITDA-Marge überproportional um 131 Prozent. Netto vervierfachte sich der Gewinn sogar auf 827,8 nach 202,3 Millionen Euro. Aber für 2022 avisiert Wacker Chemie zwar einen erneuten Anstieg des Umsatzes, aber das EBITDA sieht man zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro, also unter den 1,53 Milliarden des Vorjahres.

Expertenmeinung: Da wundert man sich dann doch ein wenig, wieso die Aktie gerade dabei ist, auf das Hoch vom vergangenen Herbst zuzusteuern. Zumal Wacker in seinem Ausblick explizit darauf hinwies, dass man von einer Belastung durch höhere Energie- und Rohstoff-Kosten von etwa einer Milliarden Euro ausgeht. Was klar macht, dass die Gewinnmargen Gegenwind sehen. Zwar könnte man einfach unterstellen, dass all diese Preise wieder fallen werden und Wacker Chemie dann eine höhere Gewinnmarge und wieder steigende EBITDA- und Netto-Gewinne sieht. Aber das ist eine Annahme, mehr nicht.

Der Optimismus ist auch deswegen bemerkenswert, weil die Aktie jetzt nicht mehr weit von einer sehr massiven Widerstandszone entfernt ist. Denn das Hoch vom letzten November bei 174,85 Euro ist da oben nicht allein. Zwei weitere, langfristig relevante obere Wendepunkte warten dort: bei 174,30 das Hoch des Jahres 2011 und bei 176,80 Euro das 2018er-Hoch.

Zwar liefern die Analysten gerade Rückenwind, denn die letzten drei Kursziel-Anpassungen gingen alle nach oben. Credit Suisse von hob das Ziel von 168 auf 184 Euro an, Warburg von 169 auf 191 Euro und Oddo BHF von 138 auf 190 Euro. Aber das derzeitige, durchschnittliche Kursziel der Analysten insgesamt liegt bei 167 Euro und wäre damit bereits fast erreicht. Und da man momentan nicht gerade zwingende Argumente fände, warum die Wacker Chemie-Aktie ausgerechnet jetzt über diese drei markanten Hochs laufen und dadurch dann die höchsten Kurse seit 2008 erreichen sollte, wäre es ratsam, auf der Long-Seite höchst vorsichtig zu sein und im Fall bestehender Long-Trades zumindest einen Stoppkurs unter das Januar-Hoch (153,50 Euro) zu legen.

