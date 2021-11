Vonovia Aktie vor schwächerem Handelsstart – Kapitalerhöhung belastet

Vor einem deutlich schwächeren Start in die neue Handelswoche stehen heute die Aktien des größten deutschen Immobilienkonzerns Vonovia SE. Belastend wirkt sich eine vorbörslich angekündigte aus, mit der sich Vonovia bis zu 8 Mrd. Euro am Kapitalmarkt besorgen will.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat Vonovia beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft durchzuführen.

Durch Ausgabe von 201.340.062 neuen und auf den Namen lautenden Stückaktien soll das der Gesellschaft um 201.340.062 Euro auf 776.597.389 Euro erhöht werden. Den Aktionären der Gesellschaft wird ein im Verhältnis 20:7 eingeräumt, d.h. für 20 im Bestand befindliche Aktien können 7 neue Aktien bezogen werden.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien liegt bei 40 Euro, das ist ein von 22,5 Prozent auf den Theoretical ex-rights price (TERP). Damit errechnet sich ein Bruttoerlös aus der von rund 8 Mrd. Euro, mit dem teilweise Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus dem Konsortialkreditvertrag für die Übernahme der Deutsche Wohnen SE erfolgen sollen.

Mit der Kapitalerhöhung soll nach Angabe von Helene von Roeder, CFO bei Vonovia:

der Prozess des Zusammenschlusses mit der Deutsche Wohnen abgeschlossen werden.

Wird der von der gebilligt, soll die Zeichnungsfrist voraussichtlich am 24. November 2021 beginnen und am 7. Dezember 2021 enden. Nicht gezeichnete Aktien sollen im Anschluss am Markt verkauft oder bei Privatinvestoren platziert werden.

Aktie verliert vorbörslich deutlich

Nachdem Aktien von Vonovia letzten Freitag mit einem Wochenplus von 3,6 Prozent bei 55,72 Euro aus dem Handel gingen, verlieren sie vorbörslich aktuell rund drei Prozent auf 54,10 Euro und dürften damit deutlich schwächer in die neue Handelswoche starten.

