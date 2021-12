Vorerst kein freiwilliges Übernahmeangebot durch den CEO: Aktien von United Internet geben nach

Vor ca. zwei Wochen berichteten wir hier bereits über die Absicht von United Internet-CEO Ralph Dommermuth, sich über den Erwerb von außerbörslichen Aktienpaketen die Mehrheit am Telekommunikations- und Beteiligungskonzern zu sichern.

Das sollte über eine neue beherrschende Gesellschaft erfolgen, die – sollte es zum Kauf von einem oder mehreren Aktienpaketen kommen – auch ein freiwilliges Erwerbsangebot zur Aufstockung ihrer Beteiligung an der United Internet AG in einem um evtl. Paketerwerb reduziertem Umfang an die Aktionäre von United Internet abgeben könnte.

Schnell machte nach der Ankündigung die Spekulation die Runde, Dommermuth will United Internet komplett übernehmen und für die Aktionäre könnte es ein sehr lukratives Übernahmeangebot geben. Entsprechend stark war die Nachfrage nach den im TecDAX und MDAX gelisteten United Internet-Aktien, die in den Tagen nach der Meldung rund vier Prozent zulegen konnten.

Gestern gab es dann allerdings den Dämpfer für die kursierenden Übernahmespekulationen, denn United Internet teilte per Ad-hoc-Meldung mit, dass Herr Dommermuth über seine Beteiligungsgesellschaft Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Kaufverträge über den Erwerb von 7,4 Prozent der Aktien an der United Internet AG abschließen konnte, was seinen Gesamtanteil am Konzern auf 50,10 Prozent erhöht.

Deshalb hat Herr Dommermuth United Internet darüber informiert, dass er aufgrund dieser Paketerwerbe von einem freiwilligen Erwerbsangebot für 17 Mio. Aktien an der United Internet AG zur Aufstockung seiner Beteiligung Abstand nimmt.

United Internet-Aktien geben leicht nach

Nachdem also die Spekulation auf eine vollständige Übernahme von United Internet durch den Gründer und CEO Ralph Dommermuth erst einmal vom Tisch ist, verabschiedeten sich auch einige Käufer aus der .

United Internet-Aktien legten gestern den Rückwärtsgang ein und schlossen in einem insgesamt sehr freundlichen Gesamtmarkt ein halbes Prozent tiefer bei 34,80 Euro.

