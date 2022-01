Vestas überrascht mit vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen – Aktien ziehen deutlich an

Nicht wirklich rund läuft es aktuell bei Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien aus Windkraft. Erst Ende vergangener Woche hat der Windanlagenbauer Siemens Gamesa mit einer Gewinnwarnung die Märkte negativ überrascht und die Aktien auf Talfahrt geschickt. Angesichts von Lieferkettenproblemen und kräftig gestiegener Rohstoff- und Logistikkosten dürfte der Umsatz im laufenden Jahr um rund neun Prozent unter dem des letzten Jahres liegen, das Margenziel für das EBIT wurde sogar in den negativen Bereich verschoben (-4 bis +1 Prozent).

Dem negativen folgt heute der dänische Windanlagenbauer Vestas, den ebenfalls Lieferkettenprobleme belasten. Deshalb erwartet Vestas für das laufende Jahr nur einen Konzernumsatz von 15 bis max. 16,5 Milliarden Euro, nachdem im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatz von 15,6 Milliarden Euro erwirtschaftet wurde. Das bedeutet, dass Vestas mit dem unteren Ende der Prognosespanne 2022 sogar mit einem Umsatzrückgang rechnet.

Operativ verdiente Vestas im letzten Jahr vor Steuern und Zinsen (EBIT) 461 Millionen Euro. Bezogen auf den Umsatz entspricht das einer operativen Marge von knapp drei Prozent und liegt damit unter den eigenen Erwartungen. Nach Unternehmensangaben lag das u.a. auch an Projektverzögerungen und gestiegenen Garantiekosten. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Vestas eine operative in einer Bandbreite von null bis maximal vier Prozent in Aussicht.

Sowohl bei Umsatz und Ergebnis lag Vestas damit unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Vestas-Aktien ziehen deutlich an

Vestas-Aktien haben allein seit Jahresbeginn schon mehr als 15 Prozent an Wert verloren, weshalb bereits viel der Probleme der Windenergie-Branche in den Kursen enthalten sind. Deshalb greifen heute wieder zahlreiche Schnäppchenjäger auf dem vermeintlich günstigen Kursniveau zu und Vestas-Aktien ziehen deutlich um vier Prozent auf 23,58 Euro bzw. 173,30 dänischen Kronen an.

Unterstützung kommt dabei auch von Analystenseite, denn die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vestas-Aktien nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit „Buy“ bestätigt und das Kursziel auf 299 dänischen Kronen belassen, traut den Papieren damit mittelfristig ein Kurspotenzial von rund 70 Prozent zu.

Deutlich weniger optimistisch äußern sich dagegen die Analysten der US-Bank JPMorgan, die ihre Einstufung nach den Zahlen auf „Underweight“ und das Kursziel bei 180 dänischen Kronen belassen.

